En Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services Vendor Assessment 2025-2026, IDC MarketScape menciona que las fortalezas específicas de Oracle de IBM incluyen:

Un historial probado de implementaciones a gran escala en industrias complejas

Aplicaciones y microaplicaciones gratuitas para mejorar los resultados con Oracle

Optimización, IA, cumplimiento inteligente, trazabilidad y otras soluciones que funcionan con Oracle.

“IBM tiene un conjunto completo de capacidades de transformación de la cadena de suministro en casi todas las suites de productos de la cadena de suministro, que se mejora con las aplicaciones de IBM”, señala el informe de IDC. “Recientemente volvió a alinear sus recursos para ofrecer conjuntos de habilidades, funcionalidad y experiencia en procesos para una cadena de suministro basada en el futuro”.

Además, el informe destaca: “IBM fue uno de los primeros inversionistas en IA y otras tecnologías emergentes específicamente en lo que respecta a la cadena de suministro. También aporta un conjunto de capacidades que aprovechan todos los recursos, incluidas las metodologías patentadas de IBM, junto con la experiencia y las capacidades técnicas de la industria y de SAP. IBM se centra en innovar y ofrecer soluciones novedosas que impulsen resultados empresariales cuantificables, incluyendo el concepto de cadena de suministro autocorrectiva mediante la construcción de capacidades de sentido y respuesta. Aporta experiencia comprobada, herramientas, metodologías ágiles, optimización exitosa y gestión de soluciones a cientos de clientes. IBM también tiene una lista cuidadosamente curada de asociados SaaS para ayudar a abordar casos de uso específicos en la cadena de suministro”.