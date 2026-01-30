IBM ha sido reconocida como líder en las cuatro categorías de cadena de suministro de IDC MarketScape 2025-2026.
Creemos que esto pone de manifiesto la amplitud y profundidad de nuestras capacidades, independientemente del ecosistema en el que confíen nuestros clientes. Ya sea trabajando dentro de Oracle, SAP u otras plataformas importantes o integrándose en diversos entornos, creemos que IBM ofrece una cartera completa de productos y servicios de próxima generación diseñados para hacer que las cadenas de suministro sean más inteligentes, más resilientes y más sostenibles.
IBM demostró el potencial de la IA agéntica internamente, y ahora estamos listos para escalar y replicar con los clientes. Con la ciencia de la consultoría, aplicamos una infraestructura que hace que los resultados sean repetibles e intencionales, no accidentales.
Con décadas de experiencia y una footprint global, IBM ayuda a los clientes a simplificar la complejidad y acelerar la modernización en la planificación, la ejecución y el cumplimiento. Esto es importante especialmente en el complejo panorama actual: muchas empresas están modernizando bolsillos de su cadena de suministro, pero les resulta difícil unificar estas actividades en una transformación de principio a fin.
La inversión de larga duración de IBM en IA, analytics y automatización, junto con su experiencia aplicando estas capacidades en sus propias operaciones, permite a los clientes construir cadenas de suministro más receptivas y basadas en insights. IBM aporta metodologías integradas, aceleradores e IP específica de dominio que ayudan a los clientes a mejorar la visibilidad, acelerar la toma de decisiones y crear modelos operativos más adaptables y resilientes.
Como uno de los pioneros en IA y tecnologías emergentes, IBM se ha centrado durante mucho tiempo en aplicar la IA específicamente a los casos de uso de la cadena de suministro. Sus capacidades abarcan optimización, cumplimiento inteligente, trazabilidad e insights predictivos, entregados a través de metodologías de IBM y estrechamente integrados con plataformas Oracle.
IBM hace hincapié en una IA confiable y regulada, que permite a las empresas pasar de la experimentación a capacidades confiables y listas para la producción. Nuestra visión de la cadena de suministro autocorrectiva, basada en la inteligencia de detección y respuesta, ayuda a las organizaciones a mejorar su resiliencia, capacidad de respuesta y toma de decisiones en entornos cada vez más volátiles.
En Worldwide Supply Chain Oracle Ecosystem Services Vendor Assessment 2025-2026, IDC MarketScape menciona que las fortalezas específicas de Oracle de IBM incluyen:
“IBM tiene un conjunto completo de capacidades de transformación de la cadena de suministro en casi todas las suites de productos de la cadena de suministro, que se mejora con las aplicaciones de IBM”, señala el informe de IDC. “Recientemente volvió a alinear sus recursos para ofrecer conjuntos de habilidades, funcionalidad y experiencia en procesos para una cadena de suministro basada en el futuro”.
Además, el informe destaca: “IBM fue uno de los primeros inversionistas en IA y otras tecnologías emergentes específicamente en lo que respecta a la cadena de suministro. También aporta un conjunto de capacidades que aprovechan todos los recursos, incluidas las metodologías patentadas de IBM, junto con la experiencia y las capacidades técnicas de la industria y de SAP. IBM se centra en innovar y ofrecer soluciones novedosas que impulsen resultados empresariales cuantificables, incluyendo el concepto de cadena de suministro autocorrectiva mediante la construcción de capacidades de sentido y respuesta. Aporta experiencia comprobada, herramientas, metodologías ágiles, optimización exitosa y gestión de soluciones a cientos de clientes. IBM también tiene una lista cuidadosamente curada de asociados SaaS para ayudar a abordar casos de uso específicos en la cadena de suministro”.
La experiencia técnica de IBM y su enfoque en tecnologías avanzadas a veces pueden no coincidir con la preparación de los clientes potenciales. Otros desafíos son los costos y la preferencia de los clientes por actualizaciones de tecnología limitadas en lugar de una transformación del negocio más amplia. Para abordar la cuestión de la preparación técnica de algunos clientes, IBM ha estado implementando pruebas de concepto dentro de sus propias operaciones.
Los fabricantes de todas las industrias y regiones geográficas deben considerar a IBM cuando busquen un socio entre múltiples proveedores de productos de la cadena de suministro, incluidos Oracle y SAP, que pueda impulsar el valor de SCM y la transformación de la cadena de suministro a escala global con capacidades tecnológicas sólidas. Algunos clientes apreciarán que IBM use su propia cadena de suministro como campo de pruebas para su enfoque.
