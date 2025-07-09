Un ejemplo convincente es la reciente colaboración entre dos empresas emergentes, Bakstage.IA y Ovum Health.

Después de reunirse en un evento de networking del consejo asesor de IBM Build Partner, las dos empresas se unieron en un objetivo compartido de mejorar sus experiencias de usuario con IA. Comenzaron a explorar una asociación que dio resultados en una colaboración con IBM para integrar watsonx.ai en una solución que combina la plataforma de videochat mejorada por AI de Bakstage con la perspicacia de Ovum, ofreciendo en última instancia insights sobre el estado de los pacientes, garantizando el cumplimiento de las pautas clínicas y proporcionando atención personalizada altamente.

Fundada por Shashank Singh, Bakstage.AI ha sido fundamental en la redefinición de las ventas y la atención al cliente a través de su plataforma de comunicación por video centrada en el ser humano y potenciada por IA. Sus agentes de IA trabajan perfectamente con humanos y otros agentes de IA, ofreciendo comunicación de video en vivo personalizada. Al incorporar watsonx.ai de IBM, el concierge de video de Bakstage ha evolucionado, introduciendo características avanzadas que incluyen la toma de notas de IA y el análisis de sentimientos. Estos desarrollos no solo han enriquecido las interacciones con los clientes, sino que también han proporcionado insights valiosos para las evaluaciones alineadas con las pautas de los CMS (Centros de Servicios de Medicare y Medicaid).

En paralelo, Ovum Salud, un proveedor de telesalud centrado en la fertilidad, se ha dedicado a brindar atención accesible y personalizada antes del embarazo, y pre y posnatal a las personas embarazadas. Los médicos de Ovum Salud se han beneficiado de las capacidades remotas de Bakstage, lo que permite interacciones cara a cara más atractivas con los pacientes, diseñadas para aumentar su satisfacción y la profundidad de las consultas.

El impacto es real. Alice Crisci, director ejecutivo de Ovum Salud, compartió que, desde la integración de Bakstage.IA, la tasa de ausencia de sus consultas de enfermería gratuitas y en vivo se redujo del 70 % a menos del 10 %, y su tasa de conversión a pacientes de pago aumentó al 77 %. La integración no solo mejoró el acceso y la confianza de los pacientes, sino que también redujo drásticamente el costo de adquisición de clientes de 156 a 56 USD.

La función de análisis de sentimiento ofrece un valor inmenso. Ovum estado puede rastrear el sentimiento del paciente y del proveedor durante las videollamadas, ofreciendo insights poderosos sobre el tono emocional y la calidad de la atención, algo que ha mejorado significativamente su posicionamiento como pagador y la experiencia del paciente.

Los médicos de Ovum Health pueden deducir insights profundos de los datos de los pacientes para formular diagnósticos más precisos y planes de tratamiento personalizados. El Dr. Laurence A. Jacobs, especialista en fertilidad en Ovum estado, explica que la tecnología ha hecho que la atención al paciente sea más humana: ya no se enfoca en tomar notas en su computadora durante las llamadas de los pacientes, sino que puede participar plenamente en tiempo cara a cara y conversación de calidad. Además, la plataforma de Bakstage facilita la capacitación para ayudar a los médicos a extraer lecciones de extensos datos de salud y refinar sus habilidades y conocimientos clínicos. La jefa de operaciones clínicas de Ovum Health, Lauren Haring, señala el valor de Bakstage en la incorporación, escalado y monitoreo del rendimiento de los médicos. Le permite auditar las sesiones de los médicos, identificar a los empleados más destacados y facilitar oportunidades de aprendizaje específicas.