IBM gana el SaaS CSAT Award 2025 de IDC por GRC financiero por segundo año consecutivo

IBM ha sido galardonada con el premio SaaS Customer Satisfaction (CSAT) de IDC 2025 por gobernanza financiera, riesgo y cumplimiento (GRC), lo que marca dos años consecutivos de reconocimiento para este premio.

Publicado 10/30/2025
Este reconocimiento sigue al premio SaaS CSAT Award de IDC 2024, que creemos que reafirma la capacidad constante de IBM para ofrecer soluciones SaaS confiables, impulsadas por IA y seguras de datos que permiten a las organizaciones gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo de manera efectiva en un escenario financiero cada vez más complejo.

IDC 2025: Máxima satisfacción del cliente en todas las capacidades básicas de GRC

La IDC SaaS Path Survey 2025 evaluó a más de 2900 organizaciones en todo el mundo, midiendo la satisfacción en más de 30 métricas. IBM se ubicó una vez más en el grupo con la puntuación más alta entre los proveedores financieros de GRC, y los clientes destacaron nuestras siguientes características:

  • Marca confiable y valor general entregado
  • Facilidad de implementación e integración
  • Características y funcionalidad superiores
  • Soporte de nivel empresarial y seguridad de datos sólida
  • Capacidades impulsadas por IA y sólidas asociaciones con el ecosistema

Como se muestra en el gráfico de radar de satisfacción del cliente de IDC (Figura 1, página 1 del informe), IBM superó los promedios de sus pares en casi todas las dimensiones, particularmente en confiabilidad del producto, innovación impulsada por IA y experiencia especializada en la industria.

Impulsar la innovación y el valor en GRC financiero

Según los hallazgos de IDC, más del 50 % de las empresas globales planean aumentar su gasto en aplicaciones financieras de GRC basadas en SaaS en los próximos 12 meses, enfatizando áreas como analytics impulsados por IA/ML, informes avanzados e integraciones más profundas del ecosistema. IBM continúa invirtiendo estratégicamente en estas áreas, combinando automatización, arquitectura nativa de la nube e inteligencia de riesgos para ayudar a los clientes a acelerar el cumplimiento y mejorar la toma de decisiones.

Como señala IDC, los clientes de IBM calificaron a la empresa por encima del promedio en todas las categorías clave, con calificaciones particularmente sólidas en cuanto a capacidades impulsadas por IA, facilidad de integración y rendimiento de administración de datos. Esta excelencia continua demuestra nuestro compromiso incesante de alinear la innovación con los resultados del cliente.

Reconocido como líder en IDC MarketScape 2025 para software GRC

Esto sigue a nuestro reconocimiento como líder en IDC MarketScape: Worldwide GRC Software 2025 Vendor Assessment.

Según el informe, "OpenPages de IBM proporciona una capacidad integral de GRC entre organizaciones con todas las características que una organización de GRC madura puede utilizar". En conjunto, creemos que estos reconocimientos de IDC subrayan el liderazgo integral de IBM, tanto en satisfacción del cliente como en capacidades, en todo el ámbito del software financiero GRC.

Un éxito compartido con nuestros clientes

En IBM, estos premios no son solo un reflejo de nuestra tecnología, sino de la confianza y la colaboración que compartimos con nuestros clientes en todo el mundo. Cada implementación, cada optimización y cada mejora impulsada por IA están diseñadas para ayudar a las organizaciones a ir más allá del cumplimiento, transformando la gobernanza y la gestión de riesgos en ventajas estratégicas.

Agradecemos a nuestros clientes por su confianza y colaboración continua, y a IDC por reconocer nuestro compromiso inquebrantable con la excelencia.

Acerca del premio IDC SaaS CSAT

El premio IDC SaaS CSAT reconoce a los principales proveedores de software como servicio con las calificaciones más altas de satisfacción del cliente en cada mercado, según las respuestas de más de 2900 organizaciones en todo el mundo. Las calificaciones abarcan más de 30 métricas de rendimiento en las dimensiones de uso del producto, implementación y relación con los proveedores, incluida la confianza, la usabilidad, la innovación, el soporte y la realización de valor.

