IBM gana el SaaS CSAT Award 2025 de IDC por GRC financiero por segundo año consecutivo

Según los hallazgos de IDC, más del 50 % de las empresas globales planean aumentar su gasto en aplicaciones financieras de GRC basadas en SaaS en los próximos 12 meses, enfatizando áreas como analytics impulsados por IA/ML, informes avanzados e integraciones más profundas del ecosistema. IBM continúa invirtiendo estratégicamente en estas áreas, combinando automatización, arquitectura nativa de la nube e inteligencia de riesgos para ayudar a los clientes a acelerar el cumplimiento y mejorar la toma de decisiones.
Como señala IDC, los clientes de IBM calificaron a la empresa por encima del promedio en todas las categorías clave, con calificaciones particularmente sólidas en cuanto a capacidades impulsadas por IA, facilidad de integración y rendimiento de administración de datos. Esta excelencia continua demuestra nuestro compromiso incesante de alinear la innovación con los resultados del cliente.