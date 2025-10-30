IBM gana el SaaS CSAT Award 2025 de IDC por GRC financiero por segundo año consecutivo

La IDC SaaS Path Survey 2025 evaluó a más de 2900 organizaciones en todo el mundo, midiendo la satisfacción en más de 30 métricas. IBM se ubicó una vez más en el grupo con la puntuación más alta entre los proveedores financieros de GRC, y los clientes destacaron nuestras siguientes características:

Marca confiable y valor general entregado

Facilidad de implementación e integración

Características y funcionalidad superiores

Soporte de nivel empresarial y seguridad de datos sólida

Capacidades impulsadas por IA y sólidas asociaciones con el ecosistema

Como se muestra en el gráfico de radar de satisfacción del cliente de IDC (Figura 1, página 1 del informe), IBM superó los promedios de sus pares en casi todas las dimensiones, particularmente en confiabilidad del producto, innovación impulsada por IA y experiencia especializada en la industria.