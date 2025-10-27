IBM Digital Asset Haven: desbloquear operaciones de activos digitales escalables y seguras

IBM Digital Asset Haven es una plataforma unificada creada para instituciones que necesitan gestionar materiales digitales de forma segura y eficiente en múltiples blockchains
A medida que los recursos digitales continúan remodelando las finanzas globales, las instituciones enfrentan un imperativo creciente: brindar servicios seguros y escalables con capacidades para cumplir con las expectativas de los usuarios modernos y entes reguladores.
IBM Digital Asset Haven aborda este desafío al reunir las herramientas necesarias para almacenar, controlar, mover y liquidar activos, al mismo tiempo que actúa como un eje central para integrar servicios de recursos digitales de terceros e internos.
El cambio de los sistemas tradicionales a los basados en blockchain se está acelerando. Con el aumento de la adopción de activos tokenizados y stablecoins, las instituciones deberán evolucionar.
Sin embargo, muchas organizaciones enfrentan desafíos, como sistemas fragmentados, mala integración con los flujos de trabajo empresariales, madurez de seguridad limitada y requisitos normativos complejos. Muchas también tienen dificultades para coordinarse entre las unidades de negocio y encontrar socios de tecnología a largo plazo con la escala y la credibilidad para respaldar su estrategia.
IBM Digital Asset Haven está diseñado para superar estas barreras ofreciendo una capa de orquestación de paquete completo que se integra con los procesos empresariales, unifica los sistemas fragmentados y ofrece la resiliencia a largo plazo requerida por las instituciones financieras reguladas.
IBM Digital Asset Haven es una plataforma integral para operaciones de recursos digitales que permite a las instituciones desplegar rápidamente billeteras y transacciones seguras y basadas en políticas, integrar servicios de terceros, alinear la gobernanza basada en políticas con los flujos de trabajo empresariales y gestionar de manera flexible las claves criptográficas en todas las jurisdicciones y casos de uso.
Permite a las instituciones lanzar billeteras digitales de forma rápida y eficiente. A través de API y SDK, las empresas pueden automatizar la creación de billeteras, integrar billeteras en aplicaciones y admitir operaciones multicadena con indexación completa de estándares de token.
Habilite las operaciones optimizadas de recursos digitales con flujos de transacciones automatizados y basados en políticas. La plataforma admite la ejecución inteligente de contratos, la firma personalizada y el enrutamiento dinámico, así como transacciones de visibilidad total.
Aporta capacidades de gobernanza programables y basadas en políticas a sus operaciones de recursos digitales. Las instituciones pueden definir roles, permisos y políticas de transacciones que reflejen sus cadenas de aprobación internas.
Diseñado para acelerar el despliegue con servicios preintegrados para verificación de identidad (KYC), prevención de delitos financieros (AML), generación de rendimiento y más. Amplíe las capacidades a través de API abiertas y conéctese directamente a los sistemas bancarios centrales, patrimoniales y de pago, lo que reduce la complejidad de los proveedores y los gastos generales de integración.
Combina modelos de firma en una única plataforma que permite a los clientes seleccionar y combinar el enfoque deseado por activo, por caso de uso o por requisito jurisdiccional:
Esto garantiza que las instituciones puedan adaptar su estrategia de gestión de claves en los niveles operativos "calientes", "tibios" y "fríos", al tiempo que priorizan el control, la recuperabilidad o la postura regulatoria.
La seguridad es fundamental para cualquier operación de recursos digitales, especialmente cuando las instituciones gestionan billeteras, claves y transacciones a escala.
Las capacidades de computación confidencial de IBM, ancladas por IBM Secure Execution for Linux (SEL) e Hyper Protect Virtual Servers (HPVS), forman la base de su enfoque de protección en tiempo de ejecución para operaciones de recursos digitales. Estas tecnologías están diseñadas para proporcionar aislamiento aplicado por hardware, de modo que los procesos confidenciales, como la generación de claves, la firma de transacciones y el control de acceso, permanezcan protegidos incluso de los administradores privilegiados.
Esto permite a las instituciones mantener el control sobre su infraestructura de recursos digitales, al tiempo que ayuda a garantizar que las operaciones críticas sigan siendo privadas y resistentes a manipulaciones. Estas protecciones son especialmente valiosas para las industrias reguladas, donde mantener la confidencialidad y la integridad operativa es esencial.
IBM Digital Asset Haven es más que una solución técnica: es un habilitador estratégico para las instituciones que ingresan al espacio de materiales digitales. Al combinar velocidad, control, seguridad y resiliencia, IBM permite a las empresas crear servicios confiables y escalables que satisfagan las demandas del ecosistema financiero del mañana.
Para aprender más sobre esta solución