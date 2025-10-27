IBM Digital Asset Haven: desbloquear operaciones de activos digitales escalables y seguras

El cambio de los sistemas tradicionales a los basados en blockchain se está acelerando. Con el aumento de la adopción de activos tokenizados y stablecoins, las instituciones deberán evolucionar.

Sin embargo, muchas organizaciones enfrentan desafíos, como sistemas fragmentados, mala integración con los flujos de trabajo empresariales, madurez de seguridad limitada y requisitos normativos complejos. Muchas también tienen dificultades para coordinarse entre las unidades de negocio y encontrar socios de tecnología a largo plazo con la escala y la credibilidad para respaldar su estrategia.

IBM Digital Asset Haven está diseñado para superar estas barreras ofreciendo una capa de orquestación de paquete completo que se integra con los procesos empresariales, unifica los sistemas fragmentados y ofrece la resiliencia a largo plazo requerida por las instituciones financieras reguladas.