IBM está mejorando sus capacidades de observabilidad para ayudar a los equipos de operaciones de TI a garantizar un rendimiento, una resiliencia y un gasto óptimos en entornos complejos.
El aumento de los costos, la escalada de los riesgos cibernéticos, la expansión de los entornos híbridos y el rápido cambio debido a la adopción de la IA han convertido las operaciones de TI en un acto de equilibrio entre velocidad, resiliencia y eficiencia.
Las empresas ahora lidian con miles de aplicaciones en la nube híbrida y las cargas de trabajo de IA. Para muchos equipos, esta escala de complejidad es imposible de gestionar solo con esfuerzo manual. La IA ha pasado de ser útil a ser indispensable. Cuando se integra directamente en las herramientas en las que confían los equipos, puede disolver los silos entre datos, personas y flujos de trabajo para proporcionar una visibilidad perfecta del rendimiento, el costo, el riesgo y el cumplimiento, de modo que puedan simplificar las operaciones, moverse más rápido y reducir el riesgo.
En el centro de esta estrategia de mejorar las capacidades de observabilidad se encuentra una experiencia de observabilidad inteligente integrada en IBM® Instana, Turbonomic, Concert y más.
Esta experiencia compartida es modular por diseño: las organizaciones pueden adoptar lo que necesitan hoy y expandirse a medida que evolucionan sus requisitos. Al unificar la observabilidad, optimización de recursos, cumplimiento y automatización en una experiencia conectada, IBM ayuda a los equipos a pasar de la extinción reactiva a la innovación proactiva, garantizando que las aplicaciones sigan siendo resilientes y eficientes, y que estén alineadas con los objetivos empresariales.
Las capacidades clave de la experiencia compartida incluyen:
Las apuestas para las operaciones de TI están aumentando. Forrester informa que el 77 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas de EE. UU. encuentran niveles “de moderados a extensos” de tecnología que causan costos insostenibles, una entrega más lenta y mayores riesgos de seguridad (Forrester, 2024). Y el tiempo de inactividad puede costar a las empresas más de 1 millón de dólares por hora (ITIC, 2024).
Las organizaciones necesitan más que herramientas puntuales: necesitan una experiencia conectada a través de la observabilidad, la optimización y la resiliencia. Al incorporar la IA en las operaciones diarias, IBM permite que TI reduzca el esfuerzo, gestione los costos, automatice la resiliencia y acelere la innovación.
IBM® Observability se distingue por ofrecer:
Juntas, estas capacidades simplifican las operaciones y ayudan a TI a generar un valor comercial medible, no solo a mantener el funcionamiento.
Esto es más que operaciones de TI. Es inteligencia operativa impulsada por IA, entregada a través de una experiencia de observabilidad inteligente integrada que abarca Instana, Turbonomic, Concert y más, con un colega en cada paso.
