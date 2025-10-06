En el centro de esta estrategia de mejorar las capacidades de observabilidad se encuentra una experiencia de observabilidad inteligente integrada en IBM® Instana, Turbonomic, Concert y más.

Esta experiencia compartida es modular por diseño: las organizaciones pueden adoptar lo que necesitan hoy y expandirse a medida que evolucionan sus requisitos. Al unificar la observabilidad, optimización de recursos, cumplimiento y automatización en una experiencia conectada, IBM ayuda a los equipos a pasar de la extinción reactiva a la innovación proactiva, garantizando que las aplicaciones sigan siendo resilientes y eficientes, y que estén alineadas con los objetivos empresariales.

Las capacidades clave de la experiencia compartida incluyen:

Inteligencia e integración compartidas : una capa de datos unificada, una navegación fluida con inicio de sesión único e interfaz de usuario (IU) y flujos de trabajo coherentes conectan a los equipos a través de las herramientas.

: una capa de datos unificada, una navegación fluida con inicio de sesión único e interfaz de usuario (IU) y flujos de trabajo coherentes conectan a los equipos a través de las herramientas. Observabilidad de extremo a extremo : TI obtiene una visibilidad profunda de los servicios distribuidos, las aplicaciones basadas en IA, la infraestructura y las redes para detectar y resolver problemas más rápido.

: TI obtiene una visibilidad profunda de los servicios distribuidos, las aplicaciones basadas en IA, la infraestructura y las redes para detectar y resolver problemas más rápido. Garantía de rendimiento alineada con el costo : las organizaciones equilibran el rendimiento y la eficiencia, garantizando que las aplicaciones empresariales cumplan con los KPI sin gastar de más.

: las organizaciones equilibran el rendimiento y la eficiencia, garantizando que las aplicaciones empresariales cumplan con los KPI sin gastar de más. Resiliencia, riesgo y cumplimiento : los equipos se benefician de salvaguardas proactivas y automatización inteligente, lo que reduce el riesgo y agiliza el cumplimiento.

: los equipos se benefician de salvaguardas proactivas y automatización inteligente, lo que reduce el riesgo y agiliza el cumplimiento. IA agéntica en operaciones : la IA agéntica ofrece insights contextuales, detección proactiva y corrección automatizada a escala.

: la IA agéntica ofrece insights contextuales, detección proactiva y corrección automatizada a escala. Asistencia de IA: una característica impulsada por IA integrada en todas las herramientas para mostrar orientación contextual, sugerir los siguientes pasos óptimos y optimizar la resolución a escala.

Las apuestas para las operaciones de TI están aumentando. Forrester informa que el 77 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas de EE. UU. encuentran niveles “de moderados a extensos” de tecnología que causan costos insostenibles, una entrega más lenta y mayores riesgos de seguridad (Forrester, 2024). Y el tiempo de inactividad puede costar a las empresas más de 1 millón de dólares por hora (ITIC, 2024).

Las organizaciones necesitan más que herramientas puntuales: necesitan una experiencia conectada a través de la observabilidad, la optimización y la resiliencia. Al incorporar la IA en las operaciones diarias, IBM permite que TI reduzca el esfuerzo, gestione los costos, automatice la resiliencia y acelere la innovación.