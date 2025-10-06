Computación y servidores Automatización de TI

IBM ofrece una experiencia de observabilidad integrada e inteligente para simplificar la complejidad de TI y escalar la resiliencia

Publicado 10/06/2025

Autor

Bill Lobig

VP of Product Management

IBM Automation

IBM está mejorando sus capacidades de observabilidad para ayudar a los equipos de operaciones de TI a garantizar un rendimiento, una resiliencia y un gasto óptimos en entornos complejos.  

El aumento de los costos, la escalada de los riesgos cibernéticos, la expansión de los entornos híbridos y el rápido cambio debido a la adopción de la IA han convertido las operaciones de TI en un acto de equilibrio entre velocidad, resiliencia y eficiencia. 

Las empresas ahora lidian con miles de aplicaciones en la nube híbrida y las cargas de trabajo de IA.  Para muchos equipos, esta escala de complejidad es imposible de gestionar solo con esfuerzo manual.  La IA ha pasado de ser útil a ser indispensable. Cuando se integra directamente en las herramientas en las que confían los equipos, puede disolver los silos entre datos, personas y flujos de trabajo para proporcionar una visibilidad perfecta del rendimiento, el costo, el riesgo y el cumplimiento, de modo que puedan simplificar las operaciones, moverse más rápido y reducir el riesgo.

Observabilidad unificada e inteligente

En el centro de esta estrategia de mejorar las capacidades de observabilidad se encuentra una experiencia de observabilidad inteligente integrada en IBM® Instana, Turbonomic, Concert y más. 

Esta experiencia compartida es modular por diseño: las organizaciones pueden adoptar lo que necesitan hoy y expandirse a medida que evolucionan sus requisitos. Al unificar la observabilidad, optimización de recursos, cumplimiento y automatización en una experiencia conectada, IBM ayuda a los equipos a pasar de la extinción reactiva a la innovación proactiva, garantizando que las aplicaciones sigan siendo resilientes y eficientes, y que estén alineadas con los objetivos empresariales. 

Las capacidades clave de la experiencia compartida incluyen:

  • Inteligencia e integración compartidas: una capa de datos unificada, una navegación fluida con inicio de sesión único e interfaz de usuario (IU) y flujos de trabajo coherentes conectan a los equipos a través de las herramientas. 
  • Observabilidad de extremo a extremo: TI obtiene una visibilidad profunda de los servicios distribuidos, las aplicaciones basadas en IA, la infraestructura y las redes para detectar y resolver problemas más rápido. 
  • Garantía de rendimiento alineada con el costo: las organizaciones equilibran el rendimiento y la eficiencia, garantizando que las aplicaciones empresariales cumplan con los KPI sin gastar de más.
  • Resiliencia, riesgo y cumplimiento: los equipos se benefician de salvaguardas proactivas y automatización inteligente, lo que reduce el riesgo y agiliza el cumplimiento.
  • IA agéntica en operaciones: la IA agéntica ofrece insights contextuales, detección proactiva y corrección automatizada a escala. 
  • Asistencia de IA: una característica impulsada por IA integrada en todas las herramientas para mostrar orientación contextual, sugerir los siguientes pasos óptimos y optimizar la resolución a escala. 

Las apuestas para las operaciones de TI están aumentando. Forrester informa que el 77 % de los responsables de la toma de decisiones tecnológicas de EE. UU. encuentran niveles “de moderados a extensos” de tecnología que causan costos insostenibles, una entrega más lenta y mayores riesgos de seguridad (Forrester, 2024). Y el tiempo de inactividad puede costar a las empresas más de 1 millón de dólares por hora (ITIC, 2024). 

Las organizaciones necesitan más que herramientas puntuales: necesitan una experiencia conectada a través de la observabilidad, la optimización y la resiliencia. Al incorporar la IA en las operaciones diarias, IBM permite que TI reduzca el esfuerzo, gestione los costos, automatice la resiliencia y acelere la innovación. 

¿Por qué IBM?

IBM® Observability se distingue por ofrecer: 

  • Un modelo de datos unificado e IA transparente entretejidos en flujos de trabajo automatizados
  • Un enfoque abierto e híbrido que se integra con los ecosistemas y herramientas existentes
  • Asistencia de IA integrada en las ofertas de IBM Observability, incluidas Instana, Turbonomic y Concert, que brinda a todos los profesionales de TI, desde desarrolladores hasta directores de sistemas de información (CIO), insights integrados en contexto para ayudar a aumentar la productividad
  • Amplia experiencia en dominios de IBM en observabilidad, automatización y operaciones de TI impulsadas por IA

Juntas, estas capacidades simplifican las operaciones y ayudan a TI a generar un valor comercial medible, no solo a mantener el funcionamiento.

Esto es más que operaciones de TI. Es inteligencia operativa impulsada por IA, entregada a través de una experiencia de observabilidad inteligente integrada que abarca Instana, Turbonomic, Concert y más, con un colega en cada paso. 

Explore cómo IBM Observability puede ayudar a su organización a simplificar la complejidad y escalar la resiliencia, o comuníquese con su representante de ventas de IBM para comenzar. 

Aprenda más

Aprenda más Explore las soluciones de observabilidad