IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; deben ser el motor que impulse su inteligencia empresarial. Es por eso que lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la manera en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, brindando la experiencia de base de datos autónoma.

Desde el primer día, Genius Hub se creó para manejar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.

Hoy, estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra misión de ofrecer una flexibilidad y un rendimiento sin igual al introducir oficialmente el soporte para Google Vertex AI y aceleradores de IA Intel® Gaudi.