IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

Hoy, estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra misión de ofrecer una flexibilidad y un rendimiento sin igual al introducir oficialmente el soporte para Google Vertex AI y aceleradores de IA Intel® Gaudi.
En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; deben ser el motor que impulse su inteligencia empresarial. Es por eso que lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la manera en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, brindando la experiencia de base de datos autónoma.
Desde el primer día, Genius Hub se creó para manejar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.
Hoy, estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra misión de ofrecer una flexibilidad y un rendimiento sin igual al introducir oficialmente el soporte para Google Vertex AI y aceleradores de IA Intel® Gaudi.
En el panorama en rápida evolución de la IA generativa, “una solución sirve para todos” es un mito. Las empresas necesitan poder elegir el hardware y los ecosistemas en la nube que mejor se adapten a sus requisitos específicos de latencia, estructuras de costos y necesidades de soberanía de datos.
Al ampliar nuestro soporte a Google Vertex IA e Intel Gaudi, estamos dando a los clientes de Db2 la libertad de crear y escalar la inferencia de IA exactamente como quieran:
Entendemos que, si bien la nube ofrece agilidad, muchos de nuestros clientes, especialmente aquellos en industrias altamente reguladas como finanzas y atención médica, requieren la seguridad de un entorno on premises.
Db2 Genius Hub está diseñado para la era de la nube híbrida. Ya sea que esté manteniendo sus datos detrás de su propio cortafuegos o escalando globalmente en la nube, lo ayudamos.
Para aquellos que priorizan el control absoluto y la centralización de los datos, Db2 Genius Hub admite hardware de alto rendimiento dentro de su propio centro de datos. Puede aprovechar el poder de:
Si su estrategia es centrarse en la nube, Db2 garantiza la compatibilidad “comparable” entre los principales proveedores, lo que le permite pasar cargas de trabajo sin reescribir las aplicaciones:
La transición de “chatear con datos” a “IA agéntica”, donde la IA puede razonar, planificar y ejecutar tareas, requiere una infraestructura sólida. Al admitir una amplia gama de chips y plataformas en la nube, IBM Db2 Genius Hub garantiza que su base de datos no sea solo un contenedor de almacenamiento, sino una plataforma de lanzamiento de alta velocidad para la próxima generación de agentes de IA.
¿Listo para modernizar? Los clientes actuales de Db2 pueden cambiar a Db2 AI Editions para obtener acceso completo al Genius Hub y a estas nuevas capacidades de inferencia hoy mismo.
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