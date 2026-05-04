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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Db2 Genius Hub ahora es compatible con Google Vertex IA e Intel Gaudi para la inferencia de IA

Hoy, estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra misión de ofrecer una flexibilidad y un rendimiento sin igual al introducir oficialmente el soporte para Google Vertex AI y aceleradores de IA Intel® Gaudi.

Publicado el 4 de mayo de 2026

En IBM, siempre hemos creído que sus datos no deben permanecer en un silo; deben ser el motor que impulse su inteligencia empresarial. Es por eso que lanzamos IBM Db2 Genius Hub: una capa operativa unificada e impulsada por IA agéntica diseñada para transformar la manera en que gestiona y optimiza sus entornos Db2, brindando la experiencia de base de datos autónoma.

Desde el primer día, Genius Hub se creó para manejar las cargas de trabajo de IA más exigentes, ofreciendo soporte nativo para Amazon Bedrock, aceleradores AMD Instinct™ y GPU NVIDIA H100 Tensor Core para potenciar la experiencia de IA agéntica.

Hoy, estamos entusiasmados de dar el siguiente paso en nuestra misión de ofrecer una flexibilidad y un rendimiento sin igual al introducir oficialmente el soporte para Google Vertex AI y aceleradores de IA Intel® Gaudi.

Más opciones, mejor rendimiento

En el panorama en rápida evolución de la IA generativa, “una solución sirve para todos” es un mito. Las empresas necesitan poder elegir el hardware y los ecosistemas en la nube que mejor se adapten a sus requisitos específicos de latencia, estructuras de costos y necesidades de soberanía de datos.

Al ampliar nuestro soporte a Google Vertex IA e Intel Gaudi, estamos dando a los clientes de Db2 la libertad de crear y escalar la inferencia de IA exactamente como quieran:

  • Google Vertex AI: integre perfectamente sus datos de Db2 con la plataforma de IA totalmente gestionada de Google Cloud para crear, desplegar y escalar modelos de machine learning con facilidad.
  • Intel Gaudi: aproveche el entrenamiento y la inferencia de IA rentables y de alto rendimiento. Intel Gaudi 3, en particular, ofrece una poderosa alternativa para las organizaciones que buscan optimizar su relación precio-rendimiento para despliegues de IA a gran escala.

Despliegue a su manera: on premises o en la nube

Entendemos que, si bien la nube ofrece agilidad, muchos de nuestros clientes, especialmente aquellos en industrias altamente reguladas como finanzas y atención médica, requieren la seguridad de un entorno on premises.

Db2 Genius Hub está diseñado para la era de la nube híbrida. Ya sea que esté manteniendo sus datos detrás de su propio cortafuegos o escalando globalmente en la nube, lo ayudamos.

1. On premises (detrás del cortafuegos)

Para aquellos que priorizan el control absoluto y la centralización de los datos, Db2 Genius Hub admite hardware de alto rendimiento dentro de su propio centro de datos. Puede aprovechar el poder de:

  • NVIDIA: utilice las GPU H100 y H200 para obtener un rendimiento líder en la industria.
  • AMD: despliegue los aceleradores AMD Instinct para obtener memoria de gran ancho de banda y eficiencia informática.
  • Intel: utilice los aceleradores Intel Gaudi para una infraestructura de IA on-prem altamente escalable y rentable.

2. En la nube

Si su estrategia es centrarse en la nube, Db2 garantiza la compatibilidad “comparable” entre los principales proveedores, lo que le permite pasar cargas de trabajo sin reescribir las aplicaciones:

  • IBM Cloud: el hogar de la experiencia Db2 más integrada, con las últimas ofertas de Intel Gaudi y NVIDIA Blackwell.
  • AWS: integración profunda con Amazon Bedrock y servicios gestionados por AWS.
  • Google Cloud Platform (GCP): ahora cuenta con soporte nativo para Vertex AI para cerrar la brecha entre sus datos operativos y los modelos avanzados de IA.

El futuro es agéntico

La transición de “chatear con datos” a “IA agéntica”, donde la IA puede razonar, planificar y ejecutar tareas, requiere una infraestructura sólida. Al admitir una amplia gama de chips y plataformas en la nube, IBM Db2 Genius Hub garantiza que su base de datos no sea solo un contenedor de almacenamiento, sino una plataforma de lanzamiento de alta velocidad para la próxima generación de agentes de IA.

¿Listo para modernizar? Los clientes actuales de Db2 pueden cambiar a Db2 AI Editions para obtener acceso completo al Genius Hub y a estas nuevas capacidades de inferencia hoy mismo.

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Ashok Kumar

Program Director, Data and AI

IBM

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM

Bryan Tang

Program Director - Product Management

IBM HDM

Miran Badzak

Director, Databases

IBM Software