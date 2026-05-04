Db2 Genius Hub agrega capacidades autónomas de próxima generación

A principios de 2026, presentamos la nueva experiencia de base de datos autónoma Db2, impulsada por Db2 Genius Hub. Db2 Genius Hub, basado en una red de agentes de IA, fue diseñado para potenciar a los administradores de bases de datos en tres áreas clave: mantenimiento, reparación y respuesta mediante agentes.
En Think 2026, presentamos la siguiente etapa de la evolución autónoma: llevamos Db2 Genius Hub de una IA que recomienda a otra que actúa, bajo supervisión humana y dentro de límites definidos. Hasta ahora, Db2 Genius Hub ha tenido un enfoque consultivo por naturaleza, ayudando a los equipos a analizar la telemetría, identificar las posibles causas principales y resolver problemas operativos.
Ahora, Db2 Genius Hub comienza a cerrar la brecha entre insight y ejecución.
El mayor avance es la ejecución. Con esta versión, los agentes de IA en Db2 Genius Hub pueden proponer y ejecutar operaciones de base de datos con la aprobación del usuario. Eso significa que los equipos pueden avanzar más directamente del diagnóstico a la acción sin perder el control de lo que ocurre en producción.
La parte más lenta de muchos incidentes es no encontrar el problema. Es traducir una recomendación en el paso correcto, validarla y ejecutarla de forma segura. Las acciones aprobadas cierran esa brecha sin eliminar al humano.
Por ejemplo, un agente podría proponer un paso operativo específico, como actualizar configuraciones o crear un índice, y luego esperar a que el DBA lo revise y apruebe antes de la ejecución. Genius Hub ya no se limita a explicar lo que sucedió y sugerir qué hacer a continuación. Ahora puede ayudar a llevar a cabo el siguiente paso.
Estamos haciendo que Db2 Genius Hub sea más fácil de usar a partir de las herramientas con las que ya trabajan los equipos.
Con el acceso de MCP para los agentes de Genius Hub, los clientes de MCP pueden conectarse a Db2 Genius Hub y utilizar sus capacidades directamente dentro de los flujos de trabajo existentes. MCP es un estándar abierto para conectar aplicaciones de IA a herramientas y sistemas externos, lo que lo convierte en una forma práctica de incorporar Genius Hub al conjunto más amplio de herramientas que los equipos ya utilizan. (Protocolo de contexto de modelo)
Esto ayuda a extender Db2 Genius Hub más allá de una consola independiente y al entorno operativo más amplio.
Algunos problemas no se pueden diagnosticar solo a partir de la telemetría de la base de datos. Requieren señales de nivel inferior procedentes del servidor host, donde las condiciones de la CPU, la memoria, el almacenamiento y el sistema operativo suelen explicar qué es lo que realmente determina ese comportamiento. Con el acceso seguro a nivel de host proporcionado por el nuevo Db2 Genius Hub Remote, nuestra IA puede incorporar el contexto a nivel de host en sus paneles y flujos de trabajo de análisis, ofreciendo a los equipos un camino más profundo para la determinación de problemas y una ruta más directa desde el síntoma hasta la causa principal y la resolución.
Estamos agregando soporte para la automatización de tareas con IA. Db2 Genius Hub va más allá de la interacción puntual y se está convirtiendo en parte del ritmo operativo continuo del equipo de base de datos.
Con la programación basada en IA y en lenguaje natural, los DBA ahora pueden pedir a Genius Hub que gestione el trabajo recurrente en inglés sencillo. Un DBA puede decir: “Ejecute una copia de seguridad de todas las mañanas a las 8 de la mañana” y convierta la intención operativa rutinaria en acción programada sin unir scripts, calendarios y recordatorios.
Esto cambia la función de Genius Hub. Ya no está ahí solo cuando algo deja de servir. Se convierte en parte del proceso habitual de trabajo con bases de datos.
Estamos ampliando dónde y cómo funciona Genius Hub. A principios de este año, lanzamos soporte de inferencia de IA para Db2 Genius Hub en Amazon Bedrock, IBM watsonx.ai y el chipset AMD MI300s (para despliegues exclusivamente on premises).
Con este lanzamiento, se amplía el conjunto de plataformas que los clientes pueden usar para la inferencia de IA a los chips Microsoft AI Foundry, Google Vertex AI e Intel Gaudi para despliegues on premises. Esto brinda a los clientes la libertad de desplegar las capacidades autónomas de Db2, impulsadas por Genius Hub, sin importar dónde residan sus bases de datos: on premises o en la nube.
Presentamos Db2 Genius Hub como una oferta de servicio en la nube, brindando a los clientes una opción gestionada que elimina la necesidad de desplegar y operar la consola ellos mismos.
Para los equipos que buscan el camino más rápido hacia el valor, Db2 Genius Hub SaaS ofrece una forma más sencilla de empezar. Brinda a los clientes de Db2 SaaS, así como a los clientes de Db2 que prefieren un modelo gestionado, acceso a Genius Hub sin la sobrecarga de ejecutar su propio despliegue de consola.
Db2 Genius Hub comenzó como una IA que podía decirle qué hacer. Ahora lo hará por usted. Ese es el cambio detrás de este lanzamiento. No solo más características, sino una nueva etapa en el camino desde la asistencia inteligente hasta la operación autónoma supervisada.
Está previsto que estas capacidades se desplieguen a partir de junio de 2026.
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