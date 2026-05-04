Db2 Genius Hub agrega capacidades autónomas de próxima generación

El mayor avance es la ejecución. Con esta versión, los agentes de IA en Db2 Genius Hub pueden proponer y ejecutar operaciones de base de datos con la aprobación del usuario. Eso significa que los equipos pueden avanzar más directamente del diagnóstico a la acción sin perder el control de lo que ocurre en producción.

La parte más lenta de muchos incidentes es no encontrar el problema. Es traducir una recomendación en el paso correcto, validarla y ejecutarla de forma segura. Las acciones aprobadas cierran esa brecha sin eliminar al humano.

Por ejemplo, un agente podría proponer un paso operativo específico, como actualizar configuraciones o crear un índice, y luego esperar a que el DBA lo revise y apruebe antes de la ejecución. Genius Hub ya no se limita a explicar lo que sucedió y sugerir qué hacer a continuación. Ahora puede ayudar a llevar a cabo el siguiente paso.