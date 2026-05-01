Avance de la IA empresarial y las operaciones resilientes con IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 incorpora la indexación vectorial impulsada por DiskANN al motor de base de datos, permitiendo una búsqueda rápida y escalable por similitud para casos de uso de IA como búsqueda semántica, motores de recomendación y generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).

Para simplificar aún más los flujos de trabajo de IA, Db2 permite la integración nativa con modelos de IA externos. Los desarrolladores pueden registrar modelos de motores compatibles con watsonx.ai y OpenAI e invocarlos directamente mediante funciones SQL como TO_EMBEDDING y TEXT_GENERATION. Esto permite que las aplicaciones generen incorporaciones y texto sin mover datos fuera de la base de datos, lo que reduce la latencia, la complejidad y el riesgo de seguridad.

En conjunto, estas capacidades posicionan a Db2 como una plataforma de datos de IA completa para cargas de trabajo transaccionales, analíticas y de IA sin necesidad de bases de datos vectoriales separadas o pipelines de datos complejos.