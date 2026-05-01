Avance de la IA empresarial y las operaciones resilientes con IBM Db2 12.1.5

Db2 12.1.5 for Linux, UNIX and Windows se lanzará el 9 de junio de 2026. El último mod pack está diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar aplicaciones impulsadas por IA mientras se mantiene el rendimiento, la disponibilidad y la seguridad requeridas para las cargas de trabajo de misión crítica.
Esta versión se basa en IA de Db2 12.1, introduciendo la indexación de datos vectoriales, una integración más profunda con modelos de IA externos y amplias mejoras en alta disponibilidad, seguridad y eficiencia operativa.
Db2 12.1.5 incorpora la indexación vectorial impulsada por DiskANN al motor de base de datos, permitiendo una búsqueda rápida y escalable por similitud para casos de uso de IA como búsqueda semántica, motores de recomendación y generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés).
Para simplificar aún más los flujos de trabajo de IA, Db2 permite la integración nativa con modelos de IA externos. Los desarrolladores pueden registrar modelos de motores compatibles con watsonx.ai y OpenAI e invocarlos directamente mediante funciones SQL como TO_EMBEDDING y TEXT_GENERATION. Esto permite que las aplicaciones generen incorporaciones y texto sin mover datos fuera de la base de datos, lo que reduce la latencia, la complejidad y el riesgo de seguridad.
En conjunto, estas capacidades posicionan a Db2 como una plataforma de datos de IA completa para cargas de trabajo transaccionales, analíticas y de IA sin necesidad de bases de datos vectoriales separadas o pipelines de datos complejos.
Db2 12.1.5 aporta una mayor flexibilidad para despliegues de alta disponibilidad y recuperación ante desastres. Las organizaciones pueden desplegar topologías de recuperación ante desastres más sofisticadas con más de tres recursos en espera en diferentes regiones geográficas, recursos en espera dedicados para informar cargas de trabajo y configuraciones HADR en cascada para despliegues globales.
La poda automática de registros de archivo para instantáneas de Db2 no integradas simplifica la gestión de copias de seguridad al eliminar automáticamente los registros de archivo que ya no son necesarios para la recuperación, lo que reduce el consumo de almacenamiento y la sobrecarga operativa.
Esta versión también aporta mejoras sustanciales a la automatización de Db2 High Availability con el administrador de clústeres Pacemaker integrado:
Db2 12.1.5 ahora incluye GSKit 9, que eleva el estándar de cumplimiento a FIPS 140-3, lo que garantiza que los módulos criptográficos cumplan con rigurosos requisitos de seguridad. GSKit 9 tiene soporte completo para mecanismos modernos de encapsulación de claves, apoyando el uso tanto de algoritmos tradicionales como algoritmos quantum-safe para proteger los datos frente a amenazas inmediatas y reforzar frente a futuros riesgos cuánticos.
Las mejoras de seguridad incluyen una nueva interfaz ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar fácilmente la información de la cadena de certificados TLS del lado del servidor mediante SQL Query. Los usuarios pueden monitorear fácilmente los certificados de servidor para verificar su caducidad y mantenerlos para que los usuarios puedan continuar conectándose al servidor. De acuerdo con las mejores prácticas de seguridad modernas y los requisitos de cumplimiento, la recuperación de claves en línea permite que las claves de validación de firmas JWT (JSON Web Token) se actualicen sin tiempo de inactividad de la base de datos, lo que reduce el esfuerzo del usuario para gestionar el almacén de claves local. Los permisos de archivos restringidos se han ampliado para cubrir configuraciones de lectura y ejecución mundial en archivos Db2, lo que brinda a los administradores de bases de datos control sobre el acceso a los archivos. Al registrar los detalles del servidor Db2 y la base de datos en LDAP, los usuarios ahora pueden especificar rutas de cliente para bases de datos clave y archivos ocultos, lo que simplifica la configuración del cliente.
Estas capacidades ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos en evolución, al tiempo que reducen los gastos administrativos.
Db2 12.1.5 moderniza la capacidad de búsqueda de texto completo mediante la integración con dos de los mejores motores de búsqueda externos autohospedados de su clase: OpenSearch y Elasticsearch. Esto permite a los usuarios comenzar la migración del motor ECMTS (Enterprise Content Management Text Search) a la tecnología moderna OpenSearch/Elasticsearch, lo que proporciona un mejor rendimiento, una mejor escalabilidad y acceso a la innovación continua de código abierto.
En esta versión, los clientes podrán utilizar los tres motores de búsqueda para evaluar el rendimiento de la indexación y migrar los índices progresivamente. La característica de búsqueda de texto de Db2 que utiliza ECMTS está en desuso con esta versión y se suspenderá en la próxima versión.
La versión introduce la instalación basada en RPM (Red Hat Package Manager), lo que permite el uso de herramientas estándar de Linux para el despliegue, las actualizaciones y la gestión de dependencias.
El soporte de la plataforma se amplió con soporte PPCLE (Power Linux Little Endian) para tablespaces remotos y Datalake Software. Db2 12.1.5 también introduce la compatibilidad con AWS SDK en AIX, lo que permite crear alias y acceder al almacenamiento remoto directamente desde Db2. Esto permite un acceso optimizado a AWS S3 Object Storage desde AIX para operaciones como la ingesta de datos, la carga, la copia de seguridad, el archivado de registros y la auditoría.
En los sistemas federados, los procedimientos almacenados importados ahora admiten los valores predeterminados de los parámetros definidos en la base de datos de origen. Esto reduce la necesidad de entradas de parámetros explícitas, garantiza un comportamiento coherente en entornos remotos y federados y mejora la usabilidad general.
IBM Db2 12.1.5 introduce nuevas capacidades para mejorar la experiencia del administrador de bases de datos en la evolución, el rendimiento y la supervisión del esquema:
Db2 12.1.5 introduce mejoras significativas en las tablas de Datalake, basándose en las capacidades agregadas en la versión 12.1.4. Estas actualizaciones incluyen soporte para catálogos Iceberg REST integrados y almacenamiento Azure ADLS Gen2, lo que permite una integración perfecta con ecosistemas modernos de data lakes.
Las organizaciones pueden ahora extender los despliegues tradicionales de DPF para acceder directamente a los datos almacenados en formatos de datos abiertos y en el formato de tabla abierta Iceberg, mientras continúan beneficiándose del cumplimiento ACID y el rendimiento de nivel empresarial.
Db2 12.1.5 refleja un claro cambio hacia la incorporación de capacidades de IA directamente a los datos empresariales, lo que reduce la necesidad de arquitecturas fragmentadas y pipelines de datos complejos.
Al combinar la búsqueda vectorial integrada, la compatibilidad con modelos externos, una arquitectura de datos moderna y una resiliencia de nivel empresarial, Db2 ayuda a las organizaciones a acelerar la adopción de la IA sin perder el control sobre sus cargas de trabajo más críticas.
IBM Db2 12.1.5 estará disponible el 9 de junio de 2026 como un paquete de mod para Db2 12.1 y se puede descargar desde Fix Central.