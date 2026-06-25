IBM Db2 12.1.5 ahora disponible: llevar la IA a donde ya residen sus datos de misión crítica

Db2 12.1.5 ahora incluye GSKit 9, que eleva el estándar de cumplimiento a FIPS 140-3, lo que garantiza que los módulos criptográficos cumplan con los rigurosos requisitos de seguridad cuántica. GSKit 9 tiene soporte completo para mecanismos modernos de encapsulación de claves, lo que admite el uso de algoritmos clásicos y algoritmos quantum-safe para proteger sus datos contra amenazas inmediatas y reforzarse contra futuros riesgos cuánticos.

Las mejoras de seguridad incluyen una nueva interfaz ADMIN_GET_TLS_CERT para recuperar fácilmente la información de la cadena de certificados TLS del lado del servidor mediante consultas SQL. Los usuarios pueden monitorear fácilmente los certificados de servidor para verificar su caducidad y mantenerlos para que los usuarios puedan continuar conectándose al servidor. De acuerdo con las mejores prácticas de seguridad modernas y los requisitos de cumplimiento, la recuperación de claves en línea permite que las claves de validación de firmas JWT (JSON Web Token) se actualicen sin tiempo de inactividad de la base de datos, lo que reduce el esfuerzo del usuario para administrar el almacén de claves local. Los permisos de archivos restringidos se han ampliado para cubrir configuraciones legibles y ejecutables en el mundo en archivos Db2, lo que brinda a los administradores de bases de datos control sobre el acceso a los archivos. Al registrar los detalles del servidor Db2 y la base de datos en LDAP, los usuarios ahora pueden especificar rutas de cliente para bases de datos clave y archivos ocultos, lo que simplifica la configuración del cliente.

Estas capacidades ayudan a las organizaciones a cumplir con los requisitos en evolución, al tiempo que reducen los gastos administrativos.