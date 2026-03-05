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IBM Db2 12.1.4 ahora disponible: reducir la fricción operativa y ampliar la conectividad de datos

Db2 12.1.4 ofrece 5 mejoras clave en las operaciones de copia de seguridad, la conectividad de la plataforma de datos, la evolución del esquema y la seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos gastos generales mientras continúan modernizando sus entornos Db2.

Publicado el 5 de marzo de 2026

El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack para Db2 12.1 se centra en eliminar la fricción operativa diaria y ampliar la conectividad a plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los avances recientes de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.

Basándose en las mejoras en materia de integración de IA, disponibilidad y escalabilidad introducidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a los DBA, los equipos de plataformas y los ingenieros de datos a gestionar Db2 de forma predecible, al tiempo que facilitan la integración con arquitecturas de lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.

Cinco nuevas características en Db2 12.1.4

Db2 12.1.4 ofrece 5 mejoras clave en las operaciones de copia de seguridad, la conectividad de la plataforma de datos, la evolución del esquema y la seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos gastos generales mientras continúan modernizando sus entornos Db2.

1. Ampliar la conectividad del lakehouse y las plataformas de datos

A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas de lakehouse y plataformas de datos distribuidos, los entornos Db2 necesitan cada vez más integrarse con sistemas de datos externos sin forzar cambios en los modelos de despliegue existentes. Db2 12.1.4 amplía la conectividad a formatos de tablas abiertas y plataformas externas, al tiempo que conserva los patrones operativos familiares de Db2. Db2 12.1.4 agrega compatibilidad para:

  • Tablas de Datalake basadas en Open Data Format (ODF), incluidas las tablas Iceberg, en despliegues tradicionales de Db2 12.1 no contenerizadas. Esto permite a los equipos que ejecutan instalaciones clásicas de Db2 Warehouse o Db2 12.1 integrarse con entornos de lakehouse sin migrar a plataformas basadas en contenedores ni rediseñar sus entornos.

  • Compatibilidad con DataStax a través de contenedores JDBC y ODBC, lo que permite el acceso federado a datos respaldados por DataStax mediante mecanismos de federación Db2 estándar. Las aplicaciones y las herramientas de analytics pueden consultar datos de DataStax a través de interfaces SQL familiares, sin necesidad de capas de integración personalizadas ni cambios en los flujos de trabajo existentes.

En conjunto, estas mejoras facilitan la conexión de Db2 a plataformas de datos modernas, lo que admite arquitecturas híbridas y de lakehouse, al tiempo que permite a los equipos adoptar nuevas tecnologías de datos a su propio ritmo.

2. Reducir la sobrecarga de copias de seguridad y mejorar la previsibilidad operativa

Las operaciones de copia de seguridad son críticas para la confiabilidad de la base de datos, pero en entornos con copias de seguridad frecuentes y largos períodos de retención, el mantenimiento del archivo histórico puede introducir contención innecesaria. Db2 12.1.4 aborda esto separando la eliminación de archivos históricos de la ruta de ejecución de la copia de seguridad.

  • La poda de archivos de historial ahora se realiza de forma asincrónica, lo que permite que las copias de seguridad se completen sin esperar a que finalicen las tareas de poda. La poda se ejecuta de forma independiente en segundo plano, y los scripts y procedimientos de copia de seguridad existentes siguen funcionando sin cambios.

Como resultado, el rendimiento de las copias de seguridad se vuelve más constante y predecible, especialmente en entornos con copias de seguridad frecuentes o archivos históricos de gran tamaño, mientras que el mantenimiento de los metadatos continúa de forma segura sin necesidad de intervención manual.

3. Simplificar la evolución de esquemas para tablas organizadas por columnas

Los cambios de esquema son un requisito común en los entornos analíticos a medida que crecen los volúmenes de datos y evolucionan los requisitos comerciales. Db2 12.1.4 reduce la sobrecarga operativa asociada con la evolución del esquema al permitir cambios de esquema adicionales in situ para tablas organizadas en columnas, que incluyen:

  • ALTER SCALE para columnas DECIMAL en tablas organizadas por columnas. Tanto la escala como la precisión de las columnas DECIMAL ahora se pueden modificar sin requerir una reorganización de la tabla después del cambio. Esto simplifica la evolución del esquema para cargas de trabajo analíticas en las que los requisitos de precisión numérica cambian con el tiempo.
  • ALTER SMALLINT a INT para tablas organizadas por columnas, abordando escenarios en los que los valores de columna superan el rango SMALLINT original. Este cambio ahora se puede aplicar directamente, evitando la necesidad de crear nuevas tablas, rellenar datos o realizar intercambios de tablas.

En conjunto, estas mejoras facilitan la evolución de los esquemas en tablas analíticas de gran tamaño, al tiempo que minimizan las interrupciones y reducen la necesidad de flujos de trabajo de migración manuales.

4. Fortalecer los flujos de trabajo de auditoría y cumplimiento en entornos en la nube

A medida que las organizaciones centralizan cada vez más los registros en el almacenamiento de objetos en la nube para fines de retención, seguridad y cumplimiento, los entornos Db2 deben alinear los flujos de trabajo de auditoría con estos modelos operativos que priorizan la nube. Db2 12.1.4 amplía las capacidades de auditoría para respaldar este enfoque, lo que permite un acceso más eficiente a los datos de auditoría sin cambiar la forma en que se almacenan los registros. El soporte agregado incluye:

  • Auditoría de los eventos de los registros almacenados en el almacenamiento de objetos en la nube para permitir el acceso directo a los datos de auditoría desde los repositorios de registros basados en la nube. Esto permite a los equipos de seguridad y cumplimiento trabajar con la información de auditoría donde ya reside, lo que reduce la dependencia de la persistencia de registros locales y simplifica los flujos de trabajo de auditoría.

Al integrarse de forma más directa con el almacenamiento de objetos en la nube, Db2 es compatible con arquitecturas modernas de cumplimiento mientras ayuda a las organizaciones a agilizar la recopilación de pruebas y la elaboración de informes de auditoría.

5. Compatibilidad con RHEL 10

Db2 12.1.4 agrega compatibilidad para Red Hat Enterprise Linux 10 para despliegues de nodo único y de característica de partición de base de datos (DPF). Esto permite a las organizaciones que ejecutan entornos DPF adoptar estándares Linux empresariales más nuevos mientras continúan operando Db2 en configuraciones independientes y particionadas.

La compatibilidad con RHEL 10 en entornos pureScale se incluirá en un futuro paquete de actualizaciones.

Creada para las cargas de trabajo globales de misión crítica

Las empresas están evolucionando para adoptar sistemas impulsados por IA que puedan razonar, planificar y actuar de manera autónoma. A medida que las organizaciones pasan de los paneles a los agentes, la base de datos se convierte en el ancla de confianza para esos agentes.

Db2 12.1.4 continúa avanzando en Db2 como una base de datos autónoma al ofrecer mejoras que reducen la fricción operativa mientras que amplían la conectividad y simplifican las operaciones diarias. Con confiabilidad siempre activa, rendimiento preparado para la IA y seguridad confiable a escala, Db2 garantiza que las organizaciones ejecuten sus cargas de trabajo críticas con confianza en entornos híbridos y en la nube.

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Siji Daniel

Senior Product Manager

IBM Db2

Satya Krishnaswamy

Director, Hybrid Data Management Development

IBM