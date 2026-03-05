IBM Db2 12.1.4 ahora disponible: reducir la fricción operativa y ampliar la conectividad de datos

El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack para Db2 12.1 se centra en eliminar la fricción operativa diaria y ampliar la conectividad a plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los avances recientes de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.

Basándose en las mejoras en materia de integración de IA, disponibilidad y escalabilidad introducidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a los DBA, los equipos de plataformas y los ingenieros de datos a gestionar Db2 de forma predecible, al tiempo que facilitan la integración con arquitecturas de lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.