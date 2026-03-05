IBM Db2 12.1.4 ahora disponible: reducir la fricción operativa y ampliar la conectividad de datos

Db2 12.1.4 ofrece 5 mejoras clave en las operaciones de copia de seguridad, la conectividad de la plataforma de datos, la evolución del esquema y la seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos gastos generales mientras continúan modernizando sus entornos Db2.
El 5 de marzo de 2026, IBM anunció la disponibilidad general de IBM Db2 12.1.4. El último modpack para Db2 12.1 se centra en eliminar la fricción operativa diaria y ampliar la conectividad a plataformas de datos modernas, simplificando la forma en que los equipos gestionan y evolucionan sus entornos de datos. Esta actualización se basa en los avances recientes de Db2, incluido IBM Db2 Genius Hub, y continúa la evolución hacia capacidades de IA más profundas e integradas en toda la plataforma.
Basándose en las mejoras en materia de integración de IA, disponibilidad y escalabilidad introducidas en la versión 12.1.3, Db2 12.1.4 introduce mejoras específicas que ayudan a los DBA, los equipos de plataformas y los ingenieros de datos a gestionar Db2 de forma predecible, al tiempo que facilitan la integración con arquitecturas de lakehouse, plataformas de datos distribuidas y flujos de trabajo de cumplimiento basados en la nube.
Db2 12.1.4 ofrece 5 mejoras clave en las operaciones de copia de seguridad, la conectividad de la plataforma de datos, la evolución del esquema y la seguridad para ayudar a los equipos a operar con menos gastos generales mientras continúan modernizando sus entornos Db2.
A medida que las organizaciones adoptan arquitecturas de lakehouse y plataformas de datos distribuidos, los entornos Db2 necesitan cada vez más integrarse con sistemas de datos externos sin forzar cambios en los modelos de despliegue existentes. Db2 12.1.4 amplía la conectividad a formatos de tablas abiertas y plataformas externas, al tiempo que conserva los patrones operativos familiares de Db2. Db2 12.1.4 agrega compatibilidad para:
En conjunto, estas mejoras facilitan la conexión de Db2 a plataformas de datos modernas, lo que admite arquitecturas híbridas y de lakehouse, al tiempo que permite a los equipos adoptar nuevas tecnologías de datos a su propio ritmo.
Las operaciones de copia de seguridad son críticas para la confiabilidad de la base de datos, pero en entornos con copias de seguridad frecuentes y largos períodos de retención, el mantenimiento del archivo histórico puede introducir contención innecesaria. Db2 12.1.4 aborda esto separando la eliminación de archivos históricos de la ruta de ejecución de la copia de seguridad.
Como resultado, el rendimiento de las copias de seguridad se vuelve más constante y predecible, especialmente en entornos con copias de seguridad frecuentes o archivos históricos de gran tamaño, mientras que el mantenimiento de los metadatos continúa de forma segura sin necesidad de intervención manual.
Los cambios de esquema son un requisito común en los entornos analíticos a medida que crecen los volúmenes de datos y evolucionan los requisitos comerciales. Db2 12.1.4 reduce la sobrecarga operativa asociada con la evolución del esquema al permitir cambios de esquema adicionales in situ para tablas organizadas en columnas, que incluyen:
En conjunto, estas mejoras facilitan la evolución de los esquemas en tablas analíticas de gran tamaño, al tiempo que minimizan las interrupciones y reducen la necesidad de flujos de trabajo de migración manuales.
A medida que las organizaciones centralizan cada vez más los registros en el almacenamiento de objetos en la nube para fines de retención, seguridad y cumplimiento, los entornos Db2 deben alinear los flujos de trabajo de auditoría con estos modelos operativos que priorizan la nube. Db2 12.1.4 amplía las capacidades de auditoría para respaldar este enfoque, lo que permite un acceso más eficiente a los datos de auditoría sin cambiar la forma en que se almacenan los registros. El soporte agregado incluye:
Al integrarse de forma más directa con el almacenamiento de objetos en la nube, Db2 es compatible con arquitecturas modernas de cumplimiento mientras ayuda a las organizaciones a agilizar la recopilación de pruebas y la elaboración de informes de auditoría.
Db2 12.1.4 agrega compatibilidad para Red Hat Enterprise Linux 10 para despliegues de nodo único y de característica de partición de base de datos (DPF). Esto permite a las organizaciones que ejecutan entornos DPF adoptar estándares Linux empresariales más nuevos mientras continúan operando Db2 en configuraciones independientes y particionadas.
La compatibilidad con RHEL 10 en entornos pureScale se incluirá en un futuro paquete de actualizaciones.
Las empresas están evolucionando para adoptar sistemas impulsados por IA que puedan razonar, planificar y actuar de manera autónoma. A medida que las organizaciones pasan de los paneles a los agentes, la base de datos se convierte en el ancla de confianza para esos agentes.
Db2 12.1.4 continúa avanzando en Db2 como una base de datos autónoma al ofrecer mejoras que reducen la fricción operativa mientras que amplían la conectividad y simplifican las operaciones diarias. Con confiabilidad siempre activa, rendimiento preparado para la IA y seguridad confiable a escala, Db2 garantiza que las organizaciones ejecuten sus cargas de trabajo críticas con confianza en entornos híbridos y en la nube.
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