IBM Db2 12.1.3 ahora disponible de forma general: avanzar en la IA para la gestión de datos empresariales

Publicado 05 noviembre 2025
By Siji Daniel and Satya Krishnaswamy

Nos complace anunciar la Disponibilidad General (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicada el 5 de noviembre de 2025.

Creado para cargas de trabajo de misión crítica y de uso intensivo en datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración de IA más profunda, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.

Novedades de Db2 12.1.3

Db2 12.1.3 presenta cuatro avances clave que aceleran el desarrollo de aplicaciones de IA, fortalecen la escalabilidad empresarial, mejoran el rendimiento y mejoran la seguridad y la integración en entornos híbridos.

1. Acelerar el desarrollo de aplicaciones de IA

Db2 12.1.3 amplía las capacidades vectoriales y profundiza la integración con los principales marcos de IA, lo que agiliza y facilita la creación de aplicaciones de IA generativa inteligentes directamente dentro de Db2:

  • Db2 amplía las capacidades vectoriales a través de utilidades, tablas externas y rutinas, lo que permite un alto rendimiento de IA y analytics en datos estructurados y no estructurados.
  • Los conectores nativos para los marcos de Python LangChain y LlamaIndex permiten a los desarrolladores crear rápidamente aplicaciones de generación aumentada por recuperación (RAG, por sus siglas en inglés), como chatbots y sistemas de recuperación de conocimiento, sin movimiento de datos.

Estas innovaciones acercan la IA a los datos, lo que permite a los equipos crear y desplegar aplicaciones impulsadas por IA con rapidez, simplicidad y confianza.

2. Fortalecimiento de la escalabilidad y resiliencia empresarial

Db2 continúa ofreciendo una confiabilidad y disponibilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y misión crítica que exigen tiempo de actividad 24 horas al día, 7 días a la semana y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras de Db2 pureScale refuerzan aún más su resiliencia y escalabilidad:

  • La compatibilidad de topología mixta para pureScale con HADR garantiza una sólida recuperación ante desastres incluso cuando las configuraciones principales y en espera no son idénticas, lo que minimiza el tiempo de inactividad.
  • La actualización o restauración mediante imágenes de copia de seguridad de nivel inferior simplifica las migraciones, lo que permite a los DBA evolucionar los sistemas con confianza.
  • Las mejoras de AWS Elastic Fabric Adapter (EFA) ofrecen un rendimiento de hasta un 40 % más, acelerando las cargas de trabajo intensivas en datos.*
  • Los clústeres pureScale dispersos geográficamente (GDPC) con Pacemaker ahora son compatibles con despliegues on premises. GDPC con pureScale también puede permitir despliegues activo-activo multiAZ en AWS y Azure para operaciones globales con latencia mínima.

Estas capacidades fortalecen a Db2 como la base de datos empresarial más resiliente para operaciones 24x7 en cualquier entorno.

3. Mejorar el rendimiento y la disponibilidad

Db2 12.1.3 introduce mejoras de rendimiento y disponibilidad que maximizan el tiempo de actividad y reducen el ajuste manual:

  • La reorganización en línea de tablas particionadas por rangos con índices globales permite una disponibilidad continua durante el mantenimiento y los cambios de esquema.
  • La creación automática de perfiles de declaraciones SQL elimina la necesidad de que los DBA generen manualmente perfiles de optimización, simplificando el ajuste de consultas y mejorando el rendimiento.

Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad y los gastos generales operativos, al tiempo que garantizan un rendimiento óptimo para cargas de trabajo de gran volumen.

4. Mejorar la seguridad y la integración

Db2 12.1.3 continúa el compromiso de IBM con la gestión de datos confiable con nuevas capacidades que simplifican el cumplimiento y amplían la integración en diversos entornos:

  • El registro de auditoría apto para la nube exporta registros de auditoría en formato CSV para una fácil integración con herramientas SIEM y plataformas de analytics, lo que permite un análisis de eventos de seguridad más rápido.
  • Las funciones integradas de generación de UUID simplifican la creación segura de ID para aplicaciones distribuidas.
  • Las funciones mejoradas de diagnóstico y supervisión de db2dart proporcionan una mayor comprensión del estado y el rendimiento del sistema para una gestión proactiva.
  • La federación Apache Cassandra a través del contenedor JDBC permite consultas basadas en SQL sobre datos de Cassandra, unificando el acceso a datos híbridos.

Juntas, estas características proporcionan una gobernanza más sólida, una auditoría más sencilla y una mayor flexibilidad en los ecosistemas de datos híbridos.

Creada para las cargas de trabajo de misión crítica globales

Db2 12.1.3 amplía la base impulsada por IA introducida con 12.1.2, que lleva la IA más a fondo en la capa de la base de datos, preservando la confianza, el rendimiento y la disponibilidad de los que dependen las empresas.

Con este lanzamiento, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: confiabilidad siempre activa, rendimiento listo para IA y seguridad confiable a escala.

* Esto se basa en una comparación con la versión anterior 12.1.2.

