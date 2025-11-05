IBM Db2 12.1.3 ahora disponible de forma general: avanzar en la IA para la gestión de datos empresariales

Nos complace anunciar la Disponibilidad General (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicada el 5 de noviembre de 2025.
Creado para cargas de trabajo de misión crítica y de uso intensivo en datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración de IA más profunda, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.
Db2 12.1.3 presenta cuatro avances clave que aceleran el desarrollo de aplicaciones de IA, fortalecen la escalabilidad empresarial, mejoran el rendimiento y mejoran la seguridad y la integración en entornos híbridos.
Db2 12.1.3 amplía las capacidades vectoriales y profundiza la integración con los principales marcos de IA, lo que agiliza y facilita la creación de aplicaciones de IA generativa inteligentes directamente dentro de Db2:
Estas innovaciones acercan la IA a los datos, lo que permite a los equipos crear y desplegar aplicaciones impulsadas por IA con rapidez, simplicidad y confianza.
Db2 continúa ofreciendo una confiabilidad y disponibilidad inigualables para las empresas que ejecutan sistemas de transacciones de gran volumen y misión crítica que exigen tiempo de actividad 24 horas al día, 7 días a la semana y cero pérdida de datos. Las últimas mejoras de Db2 pureScale refuerzan aún más su resiliencia y escalabilidad:
Estas capacidades fortalecen a Db2 como la base de datos empresarial más resiliente para operaciones 24x7 en cualquier entorno.
Db2 12.1.3 introduce mejoras de rendimiento y disponibilidad que maximizan el tiempo de actividad y reducen el ajuste manual:
Estas mejoras reducen el tiempo de inactividad y los gastos generales operativos, al tiempo que garantizan un rendimiento óptimo para cargas de trabajo de gran volumen.
Db2 12.1.3 continúa el compromiso de IBM con la gestión de datos confiable con nuevas capacidades que simplifican el cumplimiento y amplían la integración en diversos entornos:
Juntas, estas características proporcionan una gobernanza más sólida, una auditoría más sencilla y una mayor flexibilidad en los ecosistemas de datos híbridos.
Db2 12.1.3 amplía la base impulsada por IA introducida con 12.1.2, que lleva la IA más a fondo en la capa de la base de datos, preservando la confianza, el rendimiento y la disponibilidad de los que dependen las empresas.
Con este lanzamiento, Db2 continúa elevando el estándar de lo que las empresas pueden esperar de una base de datos moderna: confiabilidad siempre activa, rendimiento listo para IA y seguridad confiable a escala.
Descargue Db2 Community Edition gratis para comenzar hoy mismo
Explore la documentación más reciente de 12.1.3
Únase a la comunidad Db2 TechXchange
* Esto se basa en una comparación con la versión anterior 12.1.2.