IBM Db2 12.1.3 ahora disponible de forma general: avanzar en la IA para la gestión de datos empresariales

Nos complace anunciar la Disponibilidad General (GA) de IBM Db2 12.1.2, publicada el 5 de noviembre de 2025.

Creado para cargas de trabajo de misión crítica y de uso intensivo en datos, Db2 12.1.3 ofrece una integración de IA más profunda, escalabilidad de nivel empresarial y disponibilidad mejorada, al tiempo que reduce la complejidad operativa y optimiza el rendimiento en entornos híbridos y en la nube.