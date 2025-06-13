IBM Data Gate for watsonx 1.2 y Data Gate for z/OS 3.2

13 de junio de 2025

IBM Data Gate for z/OS 3.2 e IBM Data Gate for watsonx 1.2 ahora están disponibles con capacidades y características adicionales mejoradas.

Desde el lanzamiento de IBM® Data Gate for watsonx, ha resonado con las necesidades de los clientes de muchas maneras:

  • Permitió a nuestros clientes sincronizar perfectamente sus datos de mainframe en watsonx.data, el único lakehouse de datos híbrido y abierto para IA y analytics empresariales.
  • Ofreció un enfoque demasiado eficiente para utilizar los datos Z más recientes para cargas de trabajo de analytics e IA, propagando los datos del mainframe a través de un protocolo de sincronización integrado, de baja latencia y alto rendimiento.
  • Sincronizó las principales fuentes de datos de IBM® Z, incluidas Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato de tabla de datos de código abierto Iceberg para el acceso de watsonx.data.

IBM® Data Gate for watsonx 1.2 es un avance significativo en nuestra misión de mejorar el acceso a la nube híbrida e integrar los datos de IBM Z con tecnologías de punta bajo un diseño de aplicación moderno. Aporta una gran cantidad de nuevas características y mejoras diseñadas para fomentar la sinergia entre los datos Z y la IA.

El nuevo Data Gate for z/OS 3.2 es un servicio central que proporciona datos de IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS a Data Gate for watsonx. También proporciona datos sincronizados de Db2 for z/OS a objetivos Db2 optimizados en IBM® Cloud Pak for Data. El acceso de alta velocidad a los datos integrados de Db2 for z/OS aporta múltiples beneficios, como un mejor acceso a la nube híbrida, analytics acelerados e IA con costos y esfuerzos reducidos.

¿Qué hay de nuevo con las últimas actualizaciones? 

Data Gate for watsonx 1.2 ofrece capacidades y características mejoradas adicionales:

  • Conectividad y seguridad mejoradas: IBM Data Gate for watsonx 1.2 presenta AWS Assume Role With Web Identity, lo que permite la escritura segura de datos de IBM Z en buckets de AWS S3. Esta característica refuerza el compromiso de IBM con una seguridad sólida y flexibilidad en entornos de nube. IBM también ha ampliado el soporte para incluir la escritura de datos de IBM Z en contenedores de Azure Data Lake Storage Gen 2, atendiendo a las diversas necesidades de nuestra clientela global.
  • Autenticación basada en certificados: con este lanzamiento, se implementó la autenticación basada en certificados para conexiones de origen Db2 for z/OS. Esta mejora fortalece la seguridad de los datos y simplifica el proceso de autenticación, alineándose con las mejores prácticas de la industria.
  • Mejoras de rendimiento y escalabilidad: con este lanzamiento, se implementaron varias mejoras para aumentar el rendimiento de la carga y garantizar un manejo eficiente de los datos bajo cargas de trabajo pesadas. Estos incluyen: a) gestión de memoria mejorada para una conversión eficiente de datos iceberg, incluso bajo cargas de trabajo pesadas; y b) almacenamiento en caché de las funciones de gestión de transacciones y conversión de datos iceberg de uso frecuente para aumentar el rendimiento de escritura del almacén de objetos.

IBM Data Gate for z/OS 3.2 también incluye la autenticación basada en certificados para fuentes Db2 for z/OS como una característica importante. Brinda múltiples beneficios para nuestros clientes, como un mejor acceso a la nube híbrida, analytics acelerados e IA con costos y esfuerzos reducidos.

Lleve los datos de IBM Z a la IA

IBM Data Gate for watsonx 1.2 e IBM Data Gate for z/OS 3.2 representan una evolución sustancial en la estrategia de nube híbrida de IBM. Al abordar las necesidades de los clientes, mejorar la seguridad y optimizar el rendimiento,sienta las bases para una integración de datos Z perfecta con watsonx.data.

Lo invitamos a explorar estas nuevas características y esperamos su feedback a medida que continuamos innovando y potenciando su recorrido basado en datos.

Explore IBM Data Gate

Regístrese para el próximo seminario web

