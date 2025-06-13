IBM Data Gate for watsonx 1.2 y Data Gate for z/OS 3.2

IBM Data Gate for z/OS 3.2 e IBM Data Gate for watsonx 1.2 ahora están disponibles con capacidades y características adicionales mejoradas.

Desde el lanzamiento de IBM® Data Gate for watsonx, ha resonado con las necesidades de los clientes de muchas maneras:

Permitió a nuestros clientes sincronizar perfectamente sus datos de mainframe en watsonx.data, el único lakehouse de datos híbrido y abierto para IA y analytics empresariales.

Ofreció un enfoque demasiado eficiente para utilizar los datos Z más recientes para cargas de trabajo de analytics e IA, propagando los datos del mainframe a través de un protocolo de sincronización integrado, de baja latencia y alto rendimiento.

Sincronizó las principales fuentes de datos de IBM® Z, incluidas Db2 for z/OS, VSAM e IMS, con un formato de tabla de datos de código abierto Iceberg para el acceso de watsonx.data.

IBM® Data Gate for watsonx 1.2 es un avance significativo en nuestra misión de mejorar el acceso a la nube híbrida e integrar los datos de IBM Z con tecnologías de punta bajo un diseño de aplicación moderno. Aporta una gran cantidad de nuevas características y mejoras diseñadas para fomentar la sinergia entre los datos Z y la IA.

El nuevo Data Gate for z/OS 3.2 es un servicio central que proporciona datos de IBM Z, Db2 for z/OS, VSAM e IMS a Data Gate for watsonx. También proporciona datos sincronizados de Db2 for z/OS a objetivos Db2 optimizados en IBM® Cloud Pak for Data. El acceso de alta velocidad a los datos integrados de Db2 for z/OS aporta múltiples beneficios, como un mejor acceso a la nube híbrida, analytics acelerados e IA con costos y esfuerzos reducidos.