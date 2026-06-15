IBM Consulting ahora proporciona servicios para la plataforma de seguridad integral de Microsoft con la experiencia en identidad y las capacidades de servicio gestionado de IBM.
Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las violaciones de seguridad. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobernanza y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.
IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para que las soluciones de Microsoft Security aborden este desafío al aportar la experiencia en identidades y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en funcionamiento la plataforma de seguridad integral de Microsoft en una corrección gobernada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR que es técnicamente potente y operativamente madura.
Microsoft proporciona la base de la plataforma de seguridad: telemetría profunda, analytics y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida de la identidad. Las señales de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune y Azure Activity Logs se unifican y analizan dentro de Microsoft Sentinel y el data lake de Sentinel, creando un tejido de datos de seguridad integral preparados para la IA.
Esa base permite la visibilidad entre dominios, señales de identidad correlacionadas y analytics escalables en datos históricos y en tiempo real. En esta arquitectura, Microsoft sirve como sistema de detección, correlación y aplicación.
El servicio ITDR de IBM Consulting se fundamenta en esta base de Microsoft para poner en marcha el programa de corrección de amenazas de identidad a escala empresarial, aportando las décadas de experiencia en seguridad de identidad de IBM y las capacidades probadas de IA de IBM. Agrega correlación específica por identidad y gestión de casos, recomendaciones de corrección impulsadas por IA alineadas con políticas, flujos de trabajo de corrección gobernados con supervisión humana y entrega de servicios gestionados a escala empresarial.
En términos simples: Microsoft detecta y permite la aplicación; IBM asume la responsabilidad operativa de la corrección de amenazas de identidad gobernadas.
El servicio IBM ITDR transforma las señales de Microsoft en acción mediante un flujo de trabajo estructurado y centrado en la identidad:
Basado en el registro inmutable y la retención a largo plazo de Microsoft Sentinel, IBM ITDR agrega flujos de trabajo de corrección basados en políticas, gestión de casos de contexto empresarial e informes listos para el cumplimiento alineados con marcos como el NIST, ISO, SOC 2 y RGPD, con una capa de gobernanza sobre la aplicación de Microsoft, garantizando que cada acción sea explicable, auditable y defendible.
El data lake de Sentinel sirve como base de datos central para ITDR, lo que permite a IBM ITDR operar a escala. IBM ITDR mejora esta base de tres maneras clave:
IBM ITDR pone en práctica las señales de Microsoft en escenarios clave de amenazas de identidad, que incluyen:
Cada caso de uso demuestra el mismo principio: Microsoft proporciona la base de la señal y la aplicación, mientras que IBM impulsa la corrección coordinada y consciente de la identidad con experiencia operativa comprobada.
IBM Consulting aporta más de 30 años de experiencia en seguridad de identidad en IGA, PAM y gestión de acceso, perfeccionada a través de miles de compromisos empresariales en industrias reguladas y otras. La experiencia de IBM está integrada en los playbooks de corrección impulsados por IA, los modelos de gobernanza y los patrones de cumplimiento específicos de la industria. Entregado como un servicio gestionado, IBM ITDR proporciona operaciones 24x7, escala de entrega global y ejecución empresarial comprobada. Esto es lo que transforma las señales en decisiones en las que las organizaciones pueden confiar y que pueden defender.
Los ataques de identidad continuarán evolucionando, pero la respuesta no tiene por qué retrasarse. El servicio ITDR de IBM Consulting, basado en Microsoft Security, permite a las organizaciones pasar de señales fragmentadas a casos de identidad unificada, y de alertas a acciones gobernadas y poner en funcionamiento la seguridad de identidad a escala.
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