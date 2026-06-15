Ilustración de un candado sobre nodos conectados dentro de un círculo sobre un fondo degradado azul
Inteligencia artificial Seguridad

IBM Consulting proporciona servicios de detección y corrección de amenazas de identidad para soluciones de Microsoft Security

IBM Consulting ahora proporciona servicios para la plataforma de seguridad integral de Microsoft con la experiencia en identidad y las capacidades de servicio gestionado de IBM.

Publicado el 15 de junio de 2026

Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las violaciones de seguridad. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobernanza y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.

IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para que las soluciones de Microsoft Security aborden este desafío al aportar la experiencia en identidades y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en funcionamiento la plataforma de seguridad integral de Microsoft en una corrección gobernada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR que es técnicamente potente y operativamente madura.

IBM Consulting para soluciones de Microsoft Security

La base: Microsoft Security

Microsoft proporciona la base de la plataforma de seguridad: telemetría profunda, analytics y cumplimiento a lo largo del ciclo de vida de la identidad. Las señales de Microsoft Entra, Microsoft Defender, Microsoft Purview, Microsoft Intune y Azure Activity Logs se unifican y analizan dentro de Microsoft Sentinel y el data lake de Sentinel, creando un tejido de datos de seguridad integral preparados para la IA.

Esa base permite la visibilidad entre dominios, señales de identidad correlacionadas y analytics escalables en datos históricos y en tiempo real. En esta arquitectura, Microsoft sirve como sistema de detección, correlación y aplicación.

La extensión: servicio ITDR de IBM Consulting

El servicio ITDR de IBM Consulting se fundamenta en esta base de Microsoft para poner en marcha el programa de corrección de amenazas de identidad a escala empresarial, aportando las décadas de experiencia en seguridad de identidad de IBM y las capacidades probadas de IA de IBM. Agrega correlación específica por identidad y gestión de casos, recomendaciones de corrección impulsadas por IA alineadas con políticas, flujos de trabajo de corrección gobernados con supervisión humana y entrega de servicios gestionados a escala empresarial.

En términos simples: Microsoft detecta y permite la aplicación; IBM asume la responsabilidad operativa de la corrección de amenazas de identidad gobernadas.

Cómo funciona el servicio IBM ITDR

El servicio IBM ITDR transforma las señales de Microsoft en acción mediante un flujo de trabajo estructurado y centrado en la identidad:

  1. Correlacionar las señales en casos con reconocimiento de identidad: IBM ITDR agrega señales de identidad en la pila de Microsoft Security y sistemas adicionales, creando una visión contextual de cada escenario de riesgo de identidad.
  2. Contextualizar el riesgo y explique el impacto: los modelos de IA traducen las alertas sin procesar en narrativas relevantes para el negocio, incluidas puntuaciones de riesgo, niveles de confianza y resúmenes en lenguaje sencillo.
  3. Recomendar acciones alineadas con las políticas: el servicio propone acciones de corrección alineadas con las políticas de seguridad y cumplimiento, como la revocación de sesiones, el aumento de MFA, la restricción de privilegios y la rotación de credenciales, informadas por la biblioteca de playbooks probados de IBM.
  4. Ejecutar con gobernanza y auditabilidad: las acciones se ejecutan utilizando los controles de aplicación de Microsoft, con los flujos de trabajo de aprobación humanos en el bucle de IBM, pistas de auditoría completas y aprendizaje continuo basado en las decisiones de los analistas.

Basado en  el registro inmutable y la retención a largo plazo de Microsoft Sentinel, IBM ITDR agrega flujos de trabajo de corrección basados en políticas, gestión de casos de contexto empresarial e informes listos para el cumplimiento alineados con marcos como el NIST, ISO, SOC 2 y RGPD, con una capa de gobernanza sobre la aplicación de Microsoft, garantizando que cada acción sea explicable, auditable y defendible.

Aprovechar Microsoft Sentinel y el data lake de Sentinel

El data lake de Sentinel sirve como base de datos central para ITDR, lo que permite a IBM ITDR operar a escala. IBM ITDR mejora esta base de tres maneras clave:

  • Correlación de identidad unificada: combina señales de identidad en los registros de Entra, Defender, Intune, Purview y Azure en escenarios de amenazas coherentes.
  • Análisis histórico y en tiempo real: impulsa la corrección gobernada inmediata, al tiempo que permite una investigación profunda de los patrones de comportamiento a largo plazo.
  • Modelos de IA centrados en la identidad: aplican técnicas especializadas de machine learning, entrenadas en patrones de ataques a la identidad, para reducir los falsos positivos y dar prioridad a las amenazas reales.

Siete casos de uso de amenazas de identidad

IBM ITDR pone en práctica las señales de Microsoft en escenarios clave de amenazas de identidad, que incluyen:

  1. Cuentas ejecutivas comprometidas: correlaciona los inicios de sesión anómalos, la actividad de la sesión y el acceso a los datos para impulsar la contención controlada de las cuentas.
  2. Movimiento lateral a través de cuentas de servicio: vincula el comportamiento de las identidades con los cambios en los privilegios y las señales de la infraestructura para detectar y mitigar las cadenas de ataque.
  3. Riesgo de usuario interno y exfiltración de datos: combina la identidad, las señales de recursos humanos y la actividad de los datos para activar restricciones de acceso reguladas.
  4. Fatiga de MFA y bombardeo de notificaciones: detecta el abuso repetido de autenticación y aplica la reautenticación resistente al phishing.
  5. Escalada de privilegios y actividad de administración en la sombra: identifica la elevación de acceso no autorizado y activa flujos de trabajo de gobernanza.
  6. Robo de token y repetición de sesión: detecta el comportamiento anómalo de la sesión y aplica la reautenticación segura.
  7. Campañas coordinadas de ataques a identidades: integra la actividad de múltiples identidades en un plan de corrección unificado.

Cada caso de uso demuestra el mismo principio: Microsoft proporciona la base de la señal y la aplicación, mientras que IBM impulsa la corrección coordinada y consciente de la identidad con experiencia operativa comprobada.

Aportamos 30 años de experiencia a la seguridad de identidad empresarial

IBM Consulting aporta más de 30 años de experiencia en seguridad de identidad en IGA, PAM y gestión de acceso, perfeccionada a través de miles de compromisos empresariales en industrias reguladas y otras. La experiencia de IBM está integrada en los playbooks de corrección impulsados por IA, los modelos de gobernanza y los patrones de cumplimiento específicos de la industria. Entregado como un servicio gestionado, IBM ITDR proporciona operaciones 24x7, escala de entrega global y ejecución empresarial comprobada. Esto es lo que transforma las señales en decisiones en las que las organizaciones pueden confiar y que pueden defender. 

Los ataques de identidad continuarán evolucionando, pero la respuesta no tiene por qué retrasarse. El servicio ITDR de IBM Consulting, basado en Microsoft Security, permite a las organizaciones pasar de señales fragmentadas a casos de identidad unificada, y de alertas a acciones gobernadas y poner en funcionamiento la seguridad de identidad a escala.

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Autor

Amit Agarwal

Global CTO - CyberDefend

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