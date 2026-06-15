Los ataques basados en la identidad se han convertido en uno de los principales vectores de las violaciones de seguridad. Sin embargo, muchas organizaciones aún carecen de una forma coherente de correlacionar las señales de identidad en todos los sistemas, priorizar lo que importa y ejecutar acciones de respuesta con gobernanza y responsabilidad. La brecha es clara: pasar de la detección a la acción gobernada.

IBM Consulting ahora ofrece servicios de consultoría para que las soluciones de Microsoft Security aborden este desafío al aportar la experiencia en identidades y las capacidades de servicio gestionado necesarias para poner en funcionamiento la plataforma de seguridad integral de Microsoft en una corrección gobernada a escala empresarial. El resultado es una solución ITDR que es técnicamente potente y operativamente madura.