Cómo IBM Consulting’s Enterprise Advantage desbloquea una nueva era de IA agéntica impulsada por la asociación con Microsoft

Si bien a los clientes les encanta la facilidad de uso y la simplicidad de Copilot como su interfaz de usuario (IU) para IA, también se dan cuenta de que las transformaciones complejas de los procesos de negocio requieren un contexto de datos sofisticado, orquestación de agentes y procesos, gobernanza y medidas de seguridad..

ICA lo reúne todo como una plataforma robusta que funciona en Azure, la aplicación Studio para permitir a los usuarios definir agentes y orquestación en formato sin código o código profesional, conexiones A2A (Agente a Agente), Context Studio y la capa de Gestión de Contexto para definir esquemas y gráficos de conocimiento, puerta de acceso MCP para conectar y gestionar el acceso a herramientas y, finalmente, la observabilidad y trazabilidad.

La flexibilidad de ICA permite a los clientes utilizar y complementar las capacidades de Microsoft de Microsoft Foundry, datos de Azure y servicios de IA, infraestructura de agente, IQ (Fabric, Foundry y Work IQ), Agente 365 y varias otras herramientas y servicios más recientes de Microsoft.

Esta sinergia no es abstracta. De hecho, la plataforma IBM Consulting Advantage, que sustenta Enterprise Advantage, se integró con las aplicaciones de Microsoft 365 en 2024, lo que brindó a los consultores de IBM asistencia impulsada por IA en Word, Excel, PowerPoint, Teams y Outlook.