Cómo IBM Consulting’s Enterprise Advantage desbloquea una nueva era de IA agéntica impulsada por la asociación con Microsoft

El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar una IA agéntica segura, gobernada y agente en todas sus operaciones empresariales sin necesidad de diseñar la plataforma de IA por sí mismas.
A medida que los líderes de IBM Consulting se involucran profundamente en el trabajo conjunto con los clientes con Microsoft, vemos esto como un momento crucial, no solo para la madurez de la IA empresarial y la construcción de Frontier Firm, sino también para el ecosistema más amplio de Microsoft que se acelera hacia la transformación agéntica.
Enterprise Advantage reúne
La IA y Microsoft Practices de IBM Consulting han impulsado más de 150 interacciones con clientes, escalando soluciones agénticas para áreas como atención al cliente, procesamiento de documentos legales, de adquisiciones y regulatorios, Recursos Humanos, desarrollo de software y más, al tiempo que impulsan importantes ganancias en productividad, velocidad y rentabilidad.
Las empresas que ejecutan gran parte de su patrimonio en Azure, incluidas las de industrias reguladas, pueden escalar la IA con confianza mientras preservan sus inversiones existentes en datos, operaciones y seguridad de Microsoft.
La investigación de IBM muestra que, si bien el 79% de los ejecutivos espera que la IA brinde un gran valor para 2030, solo el 24% cree que sus organizaciones están listas para lograrlo. Esta “brecha de ejecución” se está sintiendo agudamente por los clientes de Microsoft que están acelerando la inversión en Azure, Copilot y escenarios de IA específicos de dominio, pero que tienen dificultades para operar a escala.
Enterprise Advantage aborda directamente este desafío al ofrecer a las organizaciones:
Esta combinación permite a las empresas modernizar procesos, aplicar controles y escalar la IA de forma segura, en especial en entornos altamente regulados donde ya se confía en la arquitectura de Microsoft Azure.
El anuncio proporcionó ejemplos reales de clientes que demuestran la escalabilidad del servicio:
Ambos escenarios están profundamente alineados con las fortalezas de Azure en despliegue híbrido, IA responsable y seguridad de nivel empresarial, y esperamos que muchos clientes centrados en Microsoft adopten patrones similares a medida que Enterprise Advantage esté ampliamente disponible.
Si bien a los clientes les encanta la facilidad de uso y la simplicidad de Copilot como su interfaz de usuario (IU) para IA, también se dan cuenta de que las transformaciones complejas de los procesos de negocio requieren un contexto de datos sofisticado, orquestación de agentes y procesos, gobernanza y medidas de seguridad..
ICA lo reúne todo como una plataforma robusta que funciona en Azure, la aplicación Studio para permitir a los usuarios definir agentes y orquestación en formato sin código o código profesional, conexiones A2A (Agente a Agente), Context Studio y la capa de Gestión de Contexto para definir esquemas y gráficos de conocimiento, puerta de acceso MCP para conectar y gestionar el acceso a herramientas y, finalmente, la observabilidad y trazabilidad.
La flexibilidad de ICA permite a los clientes utilizar y complementar las capacidades de Microsoft de Microsoft Foundry, datos de Azure y servicios de IA, infraestructura de agente, IQ (Fabric, Foundry y Work IQ), Agente 365 y varias otras herramientas y servicios más recientes de Microsoft.
Esta sinergia no es abstracta. De hecho, la plataforma IBM Consulting Advantage, que sustenta Enterprise Advantage, se integró con las aplicaciones de Microsoft 365 en 2024, lo que brindó a los consultores de IBM asistencia impulsada por IA en Word, Excel, PowerPoint, Teams y Outlook.
Desde nuestro trabajo conjunto en IA y modernización de la nube híbrida hasta soluciones de Azure específicas de la industria, Microsoft e IBM han permitido durante mucho tiempo a los clientes desbloquear la modernización a escala. Enterprise Advantage representa una extensión natural de esa asociación hacia la era de la IA agéntica.
Para las empresas alineadas con Microsoft, la oferta proporciona:
Como líderes que trabajan en la intersección de los ecosistemas de Microsoft y la innovación de IA de IBM Consulting, creemos que Enterprise Advantage llega exactamente en el momento adecuado. La adopción de IA se está acelerando rápidamente, pero la puesta en funcionamiento de los sistemas agénticos requiere una amplia experiencia, un gobierno sólido y una plataforma capaz de tender puentes entre entornos empresariales heterogéneos.
Las plataformas de Microsoft proporcionan la base. Enterprise Advantage proporciona el acelerador.
Juntos, permiten a las organizaciones escalar la IA de manera responsable y obtener resultados medibles más rápido que nunca.
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