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Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Consulting ofrece la primera plataforma de IA agéntica a escala empresarial de la industria integrada de forma nativa con AWS

IBM Consulting y Amazon Web Services (AWS) continúan profundizando su colaboración estratégica de larga data y ayudan a los clientes conjuntos a ofrecer capacidades de IA agéntica donde ya se encuentra su infraestructura empresarial preferida existente.

Publicado el 4 de mayo de 2026

El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones comerciales sin requerir que diseñen la plataforma de IA por sí mismas.

En conjunto, las organizaciones están acelerando el cambio hacia la transformación agéntica con la disponibilidad general de IBM Enterprise Advantage en AWS, un nuevo modelo para la transformación impulsada por IA que extiende el servicio insignia de consultoría basado en activos de IBM a las organizaciones que operan en AWS.

Dado que una parte significativa de las empresas del mundo eligen AWS como su nube pública principal, Enterprise Advantage ahora se ejecuta en un entorno de AWS de clientes listo para operar a escala.

Cerrar la brecha entre la ambición de IA y la realidad operativa

La adopción de la IA ha aumentado, pero la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para convertir la experimentación en un impacto medible. El valor empresarial sostenido requiere rediseñar flujos de trabajo completos que integren la IA con datos, sistemas y gobernanza de extremo a extremo.

La investigación de IBM plantea el desafío en términos claros: el 79 % de los ejecutivos espera que la IA genere un valor comercial significativo para 2030, pero menos de uno de cada cuatro cree que sus organizaciones están equipadas para lograrlo. La pieza que falta es una plataforma de nivel empresarial capaz de orquestar agentes, gestionar flujos de trabajo y hacer cumplir controles a escala, convirtiendo la ambición y la inversión en resultados que hacen crecer el negocio.

Enterprise Advantage on AWS aborda esa brecha al proporcionar una plataforma estructurada, bien diseñada y lista para producción que incorpora IA agéntica en las operaciones empresariales, con capacidad de gestión de contexto, orquestación y controles integrados. Las organizaciones pueden pasar de iniciativas fragmentadas a un programa cohesivo para toda la empresa, alineado con los resultados reales del negocio.

Además, cuenta con aplicaciones agénticas listas para usar, flexibilidad multinube que protege los compromisos existentes y una gobernanza de nivel empresarial diseñada para los entornos regulados más exigentes. Esta combinación permite a las empresas modernizar procesos, aplicar controles y escalar la IA de forma segura.

Un hito en la madurez de la IA empresarial

Enterprise Advantage es el primer enfoque de plataforma a escala empresarial basado en consultoría diseñado específicamente para crear, orquestar y gobernar flujos de trabajo con agentes de forma nativa en AWS. La oferta se basa en tres componentes integrados:

  • Advantage Platform es la plataforma de IA agéntica fundamental de IBM Consulting, desplegable de forma nativa en AWS y diseñada para funcionar perfectamente con Amazon Bedrock, incluido Bedrock AgentCore. Advantage Platform proporciona un entorno de extremo a extremo para crear, orquestar y operar soluciones de IA agéntica a escala empresarial. La plataforma ofrece orquestación de agentes y procesos, un Context Studio con gráfico de conocimiento, acceso seguro a herramientas a través de una puerta de enlace MCP, gestión del ciclo de vida de los agentes y observabilidad completa, todo dentro de un único plano de control integrado. Al aprovechar Bedrock AgentCore para los tiempos de ejecución de agentes gestionados y el acceso al modelo fundacional y ampliarlo con el contexto empresarial, la gobernanza y las capacidades operativas de Advantage Platform, los clientes pueden ir más allá de los agentes independientes para desplegar flujos de trabajo con agentes componibles y listos para producción.
  • Advantage Marketplace es un mercado de aplicaciones agénticas específicas de dominio que abarcan atención al cliente, finanzas, adquisiciones, procesamiento de documentos legales y normativos, RR. HH., SDLC y casos de uso específicos de la industria, listas para producción para cargas de trabajo empresariales y basadas en los patrones operativos probados a través del propio despliegue interno de IBM.
  • Advantage Services son servicios de consultoría de alto valor que combinan la estrategia, los métodos codificados y la experiencia en el dominio de la industria de IBM Consulting con la profundidad de su comunidad de profesionales certificados por AWS (con 25 000 certificaciones) y la experiencia de cientos de compromisos de IA agéntica en todo el mundo; Enterprise Advantage integra esa experiencia en un modelo de despliegue estructurado y repetible.

En la práctica: plano de control de nivel empresarial

En el contexto de Enterprise Advantage on AWS, la gobernanza de nivel empresarial se entrega a través de cuatro capacidades que históricamente las organizaciones han tenido que construir o comprar por separado:

  • Orquestación gobernada de agentes: App Studio de Advantage Platform permite a los clientes definir agentes y flujos de trabajo multiagente en modos sin código, código bajo y procódigo, donde cada acción del agente se registra, es auditable y rastreable hasta una política de acceso o normativa.
  • Contexto que cruza los límites organizacionales: Context Studio de Advantage Platform brinda a los agentes una vista compartida y gobernada por esquemas de bases de datos estructuradas empresariales, repositorios de documentos y flujos de eventos en tiempo real sin requerir un programa de consolidación de datos como requisito previo.
  • Acceso controlado a herramientas a escala: la puerta de enlace MCP de Advantage Platform gestiona cómo los agentes se conectan a los sistemas empresariales, aplicando controles de acceso y límites de velocidad para satisfacer a los equipos de seguridad y a los agentes que trabajan a través de ellos.
  • Observabilidad de lote completo: cada decisión del agente, llamada a herramientas y escalamiento se captura a través de una capa de monitoreo que se integra con Amazon CloudWatch y las capacidades AIOps de IBM. Cuando ocurre algo inesperado en un flujo de trabajo complejo de múltiples agentes, los equipos de operaciones tienen el contexto para comprender exactamente por qué.

Impacto en el mundo real: acelerado a través de AWS

IBM ha desplegado Advantage Platform en sus propias operaciones globales como un “cliente cero”, aplicando la plataforma para transformar los flujos de trabajo principales en todas las funciones de TI y de negocios. Los patrones operativos, los modelos de gobernanza y los métodos de entrega derivados de esa experiencia ahora están integrados en Enterprise Advantage on AWS, lo que ayuda a los clientes a adoptar la IA agéntica de forma más rápida y segura.

IBM Consulting ya ha completado compromisos con clientes en servicios financieros y ciencias de la vida, brindando Enterprise Advantage en AWS con resultados medibles en automatización de adquisiciones, transformación de atención al cliente y procesamiento de documentos normativo. Se están incorporando programas adicionales en la atención médica, las telecomunicaciones y el sector público, verticales donde la infraestructura de AWS está bien establecida y donde los requisitos de gobernanza han ralentizado históricamente la adopción de la IA por debajo de su potencial.

Creado para AWS, sin bloquear a los clientes

El servicio Enterprise Advantage está diseñado para ampliar las capacidades nativas de AWS, no para solucionarlas, con Advantage Platform (la plataforma tecnológica de Enterprise Advantage), integrándose en toda la pila de IA de AWS.

Esa integración abarca el alojamiento de modelos fundacionales y la orquestación de agentes en Amazon Bedrock y Bedrock AgentCore, hasta la automatización del flujo de trabajo a través del SDK de Strands Agents, y Amazon Kiro, un entorno de desarrollo integrado (IDE) de IA agéntica e interfaz de línea de comandos (CLI). También incluye agentes fronterizos especialmente diseñados para seguridad y DevOps, e infraestructura de identidad y machine learning (ML) de nivel empresarial a través de los servicios de seguridad de AWS y Amazon SageMaker IA. Amazon Quick proporciona la capa de analytics, lo que brinda a los equipos visibilidad del rendimiento de los agentes y los resultados comerciales.

Al mismo tiempo, la arquitectura multinube y multimodelo de Advantage Platform conserva la opcionalidad. Las organizaciones con cargas de trabajo que abarcan AWS, infraestructura on premises y otros entornos en la nube pueden operar una capa unificada de gobernanza y observabilidad en todos ellos. Las organizaciones que ya invirtieron en estos servicios no empiezan de cero, sino que adquieren una capa de gobernanza y orquestación encima, diseñada específicamente para entornos de producción.

“Las organizaciones necesitan agentes que puedan trabajar en flujos de trabajo empresariales reales con seguridad y gobernanza integradas desde el principio. Eso es lo que AWS e IBM han construido juntos. Enterprise Advantage de IBM ofrece capacidad de IA agéntica lista para producción con orquestación, gobernanza y gestión del ciclo de vida ya implementadas. Las organizaciones que despliegan agentes de IA en sus flujos de trabajo críticos hoy liderarán sus industrias, y Enterprise Advantage on AWS les brinda el camino más rápido para lograrlo”.

— Greg Pearson, vicepresidente de ventas globales de Amazon Web Services

Un nuevo capítulo en la colaboración entre IBM y AWS

Desde el trabajo conjunto en la IA y modernización de la nube híbrida hasta soluciones en la nube específicas de la industria, AWS e IBM han permitido durante mucho tiempo a los clientes desbloquear la modernización a escala. Enterprise Advantage representa una extensión natural de esa asociación hacia la era de la IA agéntica.

Para las empresas alineadas con AWS, la oferta proporciona:

  • Un camino para unificar pilotos de IA fragmentados bajo un único modelo arquitectónico
  • Un marco de gobernanza que complementa los servicios de seguridad, identidad y cumplimiento nativos de AWS
  • Agentes y motores de flujo de trabajo entrenados en la industria que amplían las inversiones existentes en AWS
  • Una vía para acelerar la innovación en infraestructuras de nube de AWS de confianza

Un proyecto técnico listo para AWS para escalar la IA con confianza

Como líderes que trabajamos en la intersección entre la red global de socios de AWS y la innovación en IA de IBM Consulting, creemos que Enterprise Advantage llega justo en el momento oportuno. La adopción de la IA se está acelerando rápidamente, pero la puesta en funcionamiento de los sistemas agénticos requiere una amplia experiencia, un gobierno sólido y una plataforma capaz de tender puentes entre entornos empresariales heterogéneos.

Para las industrias como servicios financieros, atención médica, telecomunicaciones, energía y gobierno, la combinación de confianza en la infraestructura de AWS y la profundidad de gobernanza empresarial de IBM no es incidental: es la condición que hace viable la IA agéntica en la producción.

La infraestructura de AWS proporciona la base. Enterprise Advantage proporciona el acelerador. En conjunto, capacitan a las organizaciones para escalar la IA de manera responsable y lograr un impacto medible más rápido que nunca.

Empezar

IBM Enterprise Advantage on AWS ya está disponible a través de los equipos de IBM Consulting y miembros seleccionados de la red de socios de AWS (APN). Los programas estructurados de despliegue de 90 días están diseñados para llevar a las organizaciones desde la evaluación inicial hasta los flujos de trabajo con agentes listos para producción en cuestión de semanas.

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Aprenda más sobre la alianza estratégica entre IBM y AWS

Dan Kusel

AWS Global Managing Partner, General Manager, and Global Practice Leader

IBM Consulting

Francesco Brenna

VP & Senior Partner - Global Leader AI Integration Services

IBM Consulting