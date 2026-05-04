IBM Consulting ofrece la primera plataforma de IA agéntica a escala empresarial de la industria integrada de forma nativa con AWS

El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones comerciales sin requerir que diseñen la plataforma de IA por sí mismas.

En conjunto, las organizaciones están acelerando el cambio hacia la transformación agéntica con la disponibilidad general de IBM Enterprise Advantage en AWS, un nuevo modelo para la transformación impulsada por IA que extiende el servicio insignia de consultoría basado en activos de IBM a las organizaciones que operan en AWS.

Dado que una parte significativa de las empresas del mundo eligen AWS como su nube pública principal, Enterprise Advantage ahora se ejecuta en un entorno de AWS de clientes listo para operar a escala.