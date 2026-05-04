IBM Consulting ofrece la primera plataforma de IA agéntica a escala empresarial de la industria integrada de forma nativa con AWS

IBM Consulting y Amazon Web Services (AWS) continúan profundizando su colaboración estratégica de larga data y ayudan a los clientes conjuntos a ofrecer capacidades de IA agéntica donde ya se encuentra su infraestructura empresarial preferida existente.
El 19 de enero de 2026, IBM anunció Enterprise Advantage, un nuevo servicio de consultoría basado en activos diseñado para ayudar a las organizaciones a escalar la IA agéntica segura y gobernada en todas sus operaciones comerciales sin requerir que diseñen la plataforma de IA por sí mismas.
En conjunto, las organizaciones están acelerando el cambio hacia la transformación agéntica con la disponibilidad general de IBM Enterprise Advantage en AWS, un nuevo modelo para la transformación impulsada por IA que extiende el servicio insignia de consultoría basado en activos de IBM a las organizaciones que operan en AWS.
Dado que una parte significativa de las empresas del mundo eligen AWS como su nube pública principal, Enterprise Advantage ahora se ejecuta en un entorno de AWS de clientes listo para operar a escala.
La adopción de la IA ha aumentado, pero la mayoría de las organizaciones tienen dificultades para convertir la experimentación en un impacto medible. El valor empresarial sostenido requiere rediseñar flujos de trabajo completos que integren la IA con datos, sistemas y gobernanza de extremo a extremo.
La investigación de IBM plantea el desafío en términos claros: el 79 % de los ejecutivos espera que la IA genere un valor comercial significativo para 2030, pero menos de uno de cada cuatro cree que sus organizaciones están equipadas para lograrlo. La pieza que falta es una plataforma de nivel empresarial capaz de orquestar agentes, gestionar flujos de trabajo y hacer cumplir controles a escala, convirtiendo la ambición y la inversión en resultados que hacen crecer el negocio.
Enterprise Advantage on AWS aborda esa brecha al proporcionar una plataforma estructurada, bien diseñada y lista para producción que incorpora IA agéntica en las operaciones empresariales, con capacidad de gestión de contexto, orquestación y controles integrados. Las organizaciones pueden pasar de iniciativas fragmentadas a un programa cohesivo para toda la empresa, alineado con los resultados reales del negocio.
Además, cuenta con aplicaciones agénticas listas para usar, flexibilidad multinube que protege los compromisos existentes y una gobernanza de nivel empresarial diseñada para los entornos regulados más exigentes. Esta combinación permite a las empresas modernizar procesos, aplicar controles y escalar la IA de forma segura.
Enterprise Advantage es el primer enfoque de plataforma a escala empresarial basado en consultoría diseñado específicamente para crear, orquestar y gobernar flujos de trabajo con agentes de forma nativa en AWS. La oferta se basa en tres componentes integrados:
En el contexto de Enterprise Advantage on AWS, la gobernanza de nivel empresarial se entrega a través de cuatro capacidades que históricamente las organizaciones han tenido que construir o comprar por separado:
IBM ha desplegado Advantage Platform en sus propias operaciones globales como un “cliente cero”, aplicando la plataforma para transformar los flujos de trabajo principales en todas las funciones de TI y de negocios. Los patrones operativos, los modelos de gobernanza y los métodos de entrega derivados de esa experiencia ahora están integrados en Enterprise Advantage on AWS, lo que ayuda a los clientes a adoptar la IA agéntica de forma más rápida y segura.
IBM Consulting ya ha completado compromisos con clientes en servicios financieros y ciencias de la vida, brindando Enterprise Advantage en AWS con resultados medibles en automatización de adquisiciones, transformación de atención al cliente y procesamiento de documentos normativo. Se están incorporando programas adicionales en la atención médica, las telecomunicaciones y el sector público, verticales donde la infraestructura de AWS está bien establecida y donde los requisitos de gobernanza han ralentizado históricamente la adopción de la IA por debajo de su potencial.
El servicio Enterprise Advantage está diseñado para ampliar las capacidades nativas de AWS, no para solucionarlas, con Advantage Platform (la plataforma tecnológica de Enterprise Advantage), integrándose en toda la pila de IA de AWS.
Esa integración abarca el alojamiento de modelos fundacionales y la orquestación de agentes en Amazon Bedrock y Bedrock AgentCore, hasta la automatización del flujo de trabajo a través del SDK de Strands Agents, y Amazon Kiro, un entorno de desarrollo integrado (IDE) de IA agéntica e interfaz de línea de comandos (CLI). También incluye agentes fronterizos especialmente diseñados para seguridad y DevOps, e infraestructura de identidad y machine learning (ML) de nivel empresarial a través de los servicios de seguridad de AWS y Amazon SageMaker IA. Amazon Quick proporciona la capa de analytics, lo que brinda a los equipos visibilidad del rendimiento de los agentes y los resultados comerciales.
Al mismo tiempo, la arquitectura multinube y multimodelo de Advantage Platform conserva la opcionalidad. Las organizaciones con cargas de trabajo que abarcan AWS, infraestructura on premises y otros entornos en la nube pueden operar una capa unificada de gobernanza y observabilidad en todos ellos. Las organizaciones que ya invirtieron en estos servicios no empiezan de cero, sino que adquieren una capa de gobernanza y orquestación encima, diseñada específicamente para entornos de producción.
Desde el trabajo conjunto en la IA y modernización de la nube híbrida hasta soluciones en la nube específicas de la industria, AWS e IBM han permitido durante mucho tiempo a los clientes desbloquear la modernización a escala. Enterprise Advantage representa una extensión natural de esa asociación hacia la era de la IA agéntica.
Para las empresas alineadas con AWS, la oferta proporciona:
Como líderes que trabajamos en la intersección entre la red global de socios de AWS y la innovación en IA de IBM Consulting, creemos que Enterprise Advantage llega justo en el momento oportuno. La adopción de la IA se está acelerando rápidamente, pero la puesta en funcionamiento de los sistemas agénticos requiere una amplia experiencia, un gobierno sólido y una plataforma capaz de tender puentes entre entornos empresariales heterogéneos.
Para las industrias como servicios financieros, atención médica, telecomunicaciones, energía y gobierno, la combinación de confianza en la infraestructura de AWS y la profundidad de gobernanza empresarial de IBM no es incidental: es la condición que hace viable la IA agéntica en la producción.
La infraestructura de AWS proporciona la base. Enterprise Advantage proporciona el acelerador. En conjunto, capacitan a las organizaciones para escalar la IA de manera responsable y lograr un impacto medible más rápido que nunca.
IBM Enterprise Advantage on AWS ya está disponible a través de los equipos de IBM Consulting y miembros seleccionados de la red de socios de AWS (APN). Los programas estructurados de despliegue de 90 días están diseñados para llevar a las organizaciones desde la evaluación inicial hasta los flujos de trabajo con agentes listos para producción en cuestión de semanas.
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