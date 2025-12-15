Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Consulting Application Management Suite: Impulsar la transformación inteligente de SAP

ICAMS es más que una herramienta de eficiencia: es un habilitador estratégico. Integrado con IBM Consulting Advantage, garantiza la escalabilidad, la evolución continua y la alineación con las necesidades empresariales emergentes.

Publicado el 15 de diciembre de 2025
El reto de la transformación de SAP

En el entorno empresarial actual, en constante cambio, marcado por la volatilidad de los mercados, la evolución de las expectativas de los clientes y los rápidos avances tecnológicos, la agilidad ya no es una opción. La convergencia de la adopción de S/4HANA, RISE with SAP y Joule (IA agéntica) ha agregado complejidad a los esfuerzos de modernización, haciendo de la transformación un desafío estratégico para las empresas.

Para muchas organizaciones, la transformación de SAP es un acto de equilibrio entre innovación y estabilidad, velocidad y control, y costo y valor. Si bien S/4HANA ofrece una promesa significativa, el progreso a menudo se ve frenado por la complejidad heredada, los procesos fragmentados y las operaciones que consumen muchos recursos.

Según ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo el 45% de los encuestados utilizan S/4HANA, y el 77% cita el ritmo de las nuevas tecnologías como una barrera importante. Mientras tanto, se espera que los agentes de IA reduzcan el tiempo de finalización de tareas en un 25% y mejoren la calidad del trabajo en un 40%.

Una forma más inteligente de avanzar

Las empresas necesitan soluciones que funcionen perfectamente, antes, durante y después de la transformación, en entornos ECC y S/4HANA, antes, durante y después de la transformación; ofrecer respuestas personalizadas y basadas en el contexto basadas en los datos del cliente; y minimizar el riesgo de regresión y garantizar la precisión en la ejecución.

IBM Consulting Application Management Suite for SAP (ICAMS) reinventa la gestión de aplicaciones SAP a través de la IA generativa y agéntica. Desde la implementación hasta la gestión continua, ICAMS simplifica, acelera y eleva las operaciones de SAP, ayudando a las organizaciones a ir del mantenimiento a la innovación.

6 capacidades clave de ICAMS

A continuación, una breve visión general de las diferentes capacidades que ICAMS ofrece para impulsar los beneficios de productividad como parte de nuestra entrega global:

  1. Generación de código delta: cree cambios de código específicos alineados con los estándares del cliente, respaldados por más de 40 verificaciones automatizadas de calidad y preparación.
  2. Documentación automatizada y traducción de consultas: resuma las personalizaciones y convierta las consultas en lenguaje natural a SQL para obtener insights.
  3. Generación de datos sintéticos: produzca datos maestros específicos del contexto para pruebas de regresión y automatice la configuración masiva de datos.
  4. Ingeniería inversa de flujo de proceso: mapee dependencias para análisis de impacto y control de cambios.
  5. Análisis de impacto integral: evalúe las solicitudes de cambio a lo largo de los ciclos de lanzamiento y recomiende objetos WRICEF óptimos.
  6. Supervisión proactiva: detecte problemas en las cadenas de procesos y las interfaces, con corrección impulsada por IA y análisis de causa principal para reducir el tiempo medio de resolución (MTTR).

La suite tiene otras capacidades atractivas en torno a la generación de historias de usuario, generación de scripts de prueba, generación de especificaciones técnicas y funcionales, junto con contenido de capacitación y otros aspectos para ayudar tanto con la implementación de SAP S/4HANA como con la gestión inteligente para los clientes.

Lo que diferencia a ICAMS

ICAMS es más que una herramienta de eficiencia: es un habilitador estratégico. Integrado con IBM Consulting Advantage, garantiza escalabilidad, evolución continua y alineación con las necesidades comerciales emergentes. Esto hace que ICAMS no sea solo una solución para hoy, sino una plataforma preparada para el futuro para la transformación de SAP.

Un camino a prueba de futuro

Si la complejidad de SAP está ralentizando su transformación, ICAMS ofrece un camino inteligente, práctico y preparado para el futuro. Ya ofrece ganancias de productividad mensurables y un tiempo de obtención de valor más rápido para las empresas líderes, y está a punto de convertirse en la próxima gran novedad en la administración de aplicaciones empresariales.

Dharma Atluri

Global CTO–SAP Manage Services

RISE with SAP & ManagePlus | AOT Member| IBM Senior Inventor, Consulting