IBM Consulting Application Management Suite: Impulsar la transformación inteligente de SAP

En el entorno empresarial actual, en constante cambio, marcado por la volatilidad de los mercados, la evolución de las expectativas de los clientes y los rápidos avances tecnológicos, la agilidad ya no es una opción. La convergencia de la adopción de S/4HANA, RISE with SAP y Joule (IA agéntica) ha agregado complejidad a los esfuerzos de modernización, haciendo de la transformación un desafío estratégico para las empresas.

Para muchas organizaciones, la transformación de SAP es un acto de equilibrio entre innovación y estabilidad, velocidad y control, y costo y valor. Si bien S/4HANA ofrece una promesa significativa, el progreso a menudo se ve frenado por la complejidad heredada, los procesos fragmentados y las operaciones que consumen muchos recursos.

Según ASUG (Americas' SAP Users' Group), solo el 45% de los encuestados utilizan S/4HANA, y el 77% cita el ritmo de las nuevas tecnologías como una barrera importante. Mientras tanto, se espera que los agentes de IA reduzcan el tiempo de finalización de tareas en un 25% y mejoren la calidad del trabajo en un 40%.