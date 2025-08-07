IBM Consulting e InfoSec Global colaboran en la visibilidad y el control de los activos criptográficos

La combinación de la red de entrega global de IBM Consulting y la experiencia en seguridad cuántica de InfoSec Global con la plataforma AgileSec es diseñada para acelerar la transición de los clientes a la Criptografía postcuántica y permite una transformación impulsada por el riesgo hacia la agilidad criptográfica en toda la empresa y el cumplimiento.

Según el cofundador de InfoSec Global y actual director comercial de Keyfactor, Nagi Moustafa, la importancia de trabajar con líderes de las industrias para ayudar a los clientes a comprender y proteger sus organizaciones en la era de la computación cuántica es crítico, y señala: "Establecer criptoagilidad y prepararse para la era postcuántica requiere un ecosistema de socios sofisticado”. Agrega: "Junto con IBM Consulting, nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones una visibilidad y un control integrales sobre su activo criptográfico, en entornos heredados y modernos, ayudándoles a habilitar un enfoque basado en estándares para la modernización criptográfica y la transición a la criptografía postcuántica".

Los beneficios para el cliente de la asociación de IBM Consulting e InfoSec Global podrían incluir:

Abordar el riesgo de puntos ciegos criptográficos y apoyar la adherencia a las infraestructuras de cumplimiento del NIST , el Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) y las expectativas regulatorias;

, el Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) y las expectativas regulatorias; Acelerar la modernización sin costosos cambios de plataforma para la agilidad criptográfica en el lugar; y

Crear una arquitectura de seguridad cuántica y Escalable, preparada para el futuro con un retorno de la inversión medible.

Antti Ropponen, socio ejecutivo de IBM Consulting Cybersecurity Services, reconoció la necesidad de ayudar a los clientes a modernizar y proteger su infraestructura criptográfica en anticipación a las amenazas quantum.

Ropponen comenta que, "Además de nuestros expansivos Servicios de transformación de seguridad cuántica, la red global de consultores de ciberseguridad de IBM Consulting ahora tendrá acceso a la plataforma probada de InfoSec Global para el descubrimiento, inventario y control criptográfico, que ayudará a los clientes a enfrentar los desafíos actuales de confianza digital, junto con las amenazas cuánticas del mañana”.