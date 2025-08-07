IBM Consulting e InfoSec Global colaboran en la visibilidad y el control de los activos criptográficos

7 de agosto de 2025
Para ayudar a las empresas a prepararse para un futuro basado en la tecnología cuántica, IBM Consulting e InfoSec Global, una empresa de Keyfactor y proveedor de gestión de postura criptográfica, se están asociando para ofrecer soluciones avanzadas de descubrimiento criptográfico e inventario en todas las industrias y geografías.
El rápido avance de quantum plantea una amenaza creciente para la seguridad criptográfica de las organizaciones de todo el mundo. Las computadoras Quantum serán capaces de romper la criptografía tradicional, exponiendo vulnerabilidades en cada capa de Operaciones digitales. Cualquier dato, identidad, comunicación, transacción o infraestructura que aún no esté protegida por criptografía quantum-safe debe considerarse en riesgo hoy o en un futuro próximo.
En todas las jurisdicciones, las regulaciones convergen en una expectativa común: los activos criptográficos deben inventariarse, evaluarse y modernizarse ahora. Organizaciones como el Network and Information Systems (NIS) Cooperation Group (NIS) de la Comisión Europea, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) de EE del Departamento de Comercio de EE. UU. (NIST) y el National Cyber Security Centre (NCSC) del Reino Unido esbozaron los requisitos y plazos de seguridad cuántica. Sin embargo, muchas organizaciones siguen sin estar seguras de cómo elaborar estrategias, evaluar, modernizar y gobernar su proceso de transformación cuántico.
La combinación de la red de entrega global de IBM Consulting y la experiencia en seguridad cuántica de InfoSec Global con la plataforma AgileSec es diseñada para acelerar la transición de los clientes a la Criptografía postcuántica y permite una transformación impulsada por el riesgo hacia la agilidad criptográfica en toda la empresa y el cumplimiento.
Según el cofundador de InfoSec Global y actual director comercial de Keyfactor, Nagi Moustafa, la importancia de trabajar con líderes de las industrias para ayudar a los clientes a comprender y proteger sus organizaciones en la era de la computación cuántica es crítico, y señala: "Establecer criptoagilidad y prepararse para la era postcuántica requiere un ecosistema de socios sofisticado”. Agrega: "Junto con IBM Consulting, nuestro objetivo es proporcionar a las organizaciones una visibilidad y un control integrales sobre su activo criptográfico, en entornos heredados y modernos, ayudándoles a habilitar un enfoque basado en estándares para la modernización criptográfica y la transición a la criptografía postcuántica".
Los beneficios para el cliente de la asociación de IBM Consulting e InfoSec Global podrían incluir:
Antti Ropponen, socio ejecutivo de IBM Consulting Cybersecurity Services, reconoció la necesidad de ayudar a los clientes a modernizar y proteger su infraestructura criptográfica en anticipación a las amenazas quantum.
Ropponen comenta que, "Además de nuestros expansivos Servicios de transformación de seguridad cuántica, la red global de consultores de ciberseguridad de IBM Consulting ahora tendrá acceso a la plataforma probada de InfoSec Global para el descubrimiento, inventario y control criptográfico, que ayudará a los clientes a enfrentar los desafíos actuales de confianza digital, junto con las amenazas cuánticas del mañana”.
La plataforma AgileSec está diseñada para permitir el descubrimiento, la clasificación y la gestión del ciclo de vida de los activos criptográficos en entornos híbridos y distribuidos. IBM Consulting, el primer socio integrador de sistemas globales para la plataforma AgileSec, ofrecerá la solución como parte de sus servicios de consultoría, ayudando a los consultores a trabajar codo con codo con los clientes para evaluar y monitorear sus activos criptográficos y definir las mejores prácticas de corrección continua.
De cara al futuro, la asociación permitirá a IBM Consulting e InfoSec Global desarrollar, comercializar y ofrecer conjuntamente soluciones de gestión de postura criptográfica al continuar integrando la plataforma AgileSec con los servicios de ciberseguridad de IBM Consulting. Esperamos compartir futuras innovaciones que ayudarán a nuestros clientes mutuos a enfrentar sus desafíos más complejos de seguridad cuántica.
Los expertos de IBM Consulting en seguridad cuántica pueden ayudar a elevar el diálogo de su organización sobre seguridad cuántica a un imperativo comercial estratégico a largo plazo. Aprenda más sobre los servicios de seguridad cuántica de IBM Consulting o programe un taller de encuadre de riesgos de seguridad cuántica.
