La cartera de computación confidencial de IBM se expande al ecosistema Red Hat

La computación confidencial es una tecnología diseñada para proteger los datos incluso mientras se procesan. Esto se logra aislando las cargas de trabajo dentro de Trusted Execution Environments (TEE), creados para ayudar a evitar el acceso no autorizado incluso de los usuarios más privilegiados, incluidos los proveedores de la nube, los administradores de sistemas y los operadores o componentes de terceros en general.

En la era de la IA y la nube híbrida, la computación confidencial permite el procesamiento de datos y análisis seguros, protegiendo la información confidencial del acceso no autorizado. Esto es crucial para las aplicaciones de IA que dependen de grandes conjuntos de datos, incluidos datos personales y de propiedad exclusiva.

Según 360iResearch, se prevé que el mercado global de computación confidencial crezca de 7.060 millones de dólares en 2025 a 14.940 millones de dólares en 2030, lo que refleja una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 16.07 %. Observaron que "al permitir que los datos permanezcan encriptados incluso durante el procesamiento, la computación confidencial fomenta la confianza digital, reduce los costos de cumplimiento y respalda los casos de uso emergentes en IA y analytics que se basan en la colaboración de datos que preservan la privacidad". En su opinión, esto "desbloqueará el impacto económico y los catalizadores de crecimiento de computación confidencial"..

Más allá de los datos que procesa un modelo de IA determinado, IBM descubrió que podría haber costos ocultos para construir estos modelos. En muchos casos de uso empresarial, estos modelos, especialmente cuando se aumentan y ajustan con datos patentados, pueden representar un valor comercial significativo y una ventaja de mercado única. La computación confidencial está diseñada para proteger estos modelos, su propiedad intelectual subyacente y la pila de IA.

Además de estas tendencias que influyen en el espacio de computación confidencial, está surgiendo otro factor: para 2028, se estima que el 77 % de la infraestructura de computación será consumida por proveedores de servicios. Esta transformación trae nuevas oportunidades, pero también importantes desafíos de seguridad. Los proveedores de servicios a menudo gestionan cargas de trabajo en entornos compartidos, enfrentando demandas regulatorias y aumentando el escrutinio en torno a la privacidad de datos.

Para las industrias donde la confidencialidad de los datos es primordial, como la atención médica, las finanzas y el gobierno, la computación confidencial apoya a las organizaciones con su postura de cumplimiento mientras mantiene la agilidad operativa. Y para los proveedores de servicios, es un diferenciador competitivo, que a menudo resulta en una mayor confianza, seguridad y privacidad en un mundo de confianza cero, al tiempo que permite la diferenciación a través de una orquestación eficiente de plataformas multiinquilino.