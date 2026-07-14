IBM® Concert Protect introduce una nueva capacidad de prueba de explotabilidad para ayudar a los equipos de seguridad a enfocarse en lo que más importa.

IBM Concert se diseñó para proporcionar ese contexto al conectar en una vista operativa unificada información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio.
Hoy, IBM está introduciendo una nueva capacidad de IBM Concert Protect, que actualmente está disponible en Tech Preview, para ayudar a las organizaciones a ir más allá de la priorización tradicional de vulnerabilidades al proporcionar pruebas de explotabilidad. En lugar de depender únicamente de puntuaciones de gravedad o predicciones de explotabilidad, la capacidad correlaciona continuamente la aplicación, la infraestructura, el tiempo de ejecución, la identidad, la red y el contexto empresarial para validar si una vulnerabilidad realmente se puede explotar dentro del entorno de un cliente.
Esta nueva capacidad se basa en el contexto operativo unificado de la plataforma IBM Concert, lo que permite a los equipos de seguridad, desarrollo y operaciones enfocarse en las vulnerabilidades que representan un riesgo real de negocio, acelerar la corrección y mejorar la precisión y eficiencia de las operaciones de seguridad impulsadas por IA.
La IA está transformando radicalmente la gestión de vulnerabilidades.
Los avances recientes en IA, incluido el trabajo de IBM Research con Mythos, demuestran la rapidez con la que ahora se pueden descubrir las vulnerabilidades del software. Si bien este es un avance significativo para los encargados de la defensa, también crea un nuevo desafío operativo. Cada mejora en el descubrimiento aumenta la cantidad de vulnerabilidades que las organizaciones deben investigar, priorizar y corregir.
Las plataformas de seguridad modernas han respondido con la mejora de la priorización. Combinan señales como la criticidad del negocio, CVSS, EPSS, importancia de los activos y predicciones de explotabilidad para ayudar a las organizaciones a reducir el ruido. Estos enfoques representan un progreso importante, pero aún así se basan en la probabilidad más que en la evidencia.
Las organizaciones necesitan cada vez más algo más que la priorización. Necesitan pruebas.
Es posible que una vulnerabilidad que parece crítica nunca llegue a ser accesible debido a las protecciones de tiempo de ejecución, la segmentación de la red, los controles de identidad o la lógica de la aplicación. Al mismo tiempo, los modelos de IA de frontera están demostrando la capacidad de encadenar múltiples vulnerabilidades de menor gravedad, debilidades de configuración, permisos de identidad y exposiciones de infraestructura en rutas de ataque viables. Comprender la explotabilidad dentro del contexto del propio entorno de una organización se está volviendo tan importante como comprender la gravedad.
IBM Concert se diseñó para proporcionar ese contexto conectando información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio en una vista operativa unificada. Esta nueva capacidad de Concert Protect se basa en ese fundamento para validar la explotabilidad antes de que comience la corrección.
Las nuevas capacidades introducen varias mejoras que ayudan a las organizaciones a reducir la exposición de forma más eficaz:
Una demostración ilustra el impacto. Se generaron más de 5700 hallazgos mediante múltiples análisis de seguridad. IBM Concert Protect validó esos hallazgos y los redujo a solo 12 vulnerabilidades que demostraron ser explotables y requerían atención inmediata.
En lugar de debatir las puntuaciones de gravedad o reconstruir manualmente las rutas de ataque, los equipos de seguridad y desarrollo podrían enfocarse inmediatamente en resolver los problemas que más importaban.
Las organizaciones de todas las industrias enfrentan desafíos similares, aunque sus entornos sean diferentes.
En todas las industrias, el objetivo es el mismo: reducir el esfuerzo de investigación, mejorar la confianza en la corrección y ayudar a los equipos de seguridad y desarrollo a centrarse en las vulnerabilidades que realmente importan.
A medida que las organizaciones desplieguen más IA en el desarrollo de software y las operaciones de seguridad, el éxito dependerá de algo más que de seleccionar el modelo adecuado. La eficacia de la IA depende de la calidad de los datos y el contexto que recibe.
Al proporcionar una comprensión conectada de aplicaciones, infraestructura, entornos de tiempo de ejecución, identidades, redes y operaciones empresariales, IBM Concert permite que la IA vaya más allá de la priorización hacia la prueba y la acción coordinada. Concert Protect es el primer ejemplo de cómo esa base ayuda a las organizaciones a demostrar la explotabilidad, reducir la exposición, acelerar la corrección y proteger el software con mayor confianza.
Descubra cómo IBM Concert proporciona el contexto operativo conectado que impulsa la seguridad, la resiliencia y las operaciones impulsadas por IA en toda la empresa.