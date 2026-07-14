IBM® Concert Protect introduce una nueva capacidad de prueba de explotabilidad para ayudar a los equipos de seguridad a enfocarse en lo que más importa.

La IA está transformando radicalmente la gestión de vulnerabilidades.

Los avances recientes en IA, incluido el trabajo de IBM Research con Mythos, demuestran la rapidez con la que ahora se pueden descubrir las vulnerabilidades del software. Si bien este es un avance significativo para los encargados de la defensa, también crea un nuevo desafío operativo. Cada mejora en el descubrimiento aumenta la cantidad de vulnerabilidades que las organizaciones deben investigar, priorizar y corregir.

Las plataformas de seguridad modernas han respondido con la mejora de la priorización. Combinan señales como la criticidad del negocio, CVSS, EPSS, importancia de los activos y predicciones de explotabilidad para ayudar a las organizaciones a reducir el ruido. Estos enfoques representan un progreso importante, pero aún así se basan en la probabilidad más que en la evidencia.

Las organizaciones necesitan cada vez más algo más que la priorización. Necesitan pruebas.

Es posible que una vulnerabilidad que parece crítica nunca llegue a ser accesible debido a las protecciones de tiempo de ejecución, la segmentación de la red, los controles de identidad o la lógica de la aplicación. Al mismo tiempo, los modelos de IA de frontera están demostrando la capacidad de encadenar múltiples vulnerabilidades de menor gravedad, debilidades de configuración, permisos de identidad y exposiciones de infraestructura en rutas de ataque viables. Comprender la explotabilidad dentro del contexto del propio entorno de una organización se está volviendo tan importante como comprender la gravedad.

IBM Concert se diseñó para proporcionar ese contexto conectando información de aplicaciones, infraestructura, tiempo de ejecución, identidad, red y negocio en una vista operativa unificada. Esta nueva capacidad de Concert Protect se basa en ese fundamento para validar la explotabilidad antes de que comience la corrección.