IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI gobernada para la empresa agéntica

La mayoría de las organizaciones tienen más datos que nunca, más demanda de informes de la que sus equipos pueden gestionar y más pilotos de IA de los que sus modelos de gobernanza fueron creados para admitir. Los líderes quieren respuestas más rápidas. Los organismos reguladores quieren controles más claros. Los usuarios empresariales quieren analytics en las herramientas que ya utilizan. Mientras tanto, a los equipos de BI se les sigue pidiendo que mantengan informes confiables, gestionen métricas, admitan auditorías y respondan a la próxima solicitud urgente.

Los informes siguen siendo fundamentales para la toma de decisiones empresariales. Las actas de las juntas directivas, estados financieros, presentaciones normativas, paneles operativos y tablas de puntuación ejecutivas requieren precisión, linaje y confianza. El desafío es que los informes tradicionales crean demasiado esfuerzo manual. Los analistas dedican tiempo a encontrar contenido, explicar números, reconstruir formatos y responder preguntas similares repetidamente. Los usuarios empresariales esperan, mientras los equipos de TI y gobernanza gestionan el riesgo.

Cognos Analytics 12.1.3 incorpora la IA agéntica a la capa de BI gobernada, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido mientras se mantienen conectados a los datos aprobados, las métricas y las reglas de seguridad. Esta nueva versión viene con cuatro capacidades clave: