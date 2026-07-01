IBM Cognos Analytics 12.1.3: BI gobernada para la empresa agéntica

Cognos Analytics 12.1.3 incorpora la IA agéntica a la capa de BI gobernada, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido mientras se mantienen conectados a los datos aprobados, las métricas y las reglas de seguridad.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 está diseñado para la realidad a la que se enfrentan los equipos de business intelligence (BI) todos los días. Los líderes necesitan respuestas más rápidas, los analistas necesitan reducir el trabajo manual de informes y TI necesita mantener intacta la gobernanza. Esta versión ayuda a reunir esos objetivos al hacer que la inteligencia confiable sea más fácil de consultar, crear, compartir y reutilizar en todos los flujos de trabajo, al tiempo que preserva los controles de los que dependen las empresas.
La mayoría de las organizaciones tienen más datos que nunca, más demanda de informes de la que sus equipos pueden gestionar y más pilotos de IA de los que sus modelos de gobernanza fueron creados para admitir. Los líderes quieren respuestas más rápidas. Los organismos reguladores quieren controles más claros. Los usuarios empresariales quieren analytics en las herramientas que ya utilizan. Mientras tanto, a los equipos de BI se les sigue pidiendo que mantengan informes confiables, gestionen métricas, admitan auditorías y respondan a la próxima solicitud urgente.
Los informes siguen siendo fundamentales para la toma de decisiones empresariales. Las actas de las juntas directivas, estados financieros, presentaciones normativas, paneles operativos y tablas de puntuación ejecutivas requieren precisión, linaje y confianza. El desafío es que los informes tradicionales crean demasiado esfuerzo manual. Los analistas dedican tiempo a encontrar contenido, explicar números, reconstruir formatos y responder preguntas similares repetidamente. Los usuarios empresariales esperan, mientras los equipos de TI y gobernanza gestionan el riesgo.
Cognos Analytics 12.1.3 incorpora la IA agéntica a la capa de BI gobernada, lo que ayuda a los equipos a avanzar más rápido mientras se mantienen conectados a los datos aprobados, las métricas y las reglas de seguridad. Esta nueva versión viene con cuatro capacidades clave:
Uno de los cambios más importantes en 12.1.3 es Bring Your Own LLM. Los usuarios pueden conectar un modelo de lenguaje grande compatible, ya sea autoalojado o basado en la nube, en la infraestructura agéntica de Cognos.
Esto es importante porque muchas empresas ya tienen políticas para proveedores de IA, alojamiento regional, privacidad de datos, controles de costos y gestión de riesgos. Una plataforma de BI que requiere un enfoque de modelo único puede crear fricciones. Cognos ofrece flexibilidad a los clientes al proporcionar una base de BI gobernada y capacidades de agente, al tiempo que permite a las organizaciones mantener el control de su estrategia de modelos.
Esa flexibilidad es especialmente relevante en las finanzas, la atención médica, el gobierno y otros sectores regulados. Los datos confidenciales no pueden tratarse como combustible experimental. Debe permanecer bajo un control claro, con reglas de acceso conocidas y una pista de auditoría defendible.
Otro cambio clave en 12.1.3 es el soporte MCP. En términos simples, esto permite que los agentes y API de Cognos BI participen en flujos de trabajo empresariales más amplios.
En lugar de requerir que cada usuario abra un panel, encuentre un informe, interprete los números y traslade la respuesta a otra herramienta, la inteligencia de Cognos puede aparecer donde ya se está trabajando. Los usuarios pueden interactuar con analytics a través de Watson Orchestrate, Claude, Microsoft Copilot o aplicaciones de IA personalizadas.
El panel sigue siendo importante. El informe sigue siendo importante. Pero la BI deja de ser un destino y más un servicio empresarial compartido.
La versión también mejora los informes, el modelado de datos y la administración, ayudando a los equipos de BI a crear y gestionar contenido complejo de manera más eficiente.
Las mejoras importantes incluyen:
Un mejor control del ciclo de vida y la gestión de activos ayudan a los equipos a avanzar más rápido mientras preservan el cumplimiento y la confianza.
IBM Cognos Analytics 12.1.3 brinda a las empresas una ruta más controlada, ayudando a los equipos a reducir el trabajo manual, obtener respuestas confiables más rápido y mantener la gobernanza. Su valor es simple: BI confiable más rápida, más flexible y más fácil de usar en el trabajo diario.
Consulte Cognos Analytics 12.1.3: seminario web