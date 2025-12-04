IBM Cloud Sync simplificará la gestión DNS multi-nube y fortalecerá la resiliencia

Las empresas están ejecutando cada vez más aplicaciones de múltiples proveedores de la nube para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la flexibilidad. Aunque el DNS se basa en los estándares RFC del IETF, cada proveedor de la nube añade sus propias estructuras de direccionamiento del tráfico, metadatos e infraestructura de políticas. Estas variaciones dificultan que los administradores apliquen una configuración uniforme en todos los entornos, lo que complica las estrategias de resiliencia y ralentiza la adopción de múltiples nubes.

Según EMA Research, el 56 % de las empresas multinube tienen dificultades para sincronizar los datos del DNS. IBM Cloud Sync aborda directamente este problema al permitir la sincronización casi en tiempo real de zonas DNS, registros y políticas de dirección de tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, que son dos de las plataformas DNS más confiables de la industria.

Cuando las transferencias de zona tradicionales (XFR) no están disponibles, muchos equipos confían en scripts manuales o herramientas personalizadas para alinear las configuraciones de DNS en todos los entornos; enfoques que son propensos a errores, dependen de la sincronización de trabajos cron y son difíciles de mantener. IBM Cloud Sync elimina estos desafíos al automatizar la sincronización y traducción de datos DNS entre proveedores, lo que permite que NS1 Connect y Amazon Route 53 operen en paralelo con total coherencia.