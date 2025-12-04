Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM Cloud Sync simplificará la gestión DNS multi-nube y fortalecerá la resiliencia

Esta nueva solución permite la sincronización bidireccional entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, lo que ayuda a las empresas a lograr resiliencia, reducir la complejidad y acelerar la adopción de múltiples nubes.

Publicado el 4 de diciembre de 2025
Ilustración digital del panel de sincronización en la nube con fondo degradado púrpura

IBM anunció la disponibilidad general de IBM Cloud Sync, una solución innovadora diseñada para simplificar la gestión de DNS para organizaciones que operan en entornos de nube múltiple. Nube Sync ofrece sincronización continua y bidireccional y traducción de políticas entre IBM® NS1 CONNECT y Amazon Route 53, lo que ayuda a los equipos a mantener configuraciones de DNS coherentes entre proveedores a medida que evolucionan sus arquitecturas.

Sincronización continua de DNS entre nubes

Las empresas están ejecutando cada vez más aplicaciones de múltiples proveedores de la nube para mejorar el rendimiento, la disponibilidad y la flexibilidad. Aunque el DNS se basa en los estándares RFC del IETF, cada proveedor de la nube añade sus propias estructuras de direccionamiento del tráfico, metadatos e infraestructura de políticas. Estas variaciones dificultan que los administradores apliquen una configuración uniforme en todos los entornos, lo que complica las estrategias de resiliencia y ralentiza la adopción de múltiples nubes.

Según EMA Research, el 56 % de las empresas multinube tienen dificultades para sincronizar los datos del DNS. IBM Cloud Sync aborda directamente este problema al permitir la sincronización casi en tiempo real de zonas DNS, registros y políticas de dirección de tráfico entre IBM NS1 Connect y Amazon Route 53, que son dos de las plataformas DNS más confiables de la industria.

Cuando las transferencias de zona tradicionales (XFR) no están disponibles, muchos equipos confían en scripts manuales o herramientas personalizadas para alinear las configuraciones de DNS en todos los entornos; enfoques que son propensos a errores, dependen de la sincronización de trabajos cron y son difíciles de mantener. IBM Cloud Sync elimina estos desafíos al automatizar la sincronización y traducción de datos DNS entre proveedores, lo que permite que NS1 Connect y Amazon Route 53 operen en paralelo con total coherencia.

Garantice la fidelidad y el comportamiento coherente en todas las plataformas DNS

IBM Cloud Sync ofrece replicación en tiempo real de zonas DNS y metadatos, lo que garantiza que las configuraciones permanezcan alineadas entre los proveedores. Permite una conmutación por error y redundancia fluidas entre nubes, eliminando procesos de sincronización manual que a menudo introducen riesgos y retrasos, especialmente cuando los equipos deben traducir políticas de enrutamiento y metadatos que no se corresponden correctamente entre proveedores. Basado en una arquitectura independiente de nube, Cloud Sync ayuda a las organizaciones a evitar el vendor lock-in mientras mantiene la flexibilidad y el control.

Cloud Sync también incluye capacidades de copia de seguridad y restauración, lo que permite a los clientes guardar sus zonas DNS en un bucket de S3 y volver rápidamente a una configuración anterior si es necesario, especialmente útil cuando los cambios recientes producen resultados inesperados.

Con Cloud Sync, los clientes se benefician de:

  • Configuraciones DNS coherentes entre proveedores: las actualizaciones automatizadas y bidireccionales eliminan las desviaciones y reducen los errores de configuración.
  • Resiliencia y conmutación por error mejoradas: los equipos pueden ejecutar NS1 Connect y Route 53 en paralelo, lo que permite la redundancia de múltiples nubes.
  • Reduzca lasobrecarga operativa: eliminando los procesos de sincronización manual y las herramientas personalizadas.
  • Mayor flexibilidad y menor dependencia: un enfoque independiente de la nube facilita la adopción de nuevas nubes, la migración de cargas de trabajo o el soporte de arquitecturas híbridas.
  • Continuidad del negocio: las copias de seguridad de DNS basadas en S3 permiten una restauración rápida cuando se producen errores críticos.

Llevar la automatización y la previsibilidad a los entornos de nube múltiple

IBM Cloud Sync está disponible hoy como una nueva y potente oferta dentro de la cartera IBM NS1. Aporta automatización y previsibilidad a un área que históricamente ha sido difícil de gestionar en entornos de nube múltiple.

Visite la página web de IBM Cloud Sync para Aprenda más y comenzar.

Reggie Best

Director, NS1 & HCM Portfolio Product Management

IBM