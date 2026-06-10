IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un conjunto completo de mejoras diseñadas para ayudar a las organizaciones a fortalecer cómo acceden, gobiernan y ponen en marcha los datos para IA y analytics en entornos híbridos y multinube.
A medida que las empresas continúan escalando las iniciativas basadas en datos, la necesidad de datos congruentes, seguros y confiables se vuelve cada vez más crítica. Esta versión se centra en mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la gobernanza de los flujos de trabajo de datos e IA, lo que permite a las organizaciones obtener insights más rápido manteniendo el control y el cumplimiento.
Software Hub 5.4 y Software Hub Premium 5.4 introducen una nueva característica para respaldar la eficiencia de los inquilinos para los despliegues empresariales junto con mejoras que optimizan los despliegues y el mantenimiento de la plataforma.
La introducción de la multitenencia permite a las organizaciones dar soporte eficiente a múltiples equipos en una plataforma compartida con mayor control, flexibilidad y congruencia en todos los entornos. Mientras tanto, los procesos optimizados de copia de seguridad y restauración, los tiempos de instalación y actualización más rápidos y la visibilidad mejorada del acceso de los usuarios ayudan a reducir la sobrecarga operativa y fortalecer la gobernanza.
El asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave.
A medida que las organizaciones continúan escalando sus iniciativas de datos e IA, garantizar un acceso constante a los datos, una gobernanza sólida y operaciones eficientes se volvió cada vez más importante. Los equipos buscan reducir la complejidad en la gestión de datos distribuidos, mejorar la calidad de los datos y permitir un acceso más amplio a datos confiables para analytics e IA.
IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce mejoras que abordan estas prioridades al mejorar la forma en que se gobiernan y ponen en marcha los datos y cómo se accede a ellos en toda la plataforma. La versión ofrece actualizaciones significativas en todos los servicios principales, como Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management y Watson Machine Learning. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, fortalecer la confianza en los datos y mejorar la eficiencia y escalabilidad de los flujos de trabajo de datos e IA.
Las mejoras en Data Virtualization se centran en mejorar la forma en que las organizaciones acceden a los datos distribuidos y cómo los gestionan, manteniendo una gobernanza sólida.
En IBM Knowledge Catalog, las mejoras están diseñadas para mejorar la calidad, la accesibilidad y la usabilidad de los datos en toda la empresa.
Esta versión de Data Refinery ayuda a las organizaciones a simplificar la preparación de datos, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia operativa.
IBM Manta Data Lineage introduce mejoras centradas en la visibilidad, el control y la interoperabilidad en todos los entornos de datos empresariales.
En conjunto, estas actualizaciones permiten una gestión de linaje más eficiente y una gobernanza de datos más sólida.
En esta nueva versión, Master Data Management (MDM) fortalece y desarrolla capacidades para mejorar la coherencia, la comprensión de los datos y la gobernanza.
Watson Machine Learning introduce mejoras en la escalabilidad y el control operativo de las cargas de trabajo de IA:
IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite a las organizaciones mejorar la coherencia de los datos, fortalecer la gobernanza y escalar las iniciativas de IA y analytics de manera más eficaz. Al simplificar las operaciones y mejorar el control entre los flujos de trabajo de datos y IA, esta versión ayuda a las empresas a acelerar la entrega de datos confiables y a impulsar resultados empresariales más impactantes.
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