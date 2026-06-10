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Inteligencia artificial Automatización de TI

Impulsar el valor empresarial a partir de datos confiables con IBM Cloud Pak for Data 5.4

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce un conjunto completo de mejoras diseñadas para ayudar a las organizaciones a fortalecer cómo acceden, gobiernan y ponen en marcha los datos para IA y analytics en entornos híbridos y multinube.

Publicado el 10 de junio de 2026

A medida que las empresas continúan escalando las iniciativas basadas en datos, la necesidad de datos congruentes, seguros y confiables se vuelve cada vez más crítica. Esta versión se centra en mejorar la eficiencia, la confiabilidad y la gobernanza de los flujos de trabajo de datos e IA, lo que permite a las organizaciones obtener insights más rápido manteniendo el control y el cumplimiento.

Apoyar la eficiencia de los inquilinos para las empresas

Software Hub 5.4 y Software Hub Premium 5.4 introducen una nueva característica para respaldar la eficiencia de los inquilinos para los despliegues empresariales junto con mejoras que optimizan los despliegues y el mantenimiento de la plataforma.

La introducción de la multitenencia permite a las organizaciones dar soporte eficiente a múltiples equipos en una plataforma compartida con mayor control, flexibilidad y congruencia en todos los entornos. Mientras tanto, los procesos optimizados de copia de seguridad y restauración, los tiempos de instalación y actualización más rápidos y la visibilidad mejorada del acceso de los usuarios ayudan a reducir la sobrecarga operativa y fortalecer la gobernanza.

El asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave.

Actualizaciones clave en IBM Cloud Pak for Data 5.4

A medida que las organizaciones continúan escalando sus iniciativas de datos e IA, garantizar un acceso constante a los datos, una gobernanza sólida y operaciones eficientes se volvió cada vez más importante. Los equipos buscan reducir la complejidad en la gestión de datos distribuidos, mejorar la calidad de los datos y permitir un acceso más amplio a datos confiables para analytics e IA.

IBM Cloud Pak for Data 5.4 introduce mejoras que abordan estas prioridades al mejorar la forma en que se gobiernan y ponen en marcha los datos y cómo se accede a ellos en toda la plataforma. La versión ofrece actualizaciones significativas en todos los servicios principales, como Data Virtualization, IBM Knowledge Catalog, Master Data Management y Watson Machine Learning. Estas mejoras ayudan a las organizaciones a reducir el esfuerzo manual, fortalecer la confianza en los datos y mejorar la eficiencia y escalabilidad de los flujos de trabajo de datos e IA.

Virtualización de datos

Las mejoras en Data Virtualization se centran en mejorar la forma en que las organizaciones acceden a los datos distribuidos y cómo los gestionan, manteniendo una gobernanza sólida.

  • La gestión mejorada de los activos duplicados y la nomenclatura estandarizada ayudan a crear entornos de datos más limpios y coherentes, lo que reduce la complejidad y los posibles errores.
  • Las mejoras en el mapeo de conexiones durante las operaciones de importación de objetos de virtualización de datos eliminan la reestructuración manual, lo que permite una accesibilidad más rápida.
  • Las opciones de autenticación reforzadas y los controles de acceso detallados proporcionan una mayor seguridad para los datos confidenciales.

IBM Knowledge Catalog

En IBM Knowledge Catalog, las mejoras están diseñadas para mejorar la calidad, la accesibilidad y la usabilidad de los datos en toda la empresa.

  • La capacidad de ejecutar reglas de calidad de datos en lotes optimiza los procesos de validación y acelera el tiempo de obtención de insight.
  • El soporte adicional para fuentes de datos en la nube modernas amplía las capacidades de ingesta y enriquecimiento de datos.
  • La sincronización de datos de referencia ayuda a las organizaciones a mantener datos coherentes y reutilizables en todos los sistemas.
  • Las mejoras en las operaciones masivas y en la experiencia del usuario simplifican aún más el descubrimiento, la gestión y la gobernanza de datos.

Data Refinery

Esta versión de Data Refinery ayuda a las organizaciones a simplificar la preparación de datos, aumentar la flexibilidad y mejorar la eficiencia operativa.

  • Permite una automatización perfecta a través de la creación de flujos programáticos y una mejor integración con herramientas externas.
  • La organización y la parametrización mejoradas facilitan la gestión y la reutilización de pipelines en conjuntos de datos.
  • El control mejorado de los trabajos y la conectividad ampliada proporcionan una mayor flexibilidad y acceso a diversas fuentes de datos, lo que respalda flujos de trabajo de integración de datos más eficientes y escalables.

IBM Manta Data Lineage

IBM Manta Data Lineage introduce mejoras centradas en la visibilidad, el control y la interoperabilidad en todos los entornos de datos empresariales.

  • Las nuevas capacidades, como la comparación de versiones de linaje y el monitoreo de OpenLineage, proporcionan insights más profundos sobre los cambios en el flujo de datos y el estado del procesamiento.
  • La ampliación de la conectividad de código fuente y el soporte para el último agente Manta amplían la cobertura de linaje, mientras que funciones como pausa y reanudación, eliminación basada en tiempo y visibilidad de la propiedad dentro del grafo ofrecen a los usuarios mayor control y transparencia.

En conjunto, estas actualizaciones permiten una gestión de linaje más eficiente y una gobernanza de datos más sólida.

Master Data Management

En esta nueva versión, Master Data Management (MDM) fortalece y desarrolla capacidades para mejorar la coherencia, la comprensión de los datos y la gobernanza.

  • La versión 5.4 trae una nueva funcionalidad de descubrimiento de relaciones para proporcionar una mejor visibilidad de cómo las entidades de datos se conectan automáticamente, lo que respalda una toma de decisiones más informada.
  • La nueva flexibilidad en la supervivencia basada en el valor permite a las organizaciones definir y gestionar datos de confianza de forma más eficaz, garantizando la confiabilidad entre sistemas.
  • Las mejoras en los flujos de trabajo simplifican los esfuerzos continuos de gestión de datos y modernización, mientras que los controles de acceso granular ayudan a fortalecer la gobernanza y el cumplimiento.

Watson Machine Learning

Watson Machine Learning introduce mejoras en la escalabilidad y el control operativo de las cargas de trabajo de IA:

  • Las capacidades de ejecución asíncrona permiten un procesamiento más eficiente al permitir que ciertas cargas de trabajo se ejecuten simultáneamente, lo que mejora el rendimiento general.
  • El soporte para estándares de modelos actualizados garantiza la compatibilidad con los requisitos de IA en evolución, mientras que la introducción de roles de ejecución de trabajos controlados permite una separación más clara de responsabilidades, mejorando la seguridad y la auditabilidad.

Permitir a las organizaciones escalar la IA y los analytics de manera más eficaz

IBM Cloud Pak for Data 5.4 permite a las organizaciones mejorar la coherencia de los datos, fortalecer la gobernanza y escalar las iniciativas de IA y analytics de manera más eficaz. Al simplificar las operaciones y mejorar el control entre los flujos de trabajo de datos y IA, esta versión ayuda a las empresas a acelerar la entrega de datos confiables y a impulsar resultados empresariales más impactantes.

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Martin Oberhofer

Vice President and Distinguished Engineer, Data Core Products

IBM Software

Kimberly Shiveley

Director, Cloud Pak for Data, Optim, Security, and Core Data Content

IBM

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