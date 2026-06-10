Software Hub 5.4 y Software Hub Premium 5.4 introducen una nueva característica para respaldar la eficiencia de los inquilinos para los despliegues empresariales junto con mejoras que optimizan los despliegues y el mantenimiento de la plataforma.

La introducción de la multitenencia permite a las organizaciones dar soporte eficiente a múltiples equipos en una plataforma compartida con mayor control, flexibilidad y congruencia en todos los entornos. Mientras tanto, los procesos optimizados de copia de seguridad y restauración, los tiempos de instalación y actualización más rápidos y la visibilidad mejorada del acceso de los usuarios ayudan a reducir la sobrecarga operativa y fortalecer la gobernanza.

El asistente de IA introduce avances en sus capacidades agénticas, mejorando el control del usuario, la flexibilidad y la experiencia general en todas las capacidades clave.