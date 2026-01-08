IBM Cloud Object Storage lanza un nivel de precios reducido para la asequibilidad a escala empresarial

Los datos empresariales están creciendo más rápido que nunca, pero los costos de almacenamiento no tienen que crecer con ellos. Cuando su almacenamiento total de One-Rate alcanza 2 PB o más, todo su footprint tiene un precio de 10 USD/TB, no solo la capacidad superior a 2 PB.

Esto significa que nuestro modelo de tarifa fija e integral ahora ofrece más de un 75 % menos de costos anuales de almacenamiento, incluida la salida y las operaciones, en comparación con los planes medidos típicos de otros proveedores líderes de la nube. Estos ahorros son especialmente pertinentes para las empresas que consolidan data lakes, migran desde la infraestructura on premises o impulsan iniciativas de IA con conjuntos de datos masivos.

Este nivel se ha diseñado para 1) reducir el costo total de propiedad de las cargas de trabajo de alto crecimiento e impulsadas por IA; y 2) mantener los precios con todo incluido y el rendimiento constante a gran escala de One-Rate.