IBM Cloud Object Storage lanza un nivel de precios reducido para la asequibilidad a escala empresarial

Presentamos nuestro precio de One-Rate más bajo hasta la fecha para entornos a gran escala: 10 USD/TB al mes por más de 2 PB de capacidad de almacenamiento.

Publicado el 8 de enero de 2026
Esto representa un gran avance en el almacenamiento rentable y predecible en la nube para las organizaciones que amplían la IA, los analytics y las cargas de trabajo nativas de la nube a niveles de varios petabytes.

Qué hace que el nivel One-Rate 2PB+ se destaque

Los datos empresariales están creciendo más rápido que nunca, pero los costos de almacenamiento no tienen que crecer con ellos. Cuando su almacenamiento total de One-Rate alcanza 2 PB o más, todo su footprint tiene un precio de 10 USD/TB, no solo la capacidad superior a 2 PB.

Esto significa que nuestro modelo de tarifa fija e integral ahora ofrece más de un 75 % menos de costos anuales de almacenamiento, incluida la salida y las operaciones, en comparación con los planes medidos típicos de otros proveedores líderes de la nube. Estos ahorros son especialmente pertinentes para las empresas que consolidan data lakes, migran desde la infraestructura on premises o impulsan iniciativas de IA con conjuntos de datos masivos.

Este nivel se ha diseñado para 1) reducir el costo total de propiedad de las cargas de trabajo de alto crecimiento e impulsadas por IA; y 2) mantener los precios con todo incluido y el rendimiento constante a gran escala de One-Rate.

Actualización rápida sobre el beneficio del plan One-Rate

El plan One-Rate de IBM Clould Object Storage ofrece una tarifa fija mensual única con todo incluido: almacenamiento, recuperación, llamadas a API y salida. Sin cargos adicionales ni facturas sorpresa cuando se active su servicio de datos. Cuanto más almacene, menor será su tarifa por GB, y esos ahorros se aplican a toda su capacidad de almacenamiento. En resumen, One-Rate ofrece:

  • Precios con todo incluido: almacenamiento, API y salida agrupados en una sola tarifa
  • Descuentos automáticos por volumen: su tarifa disminuye a medida que crece su footprint
  • Almacenamiento diseñado para cargas de trabajo activas: sin penalizaciones por acceso frecuente
  • Consiga ahorros: regístrese durante la promoción y mantenga esa tarifa en el futuro
  • Base de nivel empresarial: durabilidad y seguridad probadas de IBM Cloud Object Storage.

Niveles de precios actualizados

Así es como los precios de One-Rate se escalan con su volumen de datos, que ahora incluye el nuevo nivel de 2PB+:

Gráfico de tarifas de IBM

Creado para lo que viene

Ya sea que esté creando almacenes de datos de IA que requieren acceso constante a datos de entrenamiento, ejecutando aplicaciones nativas de la nube con necesidades de almacenamiento dinámicas o administrando almacenes de contenido a escala global, One-Rate le brinda la confianza necesaria para crecer sin cuestionarse por los costos de almacenamiento.

¿Está listo para ver cómo el plan One-Rate y el nuevo nivel 2PB+ pueden admitir sus cargas de trabajo? Visite la página de precios de IBM Cloud Object Storage o póngase en contacto con su representante de IBM para obtener hasta un 75 % de ahorro antes del 31 de marzo de 2026.

Quaid Nasir

Product Management - IBM Cloud Object Storage (COS)

IBM