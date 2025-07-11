Ampliación de watsonx en AWS

11 de julio de 2025

Ritika Gunnar

General Manager, Data and AI

IBM

A medida que las organizaciones continúan a escala las iniciativas de IA y datos, una cosa está clara: el éxito depende de soluciones que funcionen donde residen sus datos. Ya sea en su centro de datos, en el edge o en la nube pública, la flexibilidad y el control son esenciales.

Hoy, nos complace anunciar un gran paso adelante en ese camino: ahora estamos disponibles en 89 mercados con más de 90 productos de IBM, incluida la expansión de varias ofertas de IBM® watsonx existentes y nuevas como un conjunto de ofertas SaaS nativas de la nube en AWS.

watsonx como SaaS en AWS: novedades

A través de nuestra colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS), hemos estado trabajando para llevar watsonx, la cartera de productos de IBM que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo centrales, directamente a su catálogo de AWS como un servicio nativo. Esto le permite crear, gobernar y escalar la IA utilizando la infraestructura familiar de AWS mientras se beneficia de las sólidas capacidades de IBM watsonx.

A partir de hoy, las siguientes ofertas de watsonx están disponibles como SaaS nativo de la nube en AWS:

  • watsonx.ai: un estudio colaborativo de IA de nivel empresarial diseñado para ayudar a los creadores de IA a crear modelos de IA y soluciones personalizadas mediante una variedad de algoritmos de machine learning.
  • watsonx.data: un lakehouse de datos híbrido y abierto para potenciar la IA y analytics con todos sus datos en cualquier lugar donde viven.
  • watsonx.governance: un kit de herramientas integral para la gobernanza de la IA para gestionar el riesgo, el cumplimiento y todo el ciclo de vida de la IA que se integra con Amazon SageMaker y Amazon Bedrock.
  • watsonx Orchestrate: una solución lista para la empresa que ayuda a crear, desplegar y gestionar asistentes de IA y agentes de IA para automatizar procesos y flujos de trabajo y se integra con AmazonQ.
  • watsonx.data intelligence: descubre, cura y gobierna los activos de datos, ya que convierte la información sin procesar en IA precisa e insights significativos en entornos on-prem y en la nube.
  • IBM DataStage (parte de watsonx.data integration): integración de datos a escala líder en la industria.

Ampliación de la disponibilidad de la plataforma de datos e IA en la región de AWS Mumbai

Estos seis servicios de watsonx ahora están disponibles en la región AWS Mumbai, ampliando significativamente nuestra huella global de SaaS. Esto facilita a los clientes satisfacer las necesidades de residencia de datos y cumplimiento, al tiempo que despliega soluciones de IA más rápido en todas las geografías.

Por qué esta asociación es importante para usted

A medida que las empresas integran la IA en sus operaciones, se enfrentan a algunos desafíos clave:

  • Velocidad: para moverse rápidamente del piloto a la producción e iterar con agilidad
  • Gobernanza: para garantizar que la IA sea transparente, cumpla con las normas y esté alineada con la infraestructura de riesgo empresarial
  • Flexibilidad: para desplegar la IA dondequiera que ofrezca el mayor valor, ya sea en la nube, on-prem o en el edge

Al simplificar la infraestructura y ofrecer integración nativa con AWS, IBM ayuda a los clientes a acelerar su tiempo de creación de valor al tiempo que conserva el control y la visibilidad. Es más fácil que nunca para las empresas poner en funcionamiento los datos y la IA de forma segura, a escala y donde su negocio más lo necesite.

¿Qué sigue?

Si ya está construyendo en AWS, o explorando su estrategia de nube híbrida, ahora es el momento perfecto para ver lo que watsonx puede ofrecerle.

Explore las alianzas estratégicas de IBM con AWS