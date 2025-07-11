Ampliación de watsonx en AWS

A medida que las organizaciones continúan a escala las iniciativas de IA y datos, una cosa está clara: el éxito depende de soluciones que funcionen donde residen sus datos. Ya sea en su centro de datos, en el edge o en la nube pública, la flexibilidad y el control son esenciales.

Hoy, nos complace anunciar un gran paso adelante en ese camino: ahora estamos disponibles en 89 mercados con más de 90 productos de IBM, incluida la expansión de varias ofertas de IBM® watsonx existentes y nuevas como un conjunto de ofertas SaaS nativas de la nube en AWS.