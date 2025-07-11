Ampliación de watsonx en AWS

11 de julio de 2025
A medida que las organizaciones continúan a escala las iniciativas de IA y datos, una cosa está clara: el éxito depende de soluciones que funcionen donde residen sus datos. Ya sea en su centro de datos, en el edge o en la nube pública, la flexibilidad y el control son esenciales.
Hoy, nos complace anunciar un gran paso adelante en ese camino: ahora estamos disponibles en 89 mercados con más de 90 productos de IBM, incluida la expansión de varias ofertas de IBM® watsonx existentes y nuevas como un conjunto de ofertas SaaS nativas de la nube en AWS.
A través de nuestra colaboración estratégica con Amazon Web Services (AWS), hemos estado trabajando para llevar watsonx, la cartera de productos de IBM que acelera el impacto de la IA generativa en los flujos de trabajo centrales, directamente a su catálogo de AWS como un servicio nativo. Esto le permite crear, gobernar y escalar la IA utilizando la infraestructura familiar de AWS mientras se beneficia de las sólidas capacidades de IBM watsonx.
A partir de hoy, las siguientes ofertas de watsonx están disponibles como SaaS nativo de la nube en AWS:
Estos seis servicios de watsonx ahora están disponibles en la región AWS Mumbai, ampliando significativamente nuestra huella global de SaaS. Esto facilita a los clientes satisfacer las necesidades de residencia de datos y cumplimiento, al tiempo que despliega soluciones de IA más rápido en todas las geografías.
A medida que las empresas integran la IA en sus operaciones, se enfrentan a algunos desafíos clave:
Al simplificar la infraestructura y ofrecer integración nativa con AWS, IBM ayuda a los clientes a acelerar su tiempo de creación de valor al tiempo que conserva el control y la visibilidad. Es más fácil que nunca para las empresas poner en funcionamiento los datos y la IA de forma segura, a escala y donde su negocio más lo necesite.
Si ya está construyendo en AWS, o explorando su estrategia de nube híbrida, ahora es el momento perfecto para ver lo que watsonx puede ofrecerle.
AWS Marketplace: IBM watsonx.data as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx Orchestrate as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.governance as a Service
AWS Marketplace: IBM watsonx.ai