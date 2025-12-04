IBM Bob: Cambie a la izquierda para una IA Resilient con principios que priorizan la seguridad

En el desarrollo de software moderno, la seguridad es crítica, pero sigue siendo una cuestión secundaria. Ingrese, IBM Bob, nuestro IDE agentic, que presentamos por primera vez en octubre. Bob se ha diseñado siguiendo principios que dan prioridad a la seguridad, comprende los objetivos, los repositorios y los estándares de seguridad de las organizaciones, y se ha creado específicamente para ser un socio de desarrollo que permita un desarrollo de software más rápido e inteligente. Con workflows agentic, seguridad incorporada y flexibilidad de despliegue de nivel empresarial, Bob no solo automatiza las tareas, sino que transforma todo el ciclo de vida del desarrollo de software.

Desde que comenzamos a construir Bob, hemos adoptado la filosofía de "cambiar a la izquierda", Bob integra la seguridad en las workflows, lo que ayuda a acelerar la modernización, reducir costos y eliminar la fricción para los desarrolladores y la empresa.

A medida que la IA se integra en los flujos de trabajo de desarrollo, no solo acelera la codificación, sino que transforma el panorama de la seguridad. La IA introduce nuevos riesgos como la inyección de instrucciones, jailbreaks y envenenamiento de datos, mientras amplifica amenazas empresariales más amplias. Cuando los IDE impulsados por IA y los flujos de trabajo de agencias manejan compilaciones, credenciales e implementaciones, los atacantes obtienen nuevos puntos de entrada. La inyección de instrucción puede manipular resultados o activar comandos inseguros. Los jailbreaks de modelos eluden las barreras de seguridad, exponiendo capacidades ocultas.

El envenenamiento de datos puede corromper silenciosamente los conjuntos de entrenamiento, lo que influye en el comportamiento del modelo mucho después del despliegue. Los cortafuegos y escáneres tradicionales no pueden detectar estas amenazas basadas en el lenguaje. Las empresas necesitan una seguridad basada en la IA integrada en las developer tools y los procesos de CI/CD, para detectar y mitigar las amenazas antes de que lleguen a la fase de producción.