IBM Bob impulsa el desarrollo de software agéntico con Premium Packages y una nueva base de IA empresarial

Hoy anunciamos importantes actualizaciones de IBM Bob, diseñado para el desarrollo de software agéntico en todo el ciclo de vida del desarrollo de software empresarial. Esta versión introduce Premium Packages, nuevas capacidades arquitectónicas, mejoras en la administración empresarial y ampliaciones de opciones de despliegue regional diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizar, gobernar y optimizar la ingeniería de software impulsada por IA a escala.

El desarrollo de software agéntico está transformando rápidamente la forma en que las empresas crean, modernizan y mantienen el software. Las organizaciones están avanzando más allá de la programación asistida por IA hacia el desarrollo de software agéntico, donde la IA ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y operar el software en todo el ciclo de vida del desarrollo de software, no solo en el IDE. A medida que la IA se integra en toda la ingeniería empresarial, el desafío ya no es simplemente generar código, sino comprender, modernizar, gobernar y evolucionar sistemas empresariales complejos con velocidad, confianza y control.

Ese desafío es especialmente claro en la modernización. Los sistemas de larga duración a menudo contienen una lógica empresarial profundamente integrada, dependencias no documentadas, rutas de validación frágiles y conocimiento institucional acumulado durante años de uso en producción. La modernización exitosa depende de algo más que la conversión de código. Requiere comprender sistemas complejos, preservar la intención del negocio, validar los cambios, gobernar el riesgo y coordinar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. IBM está en una posición única para resolver este desafío. Décadas de experiencia modernizando entornos Java, IBM i e IBM Z están ahora integradas en Bob mediante flujos de trabajo diseñados específicamente, habilidades reutilizables y experiencia específica de la plataforma que ayudan a las empresas a modernizar con mayor coherencia, gobernanza y confianza.