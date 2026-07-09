IBM Bob impulsa el desarrollo de software agéntico con Premium Packages y una nueva base de IA empresarial

Estos paquetes se basan en las capacidades principales de Bob como socio de desarrollo impulsado por IA que planifica, ejecuta, valida y gobierna tareas de desarrollo y modernización de software en varios pasos en todo el SDLC.
Hoy anunciamos importantes actualizaciones de IBM Bob, diseñado para el desarrollo de software agéntico en todo el ciclo de vida del desarrollo de software empresarial. Esta versión introduce Premium Packages, nuevas capacidades arquitectónicas, mejoras en la administración empresarial y ampliaciones de opciones de despliegue regional diseñadas para ayudar a las organizaciones a modernizar, gobernar y optimizar la ingeniería de software impulsada por IA a escala.
El desarrollo de software agéntico está transformando rápidamente la forma en que las empresas crean, modernizan y mantienen el software. Las organizaciones están avanzando más allá de la programación asistida por IA hacia el desarrollo de software agéntico, donde la IA ayuda a planificar, ejecutar, validar, proteger y operar el software en todo el ciclo de vida del desarrollo de software, no solo en el IDE. A medida que la IA se integra en toda la ingeniería empresarial, el desafío ya no es simplemente generar código, sino comprender, modernizar, gobernar y evolucionar sistemas empresariales complejos con velocidad, confianza y control.
Ese desafío es especialmente claro en la modernización. Los sistemas de larga duración a menudo contienen una lógica empresarial profundamente integrada, dependencias no documentadas, rutas de validación frágiles y conocimiento institucional acumulado durante años de uso en producción. La modernización exitosa depende de algo más que la conversión de código. Requiere comprender sistemas complejos, preservar la intención del negocio, validar los cambios, gobernar el riesgo y coordinar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software. IBM está en una posición única para resolver este desafío. Décadas de experiencia modernizando entornos Java, IBM i e IBM Z están ahora integradas en Bob mediante flujos de trabajo diseñados específicamente, habilidades reutilizables y experiencia específica de la plataforma que ayudan a las empresas a modernizar con mayor coherencia, gobernanza y confianza.
Nos complace presentar el lanzamiento de los nuevos IBM Bob Premium Packages, una nueva forma de ampliar Bob con capacidades, flujos de trabajo y experiencia específicos de la plataforma.
El desarrollo empresarial no es igual para todos. Modernizar una aplicación Java requiere conocimientos, herramientas y flujos de trabajo diferentes que trabajar con sistemas IBM i o aplicaciones de mainframe de misión crítica. Cada entorno tiene su propia arquitectura, supuestos de tiempo de ejecución, patrones de integración, necesidades de validación y restricciones operativas. Premium Packages aportan inteligencia de dominio y décadas de experiencia empresarial directamente a Bob, mientras que mantienen una experiencia de desarrollador coherente.
Esto es importante porque los equipos empresariales necesitan IA que respalde todo el ciclo de vida del trabajo de ingeniería específico de la plataforma, no solo proyectos de migración únicos. Con IBM Bob Premium Packages, los equipos pueden aplicar IA consciente de la plataforma al desarrollo diario, la resolución de problemas, la documentación, las pruebas, la modernización y la gobernanza en entornos críticos Java, IBM i e IBM Z.
Premium Packages amplían IBM Bob con:
Las primeras ofertas incluyen IBM Bob Premium Package for Java Modernization, IBM Bob Premium Package for i e IBM Bob Premium Package for Z. Estos paquetes se basan en las capacidades principales de Bob como socio de desarrollo impulsado por IA que planifica, ejecuta, valida y gobierna tareas de desarrollo y modernización de software en varios pasos en todo el SDLC.
Cada paquete brinda a los equipos capacidades especializadas para las plataformas que gestionan el negocio.
Premium Package for Java Modernization ayuda a los equipos a modernizar y mantener aplicaciones Java empresariales mediante flujos de trabajo guiados y repetibles para actualizaciones de versiones, modernización en tiempo de ejecución, transformación de interfaz de usuario (IU), pruebas y corrección de seguridad en entornos de aplicaciones complejos.
Las capacidades clave incluyen:
Premium Package for i ayuda a los equipos de RPG e IBM i a desarrollar, comprender, documentar, solucionar problemas y modernizar aplicaciones directamente en el contexto de sus entornos IBM i existentes. Su capacidad arquitectónica destacada es Native Connection, que permite a Bob leer los miembros de origen directamente desde QSYS e interactuar con IBM i a través de flujos de trabajo nativos. Esto reduce la fricción del ciclo tradicional de exportación-edición-importación y ayuda a los desarrolladores a trabajar más cerca del sistema que mantienen.
Las capacidades clave incluyen:
Premium Package for Z ayuda a los equipos de mainframe a comprender, desarrollar, documentar, refactorizar y modernizar aplicaciones IBM Z a gran escala con mayor concientización y gobernanza del sistema. Una base clave es Z Understand, la plataforma subyacente de análisis estático que procesa grandes patrimonios de mainframe en COBOL, PL/I, ensamblador, JCL y artefactos relacionados en un repositorio consultable. Esto permite a Bob escribir consultas deterministas contra los metadatos de la aplicación en lugar de depender de la generación de código probabilístico.
Las capacidades clave incluyen:
Las primeras interacciones con los clientes demuestran el valor de este enfoque: cómo la experiencia específica de la plataforma y los flujos de trabajo estructurados pueden acelerar significativamente la modernización, reducir el riesgo de despliegue y preservar la calidad de las aplicaciones.
Junto con Premium Packages, esta versión presenta una arquitectura unificada construida en torno a un agente y un arnés compartidos, que proporciona una base de ejecución común para planificar, ejecutar y coordinar el trabajo de desarrollo en cada experiencia.
Creado para el desarrollo de software agéntico, Bob está diseñado para llevar capacidades de IA dondequiera que se realice el trabajo de ingeniería de software, desde la planificación y el desarrollo hasta las pruebas, CI/CD y operaciones, en lugar de limitar la IA a una única interfaz de desarrollo.
El motor de flujo de trabajo compartido permite flujos de trabajo de ingeniería reutilizables, gobernados y de varios pasos que combinan agentes de IA, herramientas empresariales y aprobaciones humanas en procesos de entrega de software repetibles diseñados para escalar entre equipos.
Las nuevas capacidades arquitectónicas, que incluyen llamadas nativas a herramientas, ejecución paralela, subagentes y orquestación de tareas en segundo plano, permiten a Bob coordinar trabajos de ingeniería cada vez más complejos de manera más eficiente en todo el SDLC. Estas capacidades mejoran la respuesta, a la vez que permiten flujos de trabajo con agentes más sofisticados para mejorar el rendimiento diario. La ejecución paralela de herramientas puede reducir significativamente el tiempo necesario para tareas complejas que implican múltiples búsquedas, operaciones de archivos y pasos de validación. Los subagentes mejoran la eficiencia al realizar un trabajo especializado en un contexto aislado antes de devolver solo los resultados relevantes, mientras que las tareas en segundo plano permiten que el trabajo de larga duración continúe sin interrumpir el flujo de trabajo del desarrollador. También hemos fusionado los cinco modos de Bob en tres (Agent, Plan y Ask) para agilizar aún más el trabajo.
En conjunto, estas capacidades arquitectónicas establecen la base para que IBM Bob continúe expandiéndose con nuevos flujos de trabajo empresariales, habilidades reutilizables, experiencia en plataformas y capacidades de ingeniería nativas de la IA, a medida que el desarrollo de software empresarial continúa evolucionando.
A medida que la adopción de la IA se expande, los líderes de desarrollo necesitan visibilidad sobre el uso, la gobernanza, la optimización y el costo.
Las nuevas capacidades de administración empresarial de Bob proporcionan herramientas adicionales para ayudar a las organizaciones a gestionar equipos, monitorear el consumo, asignar recursos y mantener la supervisión en todos los despliegues. Estas capacidades están diseñadas para ayudar a las organizaciones a escalar la adopción de manera responsable, al tiempo que brindan a los líderes una mayor transparencia en los patrones de uso y los resultados operativos.
Una incorporación clave es Bobalytics, el sistema de analytics empresarial de IBM Bob. Bobalytics ayuda a las organizaciones a optimizar la adopción de la IA empresarial al proporcionar visibilidad de la productividad, la calidad, la gobernanza, el uso y el costo, lo que permite a los líderes de ingeniería escalar la IA de manera responsable mientras mejoran los resultados de la entrega de software.
Estamos ampliando la footprint global de Bob con nuevas opciones de despliegue regional en Japón y Europa. Estas incorporaciones ayudan a las organizaciones a abordar los requisitos regionales de residencia y soberanía de datos, mientras que brindan a los equipos globales una mayor flexibilidad en la forma en que despliegan y adoptan Bob. A medida que crece la adopción de IA empresarial, proporcionar opciones de despliegue que se alineen con los requisitos normativos y organizacionales locales sigue siendo una prioridad clave.
El desarrollo de software empresarial exige algo más que una generación de código más rápida. Las organizaciones necesitan una IA que pueda comprender sistemas complejos, coordinar el trabajo a lo largo del ciclo de vida del desarrollo de software, preservar la intención empresarial, hacer cumplir la gobernanza y ayudar a los equipos de ingeniería a lograr el cambio con confianza.
Este lanzamiento se basa en esa realidad. Premium Packages aportan experiencia especializada para Java, IBM i e IBM Z directamente a los flujos de trabajo de los desarrolladores. La evolución de la arquitectura de Bob crea una base más sólida para las capacidades futuras, mientras que las nuevas características de administración empresarial y la disponibilidad regional ampliada ayudan a las organizaciones a adoptar la IA con mayor visibilidad, gobernanza y flexibilidad.
Ya sea que esté modernizando aplicaciones de hace décadas, apoyando plataformas críticas para el negocio o escalando el desarrollo de IA entre equipos, IBM Bob continúa evolucionando como un socio de desarrollo empresarial diseñado para la entrega de software en el mundo real.
Nos entusiasma poner estas capacidades en sus manos. Explore los nuevos Premium Packages, experimente las últimas mejoras de la plataforma y descubra cómo la última versión de IBM Bob puede ayudar a sus equipos a pasar de la programación asistida por IA a una entrega de software gobernada a escala empresarial.