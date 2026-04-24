IBM recibió cinco premios Palo Alto Networks en 2025

Estos premios anuales reconocen a un grupo de élite de socios de Palo Alto Networks que han demostrado un rendimiento excepcional y un compromiso con la seguridad del cliente durante el último año fiscal. Para garantizar un proceso de selección riguroso y objetivo, los galardonados de este año se determinaron mediante una metodología basada en datos que evaluó a los socios a través de un conjunto completo de indicadores clave de rendimiento, que incluyen:

Rendimiento : volumen y crecimiento de las reservaciones, crecimiento de nuevos clientes, negocios iniciados por socios y volumen y crecimiento de las transacciones.

: volumen y crecimiento de las reservaciones, crecimiento de nuevos clientes, negocios iniciados por socios y volumen y crecimiento de las transacciones. Compromiso estratégico: adquisición demostrada de logotipos netamente netos y éxito en el desarrollo de negocios y pipelines iniciados por socios.

“La asociación entre IBM y Palo Alto Networks es excepcional porque combina la experiencia de IBM en las industrias impulsada por IA con las plataformas de seguridad integrales generadas por IA líderes en el mercado de Palo Alto Networks”, señaló Tim van Den Heede, vicepresidente de alianzas estratégicas de servicios de ciberseguridad de IBM Consulting. “Juntos, aceleramos el tiempo de obtención de valor, reducimos costos y aumentamos la resiliencia cibernética a escala, mientras posibilitamos la adopción segura de la IA y la nube. Es una poderosa colaboración creada para satisfacer las realidades del escenario de amenazas actual y ofrecer resultados medibles para los clientes”.

“En ciberseguridad, especialmente, un ecosistema confiable de socios agrega valor a lo largo de todo el recorrido del cliente”, dijo Simone Gammeri, directora de asociaciones de Palo Alto Networks. “Nuestros socios, de todo tipo, son críticos para nuestra capacidad de escalar y crecer en el futuro, al ofrecer el enfoque integral de plataforma de seguridad impulsado por IA que los clientes necesitan. Estamos orgullosos de reconocer a IBM por su asociación, y esperamos continuar innovando juntos para resolver los complejos desafíos de seguridad”.