IBM recibió cinco premios Palo Alto Networks en 2025

Estos premios anuales reconocen a un grupo de élite de socios de Palo Alto Networks que han demostrado un rendimiento excepcional y un compromiso con la seguridad del cliente durante el último año fiscal.
IBM ha recibido los siguientes premios Palo Alto Networks en 2025:
Estos premios anuales reconocen a un grupo de élite de socios de Palo Alto Networks que han demostrado un rendimiento excepcional y un compromiso con la seguridad del cliente durante el último año fiscal. Para garantizar un proceso de selección riguroso y objetivo, los galardonados de este año se determinaron mediante una metodología basada en datos que evaluó a los socios a través de un conjunto completo de indicadores clave de rendimiento, que incluyen:
“La asociación entre IBM y Palo Alto Networks es excepcional porque combina la experiencia de IBM en las industrias impulsada por IA con las plataformas de seguridad integrales generadas por IA líderes en el mercado de Palo Alto Networks”, señaló Tim van Den Heede, vicepresidente de alianzas estratégicas de servicios de ciberseguridad de IBM Consulting. “Juntos, aceleramos el tiempo de obtención de valor, reducimos costos y aumentamos la resiliencia cibernética a escala, mientras posibilitamos la adopción segura de la IA y la nube. Es una poderosa colaboración creada para satisfacer las realidades del escenario de amenazas actual y ofrecer resultados medibles para los clientes”.
“En ciberseguridad, especialmente, un ecosistema confiable de socios agrega valor a lo largo de todo el recorrido del cliente”, dijo Simone Gammeri, directora de asociaciones de Palo Alto Networks. “Nuestros socios, de todo tipo, son críticos para nuestra capacidad de escalar y crecer en el futuro, al ofrecer el enfoque integral de plataforma de seguridad impulsado por IA que los clientes necesitan. Estamos orgullosos de reconocer a IBM por su asociación, y esperamos continuar innovando juntos para resolver los complejos desafíos de seguridad”.
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IBM es un líder mundial en nube híbrida e IA, que atiende a clientes en más de 175 países. Los servicios de ciberseguridad de IBM Consulting ayudan a los clientes a modernizar, gestionar y escalar sus programas de seguridad con un enfoque centrado en los resultados basado en la experiencia de la industria, las tecnologías abiertas y la inteligencia de amenazas avanzada. A través de servicios de asesoría, integración y seguridad gestionada, IBM Consulting ayuda a las organizaciones a hacer frente a los riesgos cibernéticos en constante evolución, reforzar su resiliencia y acelerar una transformación digital segura.