IBM API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

API Connect v12 ahora reúne décadas de liderazgo en integración de IBM y la cartera de gestión de API webMethods de Software AG en una base híbrida e inteligente para la gestión de API. Esto también está disponible como parte de la plataforma más amplia IBM webMethods Hybrid Integration.

Las compañías están cambiando cada vez más hacia microservicios distribuidos y nativos de la nube. La complejidad de conectar, proteger y gestionar las API a escala está impulsando la demanda de soluciones de puerta de enlace ágiles y ligeras en el borde. El 67% de las organizaciones están implementando activamente arquitecturas de microservicios, y esta tendencia se refleja aún más en el sólido crecimiento del mercado de Microservices API Gateway, que se proyecta que se expanda de USD 2.5 mil millones en 2024 a más de USD 10 mil millones para 2033.

En este contexto, DataPower Nano Gateway ofrece seguridad, control y mediación ligeros y de nivel empresarial directamente en el perímetro de la aplicación. Con una huella de menos de 20 MB de RAM 1 y tiempos de inicio de menos de un segundo, incorpora gobernanza y confianza donde realmente se ejecutan las API: eliminando cuellos de botella centralizados, reduciendo la latencia y permitiendo que cada microservicio escale de forma independiente. Las políticas declarativas integradas basadas en YAML, la aplicación de confianza cero y la capacidad de observación de OpenTelemetry permiten a los desarrolladores proteger y monitorear las cargas de trabajo de manera uniforme en entornos híbridos, multinube y on premises.

Operando dentro del ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway complementa el DataPower Gateway tradicional ofreciendo estrategias flexibles en tiempo de ejecución: desde la aplicación embebida a nivel de microservicio hasta la gestión centralizada de pasarelas empresariales.