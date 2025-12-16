IBM API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

A medida que los equipos de desarrollo adoptan arquitecturas distribuidas y nativas de la nube, las empresas también se esfuerzan por mantenerse al día con el rápido crecimiento y la complejidad de las API. Según Gartner, para 2025, más del 85% de las organizaciones habrán adoptado prácticas de desarrollo API-first para modernizar las aplicaciones y mejorar la agilidad, creando un aumento en la demanda de herramientas que automaticen el diseño, la gobernanza de las pruebas y el despliegue a lo largo de todo el ciclo de vida.3
Para satisfacer esta creciente presión operativa y de gobernanza, API Studio presenta un entorno de ciclo de vida completo impulsado por IA que simplifica radicalmente la forma en que se diseñan, prueban y despliegan las API. Creado para flujos de trabajo colaborativos en escritorio, IDE y web, incorpora Everything-as-Code al ciclo de vida de la API, lo que permite a los equipos trabajar de forma sistemática y programática.
Con la creación, validación y generación de políticas impulsadas por IA, incluidas las capacidades del API Agent anunciado anteriormente, API Studio acelera el desarrollo al tiempo que garantiza el cumplimiento y la gobernanza. También permite a los equipos generar servidores MCP para API publicadas. Los pipelines de CI/CD integrados y los flujos de trabajo basados en Git proporcionan trazabilidad de extremo a extremo, lo que reduce el esfuerzo manual de los desarrolladores y ofrece escala, sistematicidad y calidad a los equipos de ingeniería de plataformas.
La integración profunda con API Connect conecta la gestión del tiempo de diseño y del tiempo de ejecución, creando una ruta fluida y automatizada desde el concepto hasta la producción.