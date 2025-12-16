Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM API Connect avanza en la innovación de API para el futuro de la IA agéntica

IBM está ampliando las capacidades de IBM API Connect y preparando el terreno para la próxima generación de sistemas inteligentes y distribuidos: DataPower Nano Gateway y API Studio.

Publicado el 16 de diciembre de 2025
Ilustración digital del panel de API Connect

Junto con la última versión 12 de API Connect, estos avances ofrecen una plataforma unificada y lista para la IA que permite a desarrolladores y compañías crear, gestionar y socializar API seguras para el futuro de la IA agéntica.

Una base inteligente para API management

API Connect v12 ahora reúne décadas de liderazgo en integración de IBM y la cartera de gestión de API webMethods de Software AG en una base híbrida e inteligente para la gestión de API. Esto también está disponible como parte de la plataforma más amplia IBM webMethods Hybrid Integration.

Las compañías están cambiando cada vez más hacia microservicios distribuidos y nativos de la nube. La complejidad de conectar, proteger y gestionar las API a escala está impulsando la demanda de soluciones de puerta de enlace ágiles y ligeras en el borde. El 67% de las organizaciones están implementando activamente arquitecturas de microservicios, y esta tendencia se refleja aún más en el sólido crecimiento del mercado de Microservices API Gateway, que se proyecta que se expanda de USD 2.5 mil millones en 2024 a más de USD 10 mil millones para 2033.

En este contexto, DataPower Nano Gateway ofrece seguridad, control y mediación ligeros y de nivel empresarial directamente en el perímetro de la aplicación. Con una huella de menos de 20 MB de RAM 1 y tiempos de inicio de menos de un segundo, incorpora gobernanza y confianza donde realmente se ejecutan las API: eliminando cuellos de botella centralizados, reduciendo la latencia y permitiendo que cada microservicio escale de forma independiente. Las políticas declarativas integradas basadas en YAML, la aplicación de confianza cero y la capacidad de observación de OpenTelemetry permiten a los desarrolladores proteger y monitorear las cargas de trabajo de manera uniforme en entornos híbridos, multinube y on premises.

Operando dentro del ecosistema API Connect, DataPower Nano Gateway complementa el DataPower Gateway tradicional ofreciendo estrategias flexibles en tiempo de ejecución: desde la aplicación embebida a nivel de microservicio hasta la gestión centralizada de pasarelas empresariales.

API Studio: automatización del ciclo de vida completo impulsada por IA

A medida que los equipos de desarrollo adoptan arquitecturas distribuidas y nativas de la nube, las empresas también se esfuerzan por mantenerse al día con el rápido crecimiento y la complejidad de las API. Según Gartner, para 2025, más del 85% de las organizaciones habrán adoptado prácticas de desarrollo API-first para modernizar las aplicaciones y mejorar la agilidad, creando un aumento en la demanda de herramientas que automaticen el diseño, la gobernanza de las pruebas y el despliegue a lo largo de todo el ciclo de vida.3

Para satisfacer esta creciente presión operativa y de gobernanza, API Studio presenta un entorno de ciclo de vida completo impulsado por IA que simplifica radicalmente la forma en que se diseñan, prueban y despliegan las API. Creado para flujos de trabajo colaborativos en escritorio, IDE y web, incorpora Everything-as-Code al ciclo de vida de la API, lo que permite a los equipos trabajar de forma sistemática y programática.

Con la creación, validación y generación de políticas impulsadas por IA, incluidas las capacidades del API Agent anunciado anteriormente, API Studio acelera el desarrollo al tiempo que garantiza el cumplimiento y la gobernanza. También permite a los equipos generar servidores MCP para API publicadas. Los pipelines de CI/CD integrados y los flujos de trabajo basados en Git proporcionan trazabilidad de extremo a extremo, lo que reduce el esfuerzo manual de los desarrolladores y ofrece escala, sistematicidad y calidad a los equipos de ingeniería de plataformas.

La integración profunda con API Connect conecta la gestión del tiempo de diseño y del tiempo de ejecución, creando una ruta fluida y automatizada desde el concepto hasta la producción.

API Connect V12: una plataforma híbrida unificada

A medida que las empresas cambian a arquitecturas híbridas y multinube, los ecosistemas de API se han fragmentado cada vez más entre nubes, gateways y entornos de tiempo de ejecución. El informe Gartner Magic Quadrant™ 2025 para API Management señala que las organizaciones ahora requieren plataformas capaces de gobernar las API en despliegues distribuidos y heterogéneos, no solo puertas de enlace centralizadas, para mantener una seguridad y un control de políticas constantes.

API Connect V12 aborda esta necesidad con un plano de control convergente que unifica la gobernanza del ciclo de vida y simplifica la administración en entornos híbridos, incluida la federación con tiempos de ejecución de terceros, como AWS y Azure. La versión también presenta un portal de desarrolladores para descubrir, consumir y socializar API, creando una experiencia coherente en cuanto a creación, administración, seguridad y consumo.

La integración mejorada entre API Connect, DataPower Gateway y el nuevo DataPower Nano Gateway garantiza políticas, análisis y visibilidad coherentes en todos los modelos de despliegue. De cara al futuro, IBM continuará expandiendo la federación, la convergencia y el gobierno impulsado por IA para satisfacer las demandas de las aplicaciones cada vez más distribuidas.

API para la era de la IA agéntica

Las API se están convirtiendo rápidamente en la base de los sistemas de IA agéntica, donde agentes inteligentes descubren, organizan y gobiernan las capacidades digitales de forma autónoma. Las compañías ahora pueden construir ecosistemas de API autogestionados y preparados para IA; impulsado por DataPower Nano Gateway para control integrado, API Studio para automatización impulsada por IA y API Connect V12 para gobernanza unificada.

Con la gestión de la IA emergiendo como una disciplina para gobernar modelos, flujos de trabajo e interacciones; API Connect ofrece la arquitectura para aportar confianza, visibilidad y control a esta frontera en evolución.

Creado para lo que viene

Con DataPower Nano Gateway, API Studio y API Connect V12 ahora disponibles de forma generalizada, IBM está impulsando API Connect como el centro para la innovación de API en la era de la IA.

Estas versiones ofrecen agilidad, seguridad e inteligencia desde el edge hasta la empresa; empoderar a los desarrolladores y organizaciones para que innoven con confianza en un mundo en rápida evolución impulsado por IA.

Más información sobre IBM API Connect

Agende una demostración en vivo para un recorrido personalizado

Raghuram Tadipatri

Vice President, Product - Application Integration Software

IBM

Harry Alverson

Vice President, Product Marketing, IBM Automation

IBM