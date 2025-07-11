Cree pipelines de ETL para datos no estructurados con IBM watsonx.data integration

El 11 de junio de 2025, IBM lanzó la disponibilidad de su nuevo enfoque hacia la integración de datos: watsonx.data integration. Esta solución ofrece un único plano de control para crear pipelines por lotes, streaming en tiempo real y replicación de datos, respaldado por Observabilidad integrada.

Dentro de la misma solución, los equipos pueden crear pipelines de datos no estructurados reutilizables de datos no estructurados junto con los estructurados, desbloqueando una mina de oro de datos que antes eran inaccesibles para impulsar nuevos casos de uso y satisfacer las demandas cambiantes de los entornos de datos modernos. Con la integración de datos no estructurados (UDI) de watsonx.data integration, los usuarios pueden crear de forma intuitiva pipelines que ingieran, transformen y procesen grandes volúmenes de datos no estructurados, incluidos documentos, PDF, PPT y más, en solo minutos.

Este producto combina innovaciones revolucionarias de código abierto y patentadas directamente de IBM® Research. Algunas de las mejores características del producto en su clase incluyen:

Ingesta fluida de diversos tipos de datos no estructurados de una amplia gama de fuentes empresariales mediante conectores prediseñados

de diversos tipos de datos no estructurados de una amplia gama de fuentes empresariales mediante conectores prediseñados Transformación de arrastrar y soltar con operadores prediseñados respaldados por IBM Research para limpiar, normalizar y preparar contenido no estructurado para IA

con operadores prediseñados respaldados por IBM Research para limpiar, normalizar y preparar contenido no estructurado para IA Población automatizada del almacén de vectores , lo que permite a las incorporaciones ser almacenadas en bases de datos vectoriales admitidas para generación aumentada por recuperación (RAG) y otros casos de uso de IA

Diseñada para manejar los datos empresariales que tradicionalmente se han infrautilizado, watsonx.data integration marca un gran paso adelante en el desbloqueo de datos no estructurados para IA y analytics.