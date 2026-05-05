Anuncios de IBM en Think 2026 para avanzar en la era agéntica

Think 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en Boston, Massachusetts, es el evento donde las organizaciones más audaces darán el salto a la innovación agéntica, rediseñando sus negocios con la IA como eje central para desbloquear un retorno de la inversión (ROI) sin precedentes. El evento de este año reúne a líderes visionarios, profesionales y pioneros mundiales para trazar el camino hacia empresas más inteligentes y centradas en la IA.

A lo largo de cuatro días de conferencias magistrales, sesiones y avances de innovación, IBM está revelando una amplia serie de anuncios que abarcan IA agéntica, nube híbrida, automatización, entre otros. Este es un resumen de todo lo que IBM anunció en Think 2026.