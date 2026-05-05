Anuncios de IBM en Think 2026 para avanzar en la era agéntica

La era agéntica no está por llegar: ya está aquí. En Think 2026 en Boston, IBM lo hace oficial con una oleada de nuevos productos, capacidades y alianzas a lo largo de toda su cartera.
Think 2026, que se celebrará del 4 al 7 de mayo en Boston, Massachusetts, es el evento donde las organizaciones más audaces darán el salto a la innovación agéntica, rediseñando sus negocios con la IA como eje central para desbloquear un retorno de la inversión (ROI) sin precedentes. El evento de este año reúne a líderes visionarios, profesionales y pioneros mundiales para trazar el camino hacia empresas más inteligentes y centradas en la IA.
A lo largo de cuatro días de conferencias magistrales, sesiones y avances de innovación, IBM está revelando una amplia serie de anuncios que abarcan IA agéntica, nube híbrida, automatización, entre otros. Este es un resumen de todo lo que IBM anunció en Think 2026.
IBM Bob (planes Pro, Pro+, Ultra y Enterprise SaaS). IBM Bob es un sistema de desarrollo de software impulsado por IA y diseñado para transformar la manera en que las empresas crean, modernizan y gestionan aplicaciones. A diferencia de los asistentes de programación tradicionales, Bob actúa como un compañero de desarrollo de extremo a extremo, que respalda todo, desde el diseño del sistema y la generación de código hasta las pruebas, la seguridad y el despliegue dentro de un único entorno integrado. Creado con IA agéntica y concientización de múltiples modelos, Bob comprende su base de código, flujos de trabajo y estándares empresariales para automatizar tareas complejas, mejorar la productividad y ofrecer software seguro y listo para la producción más rápido en sistemas modernos y heredados.
IBM Concert es una plataforma de operaciones basada en agentes que conecta las señales de sus herramientas actuales con un contexto compartido a nivel de todo el sistema y permite una acción coordinada en todo su entorno híbrido. Se basa en las fortalezas de Concert, Instana, Turbonomic, SevOne y Cloud Pak for AIOps al reunir sus insights, correlacionar lo que importa y permitir que los equipos y agentes de IA investiguen, decidan y actúen como uno solo, ayudándole a anticipar problemas y resolver incidentes más rápido y optimizar continuamente el rendimiento, el costo y la resiliencia.
IBM Sovereign Core permite a empresas, gobiernos y proveedores de servicios desplegar y operar entornos soberanos preparados para la IA con control total del cliente sobre los datos, las operaciones y la gobernanza. Ofrece un conjunto cohesivo de software de soberanía listo para ejecutarse, que combina un plano de control de IA operado por el cliente, evidencia continua de cumplimiento y flujos de trabajo con agentes gobernados en cualquier entorno híbrido. IBM Sovereign Core incluye un catálogo extensible que las organizaciones pueden curar para sus propios usuarios, con sus propias aplicaciones, o llenar con software y servicios previamente examinados de IBM, de terceros o de código abierto de un ecosistema de socios que incluye AMD, ATOS, Cegeka, Cloudera, Dell, Elastic, HCL, Intel, Mistral, MongoDB y Palo Alto Networks.
Ahora parte de IBM, Confluent es la plataforma de transmisión de datos líder en el mundo, que impulsa datos en tiempo real para más del 40 % de las empresas de Fortune 500. En conjunto, IBM y Confluent proporcionan una base de datos abierta e híbrida que convierte los eventos empresariales en vivo en datos gobernados y preparados para la IA para aplicaciones, analytics y agentes de IA en toda la empresa. Confluent ofrece una plataforma completa para transmitir, conectar, procesar y gobernar datos en tiempo real, basada en estándares abiertos, como Kafka, Flink e Iceberg. La plataforma de Confluent está integrada de forma nativa con la cartera de IBM, como watsonx, IBM Z e IBM webMethods Hybrid Integration. Por ejemplo, IBM watsonx.data y Confluent Tableflow trabajan en conjunto para hacer que los flujos de datos en tiempo real estén disponibles de inmediato como formatos de tabla abierta para análisis y business intelligence.
La adopción de IA se está acelerando, pero la mayoría de las empresas se quedan gestionando un entorno fragmentado de agentes, herramientas y sistemas. IBM watsonx Orchestrate proporciona un plano de control unificado para poner orden en esa complejidad, brindando a los clientes visibilidad centralizada, control y optimización en todo su ecosistema de IA para que puedan pasar de pilotos aislados a IA a escala de producción de forma segura, eficiente y con impacto medible en el negocio.
Las ediciones IA de software principal reúnen la cartera de asistentes de IA, agentes y kits de herramientas agénticas de IBM en Db2, Cognos Analytics, CP4BA, Content Cortex, ACE, CP4I, ELM, MQ, B2Bi SaaS y OMS. Integradas directamente en los sistemas y flujos de trabajo empresariales, estas capacidades permiten a los usuarios interactuar en lenguaje natural, obtener contexto relevante, diagnosticar problemas, optimizar el rendimiento, automatizar tareas y tomar las mejores decisiones posibles con controles de nivel empresarial, transparencia y supervisión humana. Ayudan a las empresas a pasar de un trabajo fragmentado y dependiente de los expertos a la ejecución nativa de IA, incorporando IA gobernada y específica del dominio en el software principal de IBM para mejorar la productividad, la resiliencia y el tiempo de creación de valor.
Vault Enterprise 2.0 introduce actualizaciones para modernizar la seguridad basada en identidad, ayudando a las organizaciones a proteger, escalar y simplificar la gestión de secretos en entornos híbridos y multinube. Se centra en eliminar las credenciales de larga duración mediante la federación de identidades de cargas de trabajo, mejorar la automatización del ciclo de vida de las credenciales y habilitar un cifrado de alto rendimiento para cargas de trabajo a gran escala y emergentes. El lanzamiento también mejora las integraciones, la usabilidad y la incorporación, al tiempo que adopta un nuevo modelo de control de versiones y soporte, lo que facilita que los equipos de plataforma y seguridad pongan en funcionamiento Vault a escala empresarial.
IBM zSecure Secret Manager presenta la gestión automatizada y basada en políticas del ciclo de vida de los certificados para entornos IBM z/OS. Al integrarse con autoridades de certificación empresariales, como IBM Vault Self-Managed for Z y LinuxONE, IBM zSecure Secret Manager permite a las organizaciones automatizar la renovación de certificados en z/OS.
IBM Cyber Fraud presenta una plataforma de investigación de fraudes asistida por IA que automatiza la recopilación de datos, orquesta los flujos de trabajo de investigación y permite el análisis basado en lenguaje natural en sistemas de fraude, pago y seguridad. Al unificar los datos fragmentados en un único espacio de trabajo de investigación, ayuda a los equipos a acelerar la toma de decisiones, mejorar la coherencia y reducir el trabajo manual. Con investigaciones hasta un 90 % más rápidas, las organizaciones pueden resolver el fraude de manera más eficiente, reducir los costos operativos y limitar las pérdidas financieras.
HCP Terraform impulsado por Infragraph ya está disponible en versión preliminar pública. Infragraph ayuda a las organizaciones a superar sus complejos silos de datos al ofrecer una vista única de su patrimonio híbrido a través de un gráfico de conocimiento centralizado y basado en eventos. Esto ofrece insights de infraestructura que se pueden utilizar para optimizar las operaciones y automatizar la corrección.
El contexto en tiempo real de watsonx.data proporciona a los agentes de IA datos a los que se puede acceder de forma continua a medida que cambian, junto con el significado empresarial, la semántica y las políticas necesarias para que los agentes comprendan lo que representan esos datos. Junto con Real-Time Context Engine de Confluent, combina la transmisión y los datos empresariales con el enriquecimiento semántico y la gobernanza, para que los agentes puedan recuperar insights completos y precisos y tomar decisiones informadas y confiables.
Agentic Data Integration (versión preliminar en IBM watsonx.data integration) ayuda a acelerar la entrega de datos para los usuarios empresariales, al tiempo que libera a los equipos de ingeniería para centrarse en la innovación. Los usuarios empresariales pueden solicitar datos en lenguaje natural, y los agentes de IA traducen esas solicitudes en pipelines listos para la producción que entregan datos rápidamente, con gobernanza y controles humanos integrados. Al ir más allá de los enfoques manuales y fragmentados, los equipos de datos pueden escalar de forma más eficaz para satisfacer la creciente demanda de IA y analytics.
IBM DataPower Interact Gateway es la puerta de enlace de gobernanza de mediación de IA que gobierna, protege y observa todas las interacciones entre agentes, modelos y herramientas con API y datos empresariales. A diferencia de las puertas de enlace de API tradicionales adaptadas para el tráfico de IA, ofrecemos un puerta de enlace de API unificada contextual que aplica la seguridad, la gobernanza y la observabilidad directamente en la capa de interacción de IA, lo que permite a las empresas gestionar y escalar la IA de forma segura sin reconstruir su arquitectura.
Solicite una demostración. Explore las características y beneficios con una demostración personalizada de API Connect, con Interact Gateway.
IBM Z Database Assistant aporta inteligencia directamente a las operaciones de Db2 e IMS, evaluando continuamente el estado de la base de datos, sacando a la luz insights y guiando acciones para reducir el esfuerzo manual. Al pasar de la resolución reactiva de problemas a la gestión proactiva de bases de datos, se garantiza que los datos estén disponibles y optimizados en todo momento, lo que permite a las empresas desbloquear todo el valor de los datos confiables de IBM Z para la IA a escala.
Content Cortex es un sistema de servicios de contenido inteligente de próxima generación que permite a las empresas preparar, gobernar y activar su contenido para la automatización agéntica. La plataforma está diseñada para proporcionar el mejor rendimiento de ingestión, compresión y recuperación de contenido estático, como declaraciones trimestrales y documentos fiscales. Los equipos que dedican demasiado tiempo a buscar, leer, validar y conciliar contenido en todos los sistemas podrán trabajar de maneras que transformarán fundamentalmente la rapidez y la confianza con la que los empleados pueden operar.
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Presentamos IBM SQL Data Insights Pro en Think 2026, la capa de inteligencia para Db2 for z/OS que transforma las consultas SQL sin procesar en insights en tiempo real y listos para la toma de decisiones sin ningún movimiento de datos. Al combinar la detección automática de patrones semánticos con explicaciones en lenguaje natural, revela tendencias ocultas, señala anomalías y optimiza el rendimiento en tiempo real, lo que permite a los equipos pasar de los datos a la acción con rapidez, precisión y confianza.
Docling for IBM watsonx es una plataforma de inteligencia de documentos que ayuda a los equipos a convertir documentos en formatos de datos estructurados y preparados para la IA, como Markdown, JSON y HTML. Simplifica la forma en que se preparan los documentos para la búsqueda, RAG y flujos de trabajo con agentes, al tiempo que preserva la estructura y el contexto que son esenciales para la recuperación e interpretación de información de alta calidad por parte de la IA.
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OpenRag on watsonx.data es un entorno RAG abierto y agéntico que conecta la IA con el conocimiento empresarial fragmentado, lo que permite a los agentes buscar, razonar y validar, para que los equipos puedan crear flujos de trabajo de IA más confiables más rápido y con menos esfuerzo. Combina Docling para el procesamiento de documentos, OpenSearch para la búsqueda y recuperación híbridas, y Langflow para la orquestación de agentes en una pila componible lista para usar, lo que reduce el trabajo de compilación a través de la ingesta, la búsqueda, la recuperación y la orquestación.
Las empresas están pasando de interfaces de datos impulsadas por humanos (API, paneles) a agentes de IA que pueden razonar, orquestar flujos de trabajo y tomar medidas. Con watsonx.data 2.3.2, IBM presenta un servidor MCP gestionado que expone las capacidades de la plataforma de datos como herramientas estandarizadas y detectables, lo que permite a los agentes interactuar de forma segura y dinámica con los datos. IBM watsonx.data se posiciona ahora como una plataforma preparada para los agentes, al tiempo que garantiza que todas las acciones sigan estando sujetas a los controles de seguridad empresarial y cumplimiento de la empresa.
IBM está lanzando una versión preliminar técnica privada del procesamiento de consultas acelerado por GPU para watsonx.data Presto C++, desarrollada en colaboración con NVIDIA y con tecnología de sus GPU. Al trasladar las cargas de trabajo de análisis de las CPU a las GPU, ofrece insights más rápidos y reduce los costos sin necesidad de modificar el código SQL ni los pipelines de datos existentes. Se invita a las organizaciones que buscan escalar la IA y los analytics de manera más eficiente a unirse a la versión preliminar y ayudar a conformar lo que sigue.
Eso es solo el comienzo. Asegúrese de consultar aquí las actualizaciones a lo largo de la semana a medida que se publiquen los últimos anuncios de Think 2026 de IBM. Siga al equipo de Think News para obtener cobertura continua desde el recinto y manténgase al tanto de las tendencias más importantes de la industria tecnológica con cobertura exclusiva de las historias más importantes que surgen de Think.
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