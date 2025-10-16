Nos complace anunciar una nueva asociación entre IBM y Unstructured, una empresa de la cartera de IBM Ventures. Juntos, estamos abordando una de las barreras más importantes para escalar la IA empresarial: la preparación de datos no estructurados para la IA generativa.
Aproximadamente el 80 % de los datos empresariales no están estructurados y residen en archivos PDF, correos electrónicos, plataformas de colaboración y repositorios de documentos. Sin embargo, menos del 1 % de estos datos están en un formato adecuado directamente para el consumo de IA. Esta brecha representa tanto una gran oportunidad como un desafío crítico para las organizaciones que están ampliando las iniciativas de IA.
Los enfoques tradicionales para la preparación de datos no estructurados están frenando a las empresas. Los pipelines manuales tardan entre 6 y 12 meses en construirse y siguen siendo frágiles, y se rompen con cada nuevo formato de documento o cambio en el sistema de origen. Los equipos de ingeniería dedican un tiempo valioso al data plumbing en lugar de a la innovación de IA. Sin la estructura y coherencia adecuadas, los modelos de IA ofrecen resultados poco confiables, lo que socava la confianza y retrasa el tiempo de creación de valor.
IBM® watsonx.data aborda este desafío como el único lakehouse de datos híbrido y abierto de la industria, creado para IA y analytics. Simplifica el acceso, la preparación y la gobernanza en datos estructurados y no estructurados, ayudando a las organizaciones a establecer una base de datos confiable para la IA generativa a escala.
A través de esta asociación, Unstructured amplía el poder de watsonx.data para acceder y transformar datos no estructurados en formatos listos para IA para impulsar una IA generativa escalable y de confianza.
Unstructured proporciona más de 30 conectores predefinidos para fuentes de datos empresariales, incluidos SharePoint, Google Drive, Salesforce, Confluence, Box y Dropbox. Con compatibilidad para más de 70 tipos de archivos, desde archivos PDF con diseños complejos hasta imágenes escaneadas, correos electrónicos y documentos de Microsoft Office, las organizaciones pueden acceder y transformar todo su patrimonio de datos.
A diferencia de las herramientas básicas de extracción de texto, la comprensión inteligente de documentos de Unstructured conserva elementos críticos, como tablas, jerarquías y estructura semántica, lo que garantiza que los modelos de IA reciban datos contextualmente enriquecidos en lugar de solo texto sin procesar.
Un creador de flujos de trabajo visual sin código permite a los equipos empresariales y de datos diseñar y gestionar pipelines de datos sin necesidad de recursos de ingeniería especializados. Para las organizaciones con equipos de desarrollo, una API integral proporciona control programático y opciones de personalización.
Los procesos automáticos de sincronización incremental ingieren solo documentos nuevos y modificados, lo que reduce los costos informáticos y mantiene las aplicaciones de IA actualizadas. La orquestación de múltiples fuentes coordina los flujos de datos a través de múltiples sistemas simultáneamente, eliminando la sobrecarga de coordinación manual.
Unstructured cumple con SOC 2 Tipo II, HIPAA y RGPD, cumpliendo con los rigurosos estándares de seguridad y privacidad que requieren las organizaciones de TI empresariales. Junto con watsonx.data, la solución proporciona control de versiones, seguimiento del linaje de datos y controles de acceso granulares que respetan los permisos del sistema de origen en todo el pipeline de datos.
Unstructured ofrece datos enriquecidos semánticamente y correctamente fragmentados, optimizados para arquitecturas de IA modernas:
Con watsonx.data y Unstructured, los equipos pueden moverse rápidamente con pipelines listos para producción que combinan velocidad, flexibilidad y preparación para IA, una solución integral.
Si watsonx.data es el motor de datos que alimenta las aplicaciones de IA generativa, Unstructured proporciona el combustible. En conjunto, watsonx.data y Unstructured ofrecen datos no estructurados listos para la IA y permiten patrones de generación aumentada por recuperación que mejoran la precisión y confiabilidad de la IA.
Las empresas pueden acelerar el tiempo de creación de valor reemplazando la preparación manual de documentos con un procesamiento automatizado e inteligente. Las políticas de gobernanza fluyen desde los sistemas de origen de documentos hasta las aplicaciones de IA, mejorando la confianza y la transparencia en cada etapa. Al eliminar el cuello de botella de la preparación de datos y proporcionar una base de datos con acceso, preparación y gobernanza de datos unificados, las organizaciones finalmente pueden desbloquear todo el potencial de su contenido no estructurado para impulsar una IA confiable y de nivel empresarial.
Para ver watsonx.data y Unstructured en acción, únase a nuestro próximo seminario web conjunto o agende una reunión. Juntos, le ayudaremos a pasar de dedicar tiempo a preparar datos desordenados y no estructurados a acelerar agentes de IA y aplicaciones de nivel empresarial, impulsados por datos listos para IA, a escala.
Únase al próximo seminario web