IBM y knowis AG amplían su asociación estratégica con OEM para acelerar la arquitectura y la entrega impulsadas por IA

Esta colaboración permite a las empresas globales acelerar la entrega de software al unir la arquitectura, el diseño y la implementación en un flujo de trabajo impulsado por IA.

Publicado el 18 de diciembre de 2025
IBM y knowis AG anunciaron hoy una asociación OEM ampliada que integra DevOps Solution Workbench de knowis en la cartera de DevOps de IBM. IBM DevOps Solution Workbench unifica la arquitectura de software, el diseño de software y la programación consciente del diseño en una herramienta potenciada por IA.

Arquitectura para el desarrollo impulsado por IA

Con el auge del desarrollo de la IA, la gestión del contexto para los asistentes y agentes de IA se convierte en una ventaja estratégica para llevar la automatización en la dirección prevista. Este contexto se estructura en la arquitectura y el diseño del software, proporcionando toda la información necesaria de forma estructurada e integrada.

Con IBM DevOps Solution Workbench, la arquitectura y el diseño del software se pueden definir en colaboración en tiempo real entre expertos y establecerse como única fuente de verdad para toda la organización de desarrollo y aprovisionarse a asistentes y agentes de IA, como asistentes de programación de IA.  

Integrado en la cadena de herramientas DevOps

IBM DevOps Solution Workbench se integra perfectamente con las soluciones de desarrollo existentes. Los proyectos basados en Gitlab pueden mejorarse mediante la arquitectura y el diseño de software, y los asistentes de programación de IA, como IBM Bob, utilizan la especificación de arquitectura y diseño como base para la generación de código estructurado.

IBM DevOps Solution Workbench integra y mejora la cartera de IBM DevOps, que incluye IBM DevOps Loop, IBM DevOps Plan, IBM DevOps Deploy, IBM DevOps Test e IBM DevOps Velocity.

Alineación del desarrollo de software con la arquitectura y el diseño de software

La alineación de los equipos de desarrollo, así como de los asistentes de IA y los agentes de IA, prepara a los equipos de desarrollo para el desarrollo mejorado con IA y ofrece los siguientes beneficios:

  • Tiempo de comercialización más rápido al reducir la deuda de diseño que se convierte en deuda técnica y costosas repeticiones desde el principio.
  • Arquitectura y diseño optimizados que facilitan una transición colaborativa y ligera de las capacidades del negocio al diseño estructurado de sistemas e implementación.
  • Soporte de programación consciente del diseño para transformar automáticamente el diseño de software en código de implementación.

Permitir que los equipos de entrega de software mover de reactivos a proactivos

IBM y knowis AG han ampliado su asociación para ayudar a las empresas a gestionar la creciente complejidad del sistema a través de una arquitectura, un diseño y una automatización proactivos.

“Estamos realmente entusiasmados de que nuestra asociación de larga data y confiable con IBM haya alcanzado un nuevo hito con la inclusión de nuestro producto en la cartera de IBM DevOps”, dice el Dr. Gerald Gassner, director ejecutivo (CEO) y cofundador de knowis AG. “En un mundo de creciente complejidad de los sistemas, esta asociación permite a los equipos de entrega de software mover de la extinción de incendios reactiva a la automatización proactiva y el diseño. La incorporación de DevOps Solution Workbench en la cartera de IBM DevOps acerca la arquitectura y la implementación dentro de un flujo de trabajo optimizado”.

"La misión de IBM es ayudar a las empresas a ofrecer innovación a escala, de forma segura y eficiente", señalaJames Hunter, director de Programas de IBM DevOps. "La incorporación de DevOps Solution Workbench permite a nuestros clientes conectar la arquitectura y el diseño creativos con una entrega estandarizada, lo que garantiza que las ideas se transformen en código de alta calidad con rapidez y coherencia".

Desde la visión hasta la implementación

Juntos, IBM DevOps y knowis AG ayudan a los clientes a pasar de la visión a la implementación, uniendo la estrategia empresarial, la arquitectura y la ingeniería dentro de un flujo de trabajo continuo habilitado por IA.

Acerca de knowis AG

knowis AG es una empresa de tecnología de software con sede en Regensburg, Alemania. Su producto estrella, Cloud Solution Workbench, es una solución de arquitectura y diseño de software que ayuda a los equipos a crear y modernizar sistemas complejos mediante el modelado asistido por IA y el soporte de programación consciente del diseño. Fundada originalmente como proveedor de soluciones y tecnología financiera en la compleja y altamente regulada industria de servicios financieros, knowis ha evolucionado a lo largo de 20 años hasta convertirse en un socio tecnológico intersectorial para equipos de desarrollo de software en toda Europa