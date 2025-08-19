19 de agosto de 2025
Novedades: como parte de una nueva asociación con IBM, Arivonix ha desarrollado una integración profunda con IBM watsonx.ai, lo que permite a las empresas integrar modelos fundacionales de Granite directamente en sus pipelines de datos en tiempo real.
La integración permite a las organizaciones crear flujos de trabajo de IA generativa de nivel de producción con gobernanza completa, control operativo y entrega en tiempo real en todos los sistemas empresariales. Esto marca un paso estratégico para hacer que los LLM sean accesibles de forma nativa dentro de la infraestructura empresarial sin comprometer el cumplimiento, la transparencia o la velocidad.
Esta integración convierte a IBM watsonx.ai en un componente seguro y configurable dentro de los pipelines de datos empresariales. El proceso se ejecuta completamente dentro del tejido de datos del usuario, con total transparencia y modularidad.
Un caso de uso empresarial común impulsado por esta integración implica el enriquecimiento inteligente de documentos o entidades. Por ejemplo:
Esta arquitectura admite aplicaciones horizontales en investigación de mercado, adquisiciones, cumplimiento, incorporación de clientes y gestión del conocimiento sin necesidad de un desarrollo personalizado para cada flujo de trabajo.
