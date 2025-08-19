Un caso de uso empresarial común impulsado por esta integración implica el enriquecimiento inteligente de documentos o entidades. Por ejemplo:

Un analista de negocios carga una hoja de cálculo con los nombres de los proveedores.

Arivonix obtiene fragmentos de noticias relacionadas, resúmenes financieros o datos firmográficos.

IBM® watsonx.ai genera un resumen conciso y con fuentes para cada proveedor que marca los desarrollos recientes o los riesgos de cumplimiento.

Los resultados se vuelven a insertar en la hoja de cálculo con citas y seguimiento de versiones para auditabilidad.

Esta arquitectura admite aplicaciones horizontales en investigación de mercado, adquisiciones, cumplimiento, incorporación de clientes y gestión del conocimiento sin necesidad de un desarrollo personalizado para cada flujo de trabajo.

Vea la integración de IBM watsonx.ai en Arivonix

Vea cómo Arivonix potencia la IA generativa en acción

Visite arivonix.com para ver la descripción general de la plataforma