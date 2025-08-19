IBM y Arivonix se asocian para invocar watsonx.ai en pipelines de datos empresariales en tiempo real

IA en acción

19 de agosto de 2025

Autor

Karthik Subramanian

VP, Strategy

Novedades: como parte de una nueva asociación con IBM, Arivonix ha desarrollado una integración profunda con IBM watsonx.ai, lo que permite a las empresas integrar modelos fundacionales de Granite directamente en sus pipelines de datos en tiempo real. 

La integración permite a las organizaciones crear flujos de trabajo de IA generativa de nivel de producción con gobernanza completa, control operativo y entrega en tiempo real en todos los sistemas empresariales. Esto marca un paso estratégico para hacer que los LLM sean accesibles de forma nativa dentro de la infraestructura empresarial sin comprometer el cumplimiento, la transparencia o la velocidad.

Cinco beneficios clave de esta integración

  1. Enriquecimiento de IA en tiempo real dentro de los flujos de trabajo empresariales: a través de esta integración, los modelos Granite de IBM pueden ser invocados como un paso dentro de los pipelines de Arivonix en vivo que impulsan casos de uso como el resumen de documentos, la clasificación contextual, el enriquecimiento de metadatos y el enrutamiento inteligente en segundos.
  2. Modelos transparentes, conformes y auditables: cada invocación de modelo se registra con metadatos completos, incluidas instrucciones, entradas, salidas y marcas de tiempo, lo que garantiza la trazabilidad y la gobernanza desde la experimentación hasta el despliegue.
  3. Creación de instrucciones configurables de código bajo: los equipos empresariales pueden crear instrucciones dinámicas adaptadas a sus flujos de trabajo utilizando la interfaz de código bajo de Arivonix, lo que elimina la necesidad de soporte de ingeniería constante y permite una rápida experimentación a escala.
  4. Acceso al modelo fundacional plug-and-play: IBM watsonx.ai está disponible de forma inmediata y preintegrada, con gestión de credenciales de nivel empresarial y selección flexible de modelos incorporada en la capa de orquestación de IA de Arivonix.
  5. Control de extremo a extremo desde la ingesta de datos hasta la salida: dado que Arivonix se conecta a fuentes de datos sin procesar (API, archivos, bases de datos y formatos estructurados, semiestructurados y no estructurados) y entrega resultados en sistemas operativos (hojas de cálculo, analytics de panel, API y mercados), el ciclo completo de enriquecimiento de IA desde la preparación de datos hasta los resultados se gestiona en un solo pipeline gobernado.

Cómo funciona: integración perfecta entre IBM watsonx.ai y Arivonix

Esta integración convierte a IBM watsonx.ai en un componente seguro y configurable dentro de los pipelines de datos empresariales. El proceso se ejecuta completamente dentro del tejido de datos del usuario, con total transparencia y modularidad.

  1. Selección de modelos: IBM watsonx.ai aparece como una suite de modelo fundacional preintegrada dentro de la interfaz de Arivonix. Los usuarios pueden seleccionar entre modelos como Granite para admitir casos de uso como resumen, enriquecimiento, clasificación y generación de contenido.
  2. Configuración de credenciales: los usuarios se conectan a su espacio de trabajo watsonx.ai ingresando credenciales de API seguras y URL de endpoint. Los controles de acceso basados en roles y el cifrado se utilizan para proteger la conexión dentro de los entornos empresariales.
  3. Creación de instrucciones: las instrucciones se crean a través de un generador de código bajo y se adjuntan a pasos específicos en el pipeline de Arivonix. Admiten una variedad de tareas, incluida la generación de texto, el resumen de documentos, el enriquecimiento de metadatos y las preguntas y respuestas basadas en el contexto.
  4. Ejecución del pipeline: En el tiempo de ejecución, la plataforma Arivonix activa automáticamente el modelo watsonx.ai configurado. El modelo recibe entradas estructuradas y ricas en contexto y devuelve resultados procesados en tiempo real. Estos resultados se enrutan a hojas de cálculo, paneles o bases de datos según sea necesario.
  5. Gobernanza y auditabilidad: todas las interacciones del modelo se registran con versiones de instrucciones, entradas, salidas y metadatos de ejecución. Esto proporciona una trazabilidad completa, lo que permite analytics de uso, monitoreo e informes de cumplimiento en todos los flujos de trabajo de AI.

Caso de uso destacado: enriquecimiento inteligente de documentos o entidades

Un caso de uso empresarial común impulsado por esta integración implica el enriquecimiento inteligente de documentos o entidades. Por ejemplo:

  • Un analista de negocios carga una hoja de cálculo con los nombres de los proveedores.
  • Arivonix obtiene fragmentos de noticias relacionadas, resúmenes financieros o datos firmográficos.
  • IBM® watsonx.ai genera un resumen conciso y con fuentes para cada proveedor que marca los desarrollos recientes o los riesgos de cumplimiento.
  • Los resultados se vuelven a insertar en la hoja de cálculo con citas y seguimiento de versiones para auditabilidad.

Esta arquitectura admite aplicaciones horizontales en investigación de mercado, adquisiciones, cumplimiento, incorporación de clientes y gestión del conocimiento sin necesidad de un desarrollo personalizado para cada flujo de trabajo.

Vea la integración de IBM watsonx.ai en Arivonix

Vea cómo Arivonix potencia la IA generativa en acción

Visite arivonix.com para ver la descripción general de la plataforma 

