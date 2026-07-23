IBM y AMD avanzan en la IA soberana con un patrón dorado validado para la computación acelerada

IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD están ayudando a que la IA soberana sea más práctica de desplegar. Para apoyar a las organizaciones que trasladan la IA a la producción con salvaguardas, IBM y AMD están avanzando en su colaboración a través de un patrón dorado validado que combina IBM Sovereign Core con la computación acelerada de AMD.

El patrón validado ofrece a clientes y socios un camino más claro y repetible para desplegar entornos soberanos preparados para la IA. En lugar de diseñar la arquitectura completa desde cero, las organizaciones pueden comenzar con una guía probada que alinee la infraestructura, el software, la gobernanza y la ejecución de las cargas de trabajo.

Este patrón resulta especialmente relevante para las industrias reguladas que usan datos confidenciales para la IA, los gobiernos que modernizan los servicios públicos, los proveedores de servicios gestionados que desarrollan servicios soberanos de nube e IA, y las empresas que requieren despliegue en entornos on premises, en la nube y en el edge.