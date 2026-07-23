IBM y AMD avanzan en la IA soberana con un patrón dorado validado para la computación acelerada

Sobre la base de su asociación existente, IBM y AMD se complacen en lanzar un patrón de despliegue validado en la infraestructura de AMD y el software IBM Sovereign Core para ayudar a las organizaciones a mover las cargas de trabajo de IA a producción con mayor control, coherencia, preparación para el cumplimiento y soberanía operativa.
IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD están ayudando a que la IA soberana sea más práctica de desplegar. Para apoyar a las organizaciones que trasladan la IA a la producción con salvaguardas, IBM y AMD están avanzando en su colaboración a través de un patrón dorado validado que combina IBM Sovereign Core con la computación acelerada de AMD.
El patrón validado ofrece a clientes y socios un camino más claro y repetible para desplegar entornos soberanos preparados para la IA. En lugar de diseñar la arquitectura completa desde cero, las organizaciones pueden comenzar con una guía probada que alinee la infraestructura, el software, la gobernanza y la ejecución de las cargas de trabajo.
Este patrón resulta especialmente relevante para las industrias reguladas que usan datos confidenciales para la IA, los gobiernos que modernizan los servicios públicos, los proveedores de servicios gestionados que desarrollan servicios soberanos de nube e IA, y las empresas que requieren despliegue en entornos on premises, en la nube y en el edge.
A medida que la IA se mueve hacia la producción, la soberanía digital depende cada vez más de cómo se diseñe y opere el entorno tecnológico completo. La residencia de datos sigue siendo importante, pero las organizaciones también deben considerar quién controla la plataforma, cómo se gobiernan las cargas de trabajo de IA y si los requisitos operativos y de cumplimiento pueden demostrarse a lo largo del tiempo.
La creación de este tipo de entorno requiere computación, software de plataforma y capacidades de gobernanza para trabajar juntos de manera congruente. IBM Sovereign Core proporciona la base de software para el control operativo soberano, mientras que la computación acelerada de AMD ofrece el rendimiento necesario para las cargas de trabajo de IA exigentes.
En conjunto, IBM y AMD están ayudando a los clientes a tratar dos desafíos comunes asociados con el traslado de la IA soberana a la producción.
El patrón dorado validado por IBM y AMD reúne:
Esta configuración probada está diseñada para ayudar a los clientes a desplegar entornos soberanos preparados para la IA con mayor congruencia y menos fricción operativa.
En lugar de comenzar con una arquitectura en blanco, las organizaciones y los proveedores de servicios pueden usar el patrón para alinear la infraestructura, el software, la gobernanza y las operaciones desde el principio. Esto puede ayudar a acelerar el despliegue, reducir la complejidad de la configuración y admitir una implementación más coherente en todos los entornos.
El patrón también preserva la elección de infraestructuras. Los clientes pueden desplegar IBM Sovereign Core en entornos on premises, la nube pública, el edge y otros entornos de infraestructura compatibles preferidos, al tiempo que mantienen un modelo de control soberano coherente en todos los despliegues.
IBM Sovereign Core evalúa continuamente el entorno en el que las cargas de trabajo de IA se ejecutan según requisitos definidos y registra evidencia que lo respaldan a medida que se realizan operaciones. Esto proporciona a los equipos de gobernanza una visión actual y rastreable del rendimiento de los controles sin depender de la recopilación periódica de pruebas manuales.
La plataforma también proporciona acceso gobernado a los servicios de IA a través del servicio de inferencia de IA de IBM Sovereign Core. Las organizaciones pueden configurar modelos aprobados, controlar el acceso, gestionar credenciales y capturar información de registro, auditoría y uso dentro del entorno soberano.
Al combinar estas capacidades con la computación acelerada de AMD, el patrón dorado validado ayuda a los clientes a establecer una base para las cargas de trabajo de IA diseñadas para ser eficaces, gobernables y auditables.
La validación con GPU AMD, incluida la tarjeta AMD Instinct™ MI350P PCIe®, proporciona a los clientes una guía de despliegue probada para ejecutar inferencia de IA, IA agéntica y cargas de trabajo intensivas en datos dentro de límites soberanos definidos.
El patrón dorado validado ofrece a clientes y socios un punto de partida probado para desplegar entornos soberanos preparados para la IA.
Puede ayudar a las organizaciones a:
A medida que crecen los requisitos de soberanía, IBM Sovereign Core ofrece a las organizaciones una forma coherente de expandir los despliegues de IA sin renunciar a la autoridad sobre los sistemas, procesos y datos implicados.
Juntos, IBM Sovereign Core y la computación acelerada de AMD ayudan a las organizaciones a crear entornos de IA que no solo son potentes, sino también gobernables, auditables y más fáciles de operar.