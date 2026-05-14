IBM obtiene el certificado SAP Business AI Operations

La certificación SAP Business AI Operations confirma la capacidad de IBM para integrar la IA directamente en los procesos de SAP: apoyar las operaciones conectadas, fortalecer la estabilidad del servicio y permitir el soporte de decisiones basado en datos a nivel empresarial. Los clientes se benefician de un socio cuyas capacidades están validadas a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones en curso y las mejoras continuas.

Esto refleja la filosofía central de IBM: permitir que la IA sea una parte integral y entrelazada de los procesos de SAP, en lugar de un complemento independiente.