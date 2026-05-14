Representación 3D abstracta de una forma en bucle en azul y morado con una superficie lisa y reflectante
Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM obtiene el certificado SAP Business AI Operations

IBM Consulting ha obtenido el certificado SAP Business AI Operations, un hito importante que refuerza la posición de IBM como el socio más maduro desde el punto de vista operativo en el ecosistema de SAP, y el único GSI que posee las ocho certificaciones globales de socios de SAP.

Publicado el 14 de mayo de 2026

Esta certificación valida que IBM cuenta con los marcos de gobernanza, los controles de seguridad y la disciplina de entrega para poner en funcionamiento la IA empresarial en entornos SAP complejos a escala empresarial. Para los clientes que aceleran su transformación de SAP, proporciona la garantía de que IBM puede hacer más que implementar IA, sino que puede ejecutarla, gobernarla y escalarla de manera confiable desde el primer día.

Una base comprobada para operaciones habilitadas por IA

La certificación SAP Business AI Operations confirma la capacidad de IBM para integrar la IA directamente en los procesos de SAP: apoyar las operaciones conectadas, fortalecer la estabilidad del servicio y permitir el soporte de decisiones basado en datos a nivel empresarial. Los clientes se benefician de un socio cuyas capacidades están validadas a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones en curso y las mejoras continuas.

Esto refleja la filosofía central de IBM: permitir que la IA sea una parte integral y entrelazada de los procesos de SAP, en lugar de un complemento independiente.

Pasar de los proyectos piloto a operaciones basadas en la IA

Al poner en funcionamiento la IA conversacional, prescriptiva y agéntica dentro de entornos SAP, IBM está impulsando cambios operacionales tangibles, que incluyen:

  • Mejor experiencia de usuario
  • Reducción del costo de las operaciones
  • Decisiones más rápidas basadas en insights que ofrecen resultados empresariales definitivos
  • Realización continua de valor a través de la transformación continua

Para los clientes, el impacto es tangible. Una IA que mejora la forma en que se realiza el trabajo en toda la empresa, reduciendo los costos operativos, acelerando las decisiones y creando el tipo de resiliencia que sostiene el rendimiento y brinda resultados comerciales. El modelo de transformación en movimiento de IBM significa que el valor no se detiene en la puesta en marcha; se acumula a medida que la IA se convierte en una parte central del funcionamiento del negocio.

La certificación como estándar operativo

Para IBM, la certificación no es un endpoint, sino un estándar operativo. La certificación SAP Business AI Operations refleja las capacidades institucionalizadas de IBM en gobernanza, seguridad, entrega y habilitación continua. Esto garantiza que la IA se ejecute y escale de manera congruente en los estados globales de SAP, lo que brinda resultados predecibles y un tiempo de creación de valor más rápido para los clientes.

¿Está listo para la siguiente fase de la IA empresarial?

A medida que las organizaciones aceleran la adopción de RISE with SAP, principios básicos claros, Joule y arquitecturas que priorizan la nube, la certificación de SAP Business AI Operations de IBM brinda confianza a nuestros clientes de que la IA empresarial puede operar de forma segura, escalar de manera responsable y ofrecer valor medible desde el primer día.

Este hito refuerza el papel de IBM como socio que define el mercado, ayudando a las empresas a fortalecer su SAP Core, reducir el riesgo operativo y desbloquear decisiones más inteligentes y rápidas a través de la IA empresarial.

Aprenda más sobre IBM Consulting y SAP

“El logro de IBM de la certificación SAP Business AI Operations refleja exactamente el tipo de madurez de los socios que los clientes empresariales necesitan para escalar la IA con confianza. IBM aporta no solo profundidad técnica a toda la cartera de SAP, sino también el rigor operativo y los marcos de gobernanza que convierten la ambición de la IA en una realidad empresarial. Juntos, estamos ayudando a los clientes a desbloquear todo el potencial de SAP Business AI de forma segura, responsable y rápida”.

—Emer Neville, directora global del centro de excelencia para socios de SAP

Logotipos de IBM y SAP

Autor

Joseph Msays

VP & Global Managing Partner, EA Managed Services

IBM

Aprenda más Explore IBM Consulting y SAP
Boletín What's New at IBM

Reciba los anuncios más importantes de productos y características de IBM.