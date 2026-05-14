IBM obtiene el certificado SAP Business AI Operations

IBM Consulting ha obtenido el certificado SAP Business AI Operations, un hito importante que refuerza la posición de IBM como el socio más maduro desde el punto de vista operativo en el ecosistema de SAP, y el único GSI que posee las ocho certificaciones globales de socios de SAP.
Esta certificación valida que IBM cuenta con los marcos de gobernanza, los controles de seguridad y la disciplina de entrega para poner en funcionamiento la IA empresarial en entornos SAP complejos a escala empresarial. Para los clientes que aceleran su transformación de SAP, proporciona la garantía de que IBM puede hacer más que implementar IA, sino que puede ejecutarla, gobernarla y escalarla de manera confiable desde el primer día.
La certificación SAP Business AI Operations confirma la capacidad de IBM para integrar la IA directamente en los procesos de SAP: apoyar las operaciones conectadas, fortalecer la estabilidad del servicio y permitir el soporte de decisiones basado en datos a nivel empresarial. Los clientes se benefician de un socio cuyas capacidades están validadas a lo largo de todo el ciclo de vida, desde la estrategia y el diseño hasta las operaciones en curso y las mejoras continuas.
Esto refleja la filosofía central de IBM: permitir que la IA sea una parte integral y entrelazada de los procesos de SAP, en lugar de un complemento independiente.
Al poner en funcionamiento la IA conversacional, prescriptiva y agéntica dentro de entornos SAP, IBM está impulsando cambios operacionales tangibles, que incluyen:
Para los clientes, el impacto es tangible. Una IA que mejora la forma en que se realiza el trabajo en toda la empresa, reduciendo los costos operativos, acelerando las decisiones y creando el tipo de resiliencia que sostiene el rendimiento y brinda resultados comerciales. El modelo de transformación en movimiento de IBM significa que el valor no se detiene en la puesta en marcha; se acumula a medida que la IA se convierte en una parte central del funcionamiento del negocio.
Para IBM, la certificación no es un endpoint, sino un estándar operativo. La certificación SAP Business AI Operations refleja las capacidades institucionalizadas de IBM en gobernanza, seguridad, entrega y habilitación continua. Esto garantiza que la IA se ejecute y escale de manera congruente en los estados globales de SAP, lo que brinda resultados predecibles y un tiempo de creación de valor más rápido para los clientes.
A medida que las organizaciones aceleran la adopción de RISE with SAP, principios básicos claros, Joule y arquitecturas que priorizan la nube, la certificación de SAP Business AI Operations de IBM brinda confianza a nuestros clientes de que la IA empresarial puede operar de forma segura, escalar de manera responsable y ofrecer valor medible desde el primer día.
Este hito refuerza el papel de IBM como socio que define el mercado, ayudando a las empresas a fortalecer su SAP Core, reducir el riesgo operativo y desbloquear decisiones más inteligentes y rápidas a través de la IA empresarial.
—Emer Neville, directora global del centro de excelencia para socios de SAP