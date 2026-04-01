Detrás de cada métrica del centro de contacto hay un momento humano: un cliente que intenta solucionar un problema de facturación antes del trabajo; un empleado que pide ayuda y se queda en un bucle; un agente atendiendo otra llamada que debería haberse resuelto antes en el recorrido.

Para los clientes de IBM, estos momentos tienen un peso real. Cuando las experiencias automatizadas no funcionan, los clientes se frustran, los agentes absorben la presión y las operaciones de servicio se vuelven más difíciles y costosas de escalar. Ahí es donde importa la contención. En la atención al cliente, la contención significa resolver un problema dentro del recorrido dirigido por la IA, sin necesidad de transferir al cliente a un agente en vivo. En todo el mercado, la contención sigue siendo demasiado baja y demasiadas llamadas siguen escalando hacia agentes humanos, lo que eleva los costos, incrementa los tiempos de espera y pone presión sobre los equipos de servicio.

Los clientes sienten esa ruptura rápidamente. Cuando los sistemas de voz son lentos, antinaturales o incapaces de completar la tarea, las personas intentan evitarlos por completo, a menudo presionando “0, 0, 0” para llegar a una persona.

El problema no es la automatización en sí. El problema es que demasiadas experiencias automatizadas no pueden terminar el trabajo.