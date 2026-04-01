IBM está ampliando el ecosistema de capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate para que los clientes puedan crear experiencias que se alineen con los requisitos de su negocio.
IBM anunció recientemente asociaciones con Deepgram y ElevenLabs para ampliar las capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate, ayudando a las empresas a crear experiencias de voz más naturales, mejorar la resolución de autoservicio y apoyar mejor a los agentes humanos cuando se necesita escalamiento. Estas colaboraciones también ofrecen a los clientes una mayor flexibilidad a la hora de crear y ampliar experiencias de voz con watsonx Orchestrate.
Detrás de cada métrica del centro de contacto hay un momento humano: un cliente que intenta solucionar un problema de facturación antes del trabajo; un empleado que pide ayuda y se queda en un bucle; un agente atendiendo otra llamada que debería haberse resuelto antes en el recorrido.
Para los clientes de IBM, estos momentos tienen un peso real. Cuando las experiencias automatizadas no funcionan, los clientes se frustran, los agentes absorben la presión y las operaciones de servicio se vuelven más difíciles y costosas de escalar. Ahí es donde importa la contención. En la atención al cliente, la contención significa resolver un problema dentro del recorrido dirigido por la IA, sin necesidad de transferir al cliente a un agente en vivo. En todo el mercado, la contención sigue siendo demasiado baja y demasiadas llamadas siguen escalando hacia agentes humanos, lo que eleva los costos, incrementa los tiempos de espera y pone presión sobre los equipos de servicio.
Los clientes sienten esa ruptura rápidamente. Cuando los sistemas de voz son lentos, antinaturales o incapaces de completar la tarea, las personas intentan evitarlos por completo, a menudo presionando “0, 0, 0” para llegar a una persona.
El problema no es la automatización en sí. El problema es que demasiadas experiencias automatizadas no pueden terminar el trabajo.
Las empresas quieren modularidad. Quieren la capacidad de elegir los componentes que mejor se adapten a sus necesidades, entornos y recorridos del cliente, no un enfoque general. IBM está ampliando el ecosistema de capacidades de voz disponibles a través de watsonx Orchestrate para que los clientes puedan crear experiencias que se alineen con los requisitos de su negocio.
La comunicación por voz sigue siendo uno de los canales más importantes en la atención al cliente. Para que la IA de voz tenga éxito, debe hacer dos cosas bien: comprender a los clientes con precisión y responder de manera natural y oportuna.
Hablar con los agentes de IA de Orchestrate para la atención al cliente es tan natural como hablar con un agente humano. Esta nueva generación de agentes es capaz de mantener una charla informal sin seguir un guion y conversar con naturalidad sobre casi cualquier tema, al tiempo que guía al usuario para que proporcione la información necesaria para completar una tarea. Ya no hay pausas forzadas ni largos silencios. Los agentes de IA pueden mantener la conversación al informar a las personas que llaman que están trabajando en segundo plano. Y pueden hablar en docenas de idiomas.
Deepgram ofrece una conversión de voz a texto rápida y precisa con una latencia inferior a 300 ms, lo que ayuda a los agentes de voz a comprender a los clientes en tiempo real y a mantener las conversaciones fluidas y naturales. ElevenLabs agrega capacidades de primera calidad de texto a voz para experiencias donde la calidad de voz en sí misma es fundamental para la marca, como agentes de voz de marca, narración de primera calidad, doblaje multilingüe y clonación de voz personalizada, donde el realismo emocional y la confianza pueden tener un impacto directo en el compromiso. En conjunto, estas capacidades ayudan a las empresas a crear recorridos del cliente que se sienten más receptivos y más atractivos.
Una mejor voz por sí sola no mejora la contención. Lo que importa es si la IA puede ayudar a completar la tarea.
Un problema con un cliente, como una disputa de facturación o un cambio de cita, puede requerir varios pasos: comprender la intención, recuperar la información de la cuenta, aplicar la lógica empresarial, activar acciones de seguimiento y decidir si se necesita una transferencia humana. watsonx Orchestrate ayuda a coordinar esos pasos para que se puedan resolver con éxito más interacciones.
Esa es la diferencia entre la automatización, que simplemente responde, y la IA, que ayuda a resolver.
No todas las llamadas deben ser contenidas. Algunas situaciones requieren empatía, juicio o manejo de excepciones que solo un agente humano puede proporcionar.
Es por eso que el valor de watsonx Orchestrate no solo radica en mejorar el autoservicio, sino también en ayudar a los agentes a trabajar de manera más eficiente cuando la escalada es el resultado correcto.
Cuando una llamada pasa a un agente en vivo, watsonx Orchestrate puede ayudar a conservar el contexto, reducir la repetición, ofrecer orientación relevante y disminuir el trabajo manual de seguimiento. Esto ayuda a los agentes a gestionar las llamadas de forma más eficiente, al tiempo que mejora la experiencia tanto de los clientes como de los empleados.
IBM está fortaleciendo las capacidades de voz de watsonx Orchestrate de una manera que es importante para los líderes de atención al cliente: ayudar a las empresas a escuchar y hablar mejor, resolver más y apoyar a los agentes de manera más efectiva.
El objetivo no es simplemente una mejor automatización. Es una mejor resolución.