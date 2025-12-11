Cómo IBM’s Quantum Safe Migration Orchestrator coordina la migración de seguridad cuántica

La computación cuántica está revolucionando las industrias, pero también introduce uno de los retos de seguridad más disruptivos de nuestro tiempo. Los mismos algoritmos criptográficos que protegen nuestras transacciones financieras, identidades personales e infraestructura nacional están en riesgo. Esta amenaza convirtió la migración de seguridad cuántica no solo en una preocupación técnica, sino en una prioridad estratégica para el negocio.

Dos realidades críticas subrayan la necesidad de una acción inmediata:

Cosechar ahora, descifrar después: los adversarios ya están recopilando datos cifrados hoy, con la intención de descifrarlos una vez que las capacidades cuánticas maduren. Esto significa que la información sensible es vulnerable mucho antes de que las computadoras quantum se conviertan en algo común. Deuda criptográfica: cada nuevo sistema desplegado con cifrado heredado agrega a la carga futura de la corrección. Cuanto más esperen las organizaciones, más compleja y costosa se vuelve la transición.

Los entornos criptográficos están profundamente integrados en aplicaciones, APIs, redes y plataformas de proveedores. Las herramientas tradicionales ofrecen cierta visibilidad, pero no logran permitir una transformación empresarial priorizada por riesgos.