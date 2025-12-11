Seguridad

Cómo IBM’s Quantum Safe Migration Orchestrator coordina la migración de seguridad cuántica

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator es una plataforma impulsada por IA, utilizada exclusivamente por IBM Consulting, diseñada para ayudar a las organizaciones a navegar por las complejidades de un viaje de transformación de varios años de seguridad cuántica.

Publicado el 11 de diciembre de 2025
By Antti Ropponen and Marc Stoecklin

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator (QSMO), impulsado por investigación de IBM, es una plataforma impulsada por IA, utilizada exclusivamente por IBM Consulting, diseñada para ayudar a las organizaciones a navegar las complejidades de un viaje de transformación de seguridad cuántica de varios años. IBM QSMO va mucho más allá del descubrimiento criptográfico para ofrecer orquestación, automatización y ejecución estratégica.

La urgencia de estar preparados para la seguridad cuántica

La computación cuántica está revolucionando las industrias, pero también introduce uno de los retos de seguridad más disruptivos de nuestro tiempo. Los mismos algoritmos criptográficos que protegen nuestras transacciones financieras, identidades personales e infraestructura nacional están en riesgo. Esta amenaza convirtió la migración de seguridad cuántica no solo en una preocupación técnica, sino en una prioridad estratégica para el negocio.

Dos realidades críticas subrayan la necesidad de una acción inmediata:

  1. Cosechar ahora, descifrar después: los adversarios ya están recopilando datos cifrados hoy, con la intención de descifrarlos una vez que las capacidades cuánticas maduren. Esto significa que la información sensible es vulnerable mucho antes de que las computadoras quantum se conviertan en algo común.
  2. Deuda criptográfica: cada nuevo sistema desplegado con cifrado heredado agrega a la carga futura de la corrección. Cuanto más esperen las organizaciones, más compleja y costosa se vuelve la transición.

Los entornos criptográficos están profundamente integrados en aplicaciones, APIs, redes y plataformas de proveedores. Las herramientas tradicionales ofrecen cierta visibilidad, pero no logran permitir una transformación empresarial priorizada por riesgos.

Capacidades clave y beneficios de IBM QSMO

IBM Quantum Safe Migration Orchestrator tiene 7 nuevas capacidades y beneficios:

  • Priorización basada en riesgos: identifica y clasifica los activos de alto riesgo en función de un modelado multidimensional de amenazas cuánticas.
  • Descomposición: descomposición sistemática de los activos empresariales en componentes relevantes de TI según su exposición a las amenazas quantum.
  • Planificación de la migración: establece hojas de ruta personalizadas y multihorizonte que equilibran la urgencia, la viabilidad, el cumplimiento y la preparación cuántica de componentes (por ejemplo, gestión de restricciones).
  • Visibilidad empresarial: captura dependencias conocidas y ocultas en entornos de TI híbridos y componentes de infraestructura.
  • Gobernanza y reportes: proporciona paneles y reportes listos para el cumplimiento para CISO, director de sistemas de información (CIO) y juntas directivas.
  • Integración estratégica: opciones de integración con bases de datos de gestión de cambios (CMDB), listas de materiales criptográficas (CBOM), pipelines de CI/CD, PKI, CLM y KMS para convertir los planes en acción.
  • Enriquecimiento del contexto empresarial: mejora los datos de descubrimiento sin procesar con relevancia empresarial para garantizar que las inversiones se centren donde más importan.

Por qué IBM QSMO se diferencia

A diferencia de las herramientas tradicionales de inventario criptográfico que actúan como escáneres pasivos, IBM QSMO es un orquestador completo. No solo le dice dónde están los riesgos, sino que le ayuda a comprender cuáles son los más importantes, cómo dirigirlos y cómo ejecutar una transformación alineada con las prioridades de su negocio y las limitaciones de las dependencias. 

IBM QSMO ha sido validado con éxito y está siendo utilizado activamente por el director de sistemas de información (CIO) de IBM y varios clientes de IBM para respaldar su proceso de migración de seguridad cuántica.

Un viaje de varios años

La migración de seguridad cuántica es una transformación estratégica, de varios años. QSMO de IBM permite a las organizaciones mover de la concientización a la acción, con inteligencia, orquestación y automatización en cada paso.

Con el respaldo de la investigación de IBM, que lideró tres de los algoritmos NIST PQC y el estándar CBOM, y reconocido por Frost & Sullivan como líder mundial en criptografía postcuántica, IBM Consulting está en una posición única para guiar a las empresas a través de esta evolución crítica.

Antti Ropponen

Executive Partner, EMEA CyberDefend and Global Quantum Safe Transformation Leader

Marc Stoecklin

Principal Research Scientist, Security Research Department

IBM Research Europe