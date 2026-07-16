Cómo los clientes crean IA agéntica práctica con IBM® watsonx Orchestrate

Los despliegues más sólidos no tratan a un chatbot como una aplicación. Primero mapean el proceso de negocio. Este método incluye la secuencia de tareas que un usuario debe completar, los sistemas de los que depende cada tarea y las pruebas necesarias para tomar una decisión. También destaca las reglas para enrutar excepciones y los puntos en los que un humano necesita revisar o aprobar el resultado.

Luego, los equipos utilizan watsonx Orchestrate para coordinar los pasos, sistemas, modelos y transferencias correctos. Ese enfoque mantiene el trabajo predecible determinista, al tiempo que reserva la IA para tareas en las que la comprensión del lenguaje crea valor.

La aplicación Lexxari de Claims Connection Group muestra este patrón en la revisión de pólizas de seguro. El lenguaje de las pólizas a menudo distribuye los límites de cobertura, exclusiones, condiciones y excepciones en documentos largos. Lexxari separa los pasos: un usuario carga una póliza, selecciona un tipo de siniestro, activa el reconocimiento óptico de caracteres cuando es necesario y genera una hoja inteligente a partir de una cuadrícula de preguntas fijas.

Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que reduce la entrada del modelo a la evidencia específica de la política. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con los datos de políticas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación de la fuente. Este proceso ayuda a comprimir el trabajo que puede llevar hasta 45 minutos en una ruta de revisión más rápida que los usuarios capacitados pueden verificar.

Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Claims Connection Group.

El proveedor de soluciones de IA Knockri aplica el mismo principio a la contratación estructurada. La empresa utiliza watsonx Orchestrate para coordinar el lanzamiento de la evaluación, las interacciones con los candidatos, los recordatorios, la programación, el enrutamiento, el seguimiento de la finalización y las excepciones. La capa de orquestación coordina el proceso; no actúa como un tomador de decisiones de contratación sin restricciones.