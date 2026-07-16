Cómo los clientes crean IA agéntica práctica con IBM® watsonx Orchestrate

En una variedad de industrias, IBM watsonx Orchestrate ayuda a los clientes a conectar los agentes con datos confiables, sistemas empresariales y flujos de trabajo repetibles que mejoran la velocidad, el costo y la experiencia del usuario.
La IA empresarial se vuelve más difícil de poner en funcionamiento cuando el trabajo abarca documentos, sistemas, equipos y puntos de aprobación. Un modelo puede generar una respuesta útil, pero el flujo de trabajo aún tiene que recuperar evidencia, respetar las reglas de acceso, actualizar sistemas, enrutar excepciones y mostrar a los usuarios por qué se puede confiar en los resultados. Sin esa orquestación, los equipos pueden terminar con prototipos sólidos que aún requieren verificación manual, trabajo de copiar y pegar e integraciones personalizadas para cada caso de uso.
Cerrar esa brecha entre una demostración funcional y un flujo de trabajo empresarial en funcionamiento es donde empiezan a converger los ocho despliegues de clientes de IBM watsonx Orchestrate que detallaremos en esta entrada en el blog. Destacan tres desafíos recurrentes:
En esta publicación, exploramos cómo watsonx Orchestrate ayuda a abordar estos desafíos al brindar a los equipos una forma estructurada de coordinar el comportamiento de los agentes, conectar sistemas empresariales y escalar flujos de trabajo sin perder el control.
Los despliegues más sólidos no tratan a un chatbot como una aplicación. Primero mapean el proceso de negocio. Este método incluye la secuencia de tareas que un usuario debe completar, los sistemas de los que depende cada tarea y las pruebas necesarias para tomar una decisión. También destaca las reglas para enrutar excepciones y los puntos en los que un humano necesita revisar o aprobar el resultado.
Luego, los equipos utilizan watsonx Orchestrate para coordinar los pasos, sistemas, modelos y transferencias correctos. Ese enfoque mantiene el trabajo predecible determinista, al tiempo que reserva la IA para tareas en las que la comprensión del lenguaje crea valor.
La aplicación Lexxari de Claims Connection Group muestra este patrón en la revisión de pólizas de seguro. El lenguaje de las pólizas a menudo distribuye los límites de cobertura, exclusiones, condiciones y excepciones en documentos largos. Lexxari separa los pasos: un usuario carga una póliza, selecciona un tipo de siniestro, activa el reconocimiento óptico de caracteres cuando es necesario y genera una hoja inteligente a partir de una cuadrícula de preguntas fijas.
Para las preguntas abiertas, AskLexxari utiliza la generación aumentada por recuperación, o RAG, que reduce la entrada del modelo a la evidencia específica de la política. Watsonx Orchestrate conecta la experiencia conversacional con los datos de políticas, los servicios de backend y los pasos de fundamentación de la fuente. Este proceso ayuda a comprimir el trabajo que puede llevar hasta 45 minutos en una ruta de revisión más rápida que los usuarios capacitados pueden verificar.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Claims Connection Group.
El proveedor de soluciones de IA Knockri aplica el mismo principio a la contratación estructurada. La empresa utiliza watsonx Orchestrate para coordinar el lanzamiento de la evaluación, las interacciones con los candidatos, los recordatorios, la programación, el enrutamiento, el seguimiento de la finalización y las excepciones. La capa de orquestación coordina el proceso; no actúa como un tomador de decisiones de contratación sin restricciones.
Ese límite ayudó a Knockri a reducir el tiempo de contratación en más de 60 %. También redujo la carga de trabajo del reclutador hasta un día por ciclo de contratación y obtuvo una calificación de satisfacción de los candidatos de 4.7 sobre 5.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Knockri
Dynamiq aplica el mismo patrón centrado en el flujo de trabajo a la investigación jurídica, donde el trabajo depende de algo más que generar una respuesta plausible. Un usuario envía una pregunta legal o contractual, la solicitud se clasifica y se selecciona la ruta de investigación correcta. Después, se recuperan los documentos y cláusulas relevantes y el resultado se estructura para que un profesional legal pueda revisar el razonamiento antes de actuar en consecuencia.
Watsonx Orchestrate ayuda a coordinar esos pasos enrutando el trabajo entre agentes, invocando las funciones de investigación adecuadas y manteniendo el flujo de trabajo legal accesible a través de una experiencia de chat coherente.
Esa estructura permite a Dynamiq mantener solicitudes simples en una ruta directa mientras enruta trabajos más complejos, como el análisis comparativo de contratos o la puntuación de cumplimiento a nivel de cláusula, a agentes diseñados para una investigación más profunda.
Dynamiq también importó su flujo de trabajo de investigación legal multiagente a watsonx Orchestrate como agente externo, para que los usuarios autorizados puedan iniciar el mismo flujo de trabajo y coordinarlo junto con otros agentes empresariales.
El flujo de trabajo redujo el tiempo de revisión de contratos de 90 minutos a 45, redujo el tiempo de respuesta a consultas comerciales de dos días a una hora y redujo la identificación de cláusulas de 20 minutos a dos. El resultado no es solo una experiencia de investigación más rápida; es un flujo de trabajo legal que sigue los pasos que los profesionales ya necesitan para confiar, revisar y utilizar los resultados.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Dynamiq
La IA agéntica es más eficaz en la producción cuando los agentes saben qué información pueden usar, de dónde proviene y quién puede ver el resultado. Watsonx Orchestrate respalda ese patrón a través de fuentes de conocimiento, herramientas, conexiones y flujos de trabajo.
Las herramientas permiten a los agentes consultar datos, crear documentos o ejecutar transacciones. Las conexiones manejan métodos de autenticación, como tokens de portador, claves API, OAuth y credenciales de valor clave. Ese método ofrece a los desarrolladores una forma práctica de conectar agentes a sistemas empresariales sin convertir cada integración en una compilación única.
MyLÚA Health desarrolló su plataforma de atención perinatal en torno a un contexto controlado. La plataforma apoya a los padres antes, durante y después del embarazo, al tiempo que brinda a las doulas, los equipos de atención, los empleadores y los planes de atención médica mejores señales sobre necesidades que a menudo pasan desapercibidas. Watsonx Orchestrate gestiona la ejecución de agentes y la invocación de herramientas, mientras que IBM watsonx.ai maneja respuestas fundamentadas a través de RAG respaldadas por contenido curado sobre embarazo, atención posparto, enfermería, salud mental y nutrición.
La arquitectura mantiene la información de identificación personal y la información de salud protegida fuera de los grandes modelos lingüísticos a través del consentimiento basado en roles y la tokenización. El valor de ese límite de confianza aparece en la experiencia del usuario: el 79 % de los usuarios afirmaron sentirse cómodos compartiendo información confidencial.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de MyLUA
ViClinic utiliza watsonx Orchestrate para coordinar a los agentes en los flujos de trabajo de atención médica que a menudo abarcan múltiples equipos, sistemas y puntos de aprobación. Su sistema operativo agéntico de atención médica brinda a los agentes un contexto clínico compartido que proporciona la base para la admisión, la documentación, la autorización previa, la coordinación de la atención, la programación, la gestión del ciclo de ingresos y el seguimiento.
Orchestrate ayuda a enrutar las tareas al agente adecuado, activar las herramientas adecuadas y gestionar las transferencias. Con este enfoque, el trabajo puede avanzar en el proceso de atención sin obligar a los médicos a reintroducir la misma información en diferentes sistemas.
La capa de gobernanza controla quién puede usar cada agente, a qué datos puede acceder cada agente, qué aprobaciones se requieren y cómo se registra cada acción. Los médicos inician el trabajo del agente y revisan los resultados antes de que la información fluya hacia registros o sistemas externos. ViClinic informa ganancias de eficiencia de hasta un 20 % al reducir la entrada repetida de datos, mejorar la preparación previa a la autorización y coordinar el trabajo a lo largo del recorrido de atención.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de ViClinic
El proveedor de soluciones de datos Brighthive muestra por qué el contexto gobernado también es importante antes de que los agentes respondan preguntas. BrightAgent coordina agentes especializados en ingestión, calidad, gobernanza, ingeniería, análisis y visualización para que los datos empresariales complejos sean utilizables para los flujos de trabajo posteriores de IA.
Admite más de 600 conectores de datos predefinidos a través de Airbyte y aplica controles de políticas, calidad, linaje y acceso antes de que los agentes utilicen los datos. Con watsonx Orchestrate, BrightAgent se puede desplegar a través del catálogo de agentes para que las empresas puedan utilizar la preparación de datos gobernada dentro de una capa de orquestación más amplia.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Brighthive
El tercer patrón que se manifiesta de forma constante en los despliegues de los clientes es la reutilización. Watsonx Orchestrate crea más valor cuando los equipos pueden reutilizar agentes, herramientas, fuentes de conocimiento y patrones de integración en múltiples flujos de trabajo.
Admite el despliegue de SaaS gestionado en IBM Cloud, AWS y AWS GovCloud, además del despliegue on premises a través de IBM Cloud Pak for Data o IBM Software Hub. También admite agentes externos a través de protocolos como chat externo y agente a agente, o A2A, para que los agentes creados fuera de Orchestrate puedan colaborar con agentes nativos.
CrushBank muestra cómo la reutilización cambia la economía de la adopción de la IA. Su plataforma de servicios de TI utiliza watsonx.data, watsonx.ai, watsonx Orchestrate e IBM Cloud para clasificar tickets, establecer prioridades, incorporar el contexto empresarial y asignar el trabajo al equipo o ingeniero adecuado. Watsonx Orchestrate actúa como la capa de orquestación para los agentes que obtienen datos, llaman a herramientas posteriores y ejecutan flujos de trabajo. El resultado es una reducción de aproximadamente el 25 % en el tiempo promedio de resolución y un aumento del 20 % en la resolución en la primera llamada. Esas métricas se asignan directamente al costo de soporte, la capacidad de ingeniería y la satisfacción del usuario.
CrushBank también muestra por qué es importante la experiencia de usuario integrada. Los mismos datos y capa agéntica pueden aparecer en una interfaz web, dentro de sistemas de gestión de servicios de TI como ConnectWise o a través de herramientas de colaboración como Microsoft Teams y Slack. Esa estrategia mantiene la IA dentro de las herramientas que los equipos de soporte ya utilizan. También permite a CrushBank extender la misma base más allá del soporte de TI hacia la modernización de aplicaciones heredadas, reclamaciones de seguros y facturación médica.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de CrushBank
Avid Solutions aplica el patrón de reutilización a las adquisiciones del sector público a través de GovPulse.io. La aplicación agrega señales de adquisiciones federales, estatales, del condado y municipales, luego utiliza watsonx Orchestrate para coordinar las llamadas a herramientas y gestionar el pipeline de respuesta desde la consulta hasta el resultado. Indexa 13 662 dominios estatales, de condados y municipales en los 50 estados, integra fuentes como SAM.gov y USAspending.gov y ayuda a los pequeños contratistas del gobierno a identificar oportunidades antes. Avid estima que los usuarios reducen el tiempo de investigación manual en aproximadamente un 70 %, lo que brinda a los equipos más pequeños inteligencia de adquisiciones sin dotar de personal a una función de analista dedicada.
Aprenda más sobre el caso de uso y la arquitectura de Avid
Dynamiq también muestra cómo la reutilización permite que un flujo de trabajo de agentes especializados se convierta en una capacidad empresarial más amplia. Después de crear su flujo de trabajo de investigación legal multiagente, Dynamiq lo importó a watsonx Orchestrate como un agente externo a través de una API. Eso permite a los usuarios autorizados invocar el mismo flujo de trabajo de investigación legal a través del chat en lugar de reconstruirlo para cada interfaz, equipo o sistema empresarial.
Orchestrate puede coordinar a ese agente externo junto con agentes conectados a sistemas como SAP, Salesforce y ServiceNow.
El resultado es un patrón reutilizable: el razonamiento legal especializado permanece intacto, mientras que los equipos de TI y cumplimiento normativo disponen de una capa común de orquestación que pueden observar, gobernar y extender a nuevos casos de uso.
En estos despliegues, watsonx Orchestrate ofrece a los equipos una forma práctica de hacer que los agentes sigan un flujo de trabajo empresarial real. Ayuda a fundamentar sus acciones en un contexto confiable y a reutilizar los mismos agentes, herramientas y patrones de integración en nuevos casos de uso. Ese equilibrio ayuda a mantener la lógica determinista bajo control donde las reglas importan y agrega los comentarios humanos cuando la precisión o el cumplimiento lo requieren. También proporciona a los equipos una base que pueden ampliar sin convertir cada despliegue en una reconstrucción personalizada. También es la razón por la que el mismo producto puede admitir casos de uso desde el análisis de pólizas de seguros hasta la contratación a la atención médica.
Para los desarrolladores y gerentes técnicos de productos, la lección de despliegue es consistente:
Para los clientes, los beneficios se muestran como mejores métricas operativas y un menor CTP, como lo demuestran claramente los ejemplos de los clientes:
Para los usuarios, el impacto es simple y claro:
Watsonx Orchestrate ayuda a hacerlo posible al brindar a los equipos una forma repetible de conectar a los agentes con datos confiables, enrutar el trabajo entre sistemas y activar las herramientas adecuadas.