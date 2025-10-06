Guardium Data Protection 12.2: logre el cumplimiento continuo

El cumplimiento ya no es un proceso periódico; es continuo. Pero lo más importante es que no se trata solo de pasar la auditoría. Existen regulaciones para reducir el riesgo empresarial, como el financiero, el de reputación y el operativo. Las organizaciones que tratan el cumplimiento como una disciplina continua de gestión de riesgos están mejor posicionadas para evitar incidentes costosos y mantener la confianza, no solo para satisfacer a los auditores una vez al año.

Guardium transforma el cumplimiento de una lucha anual en un estado constante de preparación con:

Controles de cumplimiento: permite a las organizaciones asignar directamente estándares internos y regulaciones externas a la infraestructura de monitoreo y políticas de Guardium. Los requisitos, como el registro, el control de cambios y los comentarios de acceso, están vinculados a procesos operativos, no a documentos estáticos.

Umbrales de cumplimiento: mide el rendimiento en función de las expectativas definidas. Ya sea rastreando el tiempo para cerrar las tareas del flujo de trabajo o el porcentaje de controles en buen estado, los umbrales resaltan las desviaciones antes de que se conviertan en hallazgos de auditoría.

Hub de cumplimiento: consolida la visibilidad en un único panel. Los CISO y los líderes de cumplimiento pueden ver de inmediato dónde son efectivos los controles, dónde está creciendo el riesgo y dónde se requiere atención.

Este modelo continuo reduce el esfuerzo manual, fortalece la supervisión y garantiza la preparación para las auditorías en todo momento. El cumplimiento se convierte tanto en un habilitador del negocio como en una estrategia proactiva de reducción de riesgos: medida, visible e integrada.

Sobre la base del cumplimiento continuo, la última versión de Guardium Data Protection 12.2 amplía su valor con nuevas y potentes capacidades diseñadas para mejorar la seguridad, optimizar las operaciones y escalar la supervisión en entornos de datos híbridos.