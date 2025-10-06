Guardium Data Protection 12.2: logre el cumplimiento continuo

El cumplimiento ha pasado de ser un requisito periódico a una expectativa continua.
Las empresas ahora deben demostrar confiabilidad todos los días, no solo durante las auditorías anuales. Al mismo tiempo, los datos empresariales continúan expandiéndose en volumen, valor y vulnerabilidad, abarcando sistemas on premises, multinube, aplicaciones SaaS y formatos estructurados y no estructurados. Esta expansión aumenta el riesgo, introduce desafíos de gobernanza y hace que la visibilidad sea más difícil de lograr.
IBM® Guardium Data Protection 12.2 aborda estos desafíos al converger el cumplimiento continuo con nuevas capacidades de seguridad, monitoreo y operativas. Esta versión establece una base en la que la supervisión es automatizada, medible e inteligente, mientras que la visibilidad se extiende perfectamente a través de entornos híbridos.
El cumplimiento ya no es un proceso periódico; es continuo. Pero lo más importante es que no se trata solo de pasar la auditoría. Existen regulaciones para reducir el riesgo empresarial, como el financiero, el de reputación y el operativo. Las organizaciones que tratan el cumplimiento como una disciplina continua de gestión de riesgos están mejor posicionadas para evitar incidentes costosos y mantener la confianza, no solo para satisfacer a los auditores una vez al año.
Guardium transforma el cumplimiento de una lucha anual en un estado constante de preparación con:
Este modelo continuo reduce el esfuerzo manual, fortalece la supervisión y garantiza la preparación para las auditorías en todo momento. El cumplimiento se convierte tanto en un habilitador del negocio como en una estrategia proactiva de reducción de riesgos: medida, visible e integrada.
Sobre la base del cumplimiento continuo, la última versión de Guardium Data Protection 12.2 amplía su valor con nuevas y potentes capacidades diseñadas para mejorar la seguridad, optimizar las operaciones y escalar la supervisión en entornos de datos híbridos.
Guardium Data Protection 12.2 también introduce nuevas capacidades que fortalecen la seguridad, simplifican las operaciones y dan soporte a las empresas a escala:
Estas mejoras amplían la capacidad de Guardium Data Protection para proteger los datos a lo largo de su ciclo de vida, garantizando que la supervisión, el rendimiento y la gobernanza se amplíen con las necesidades cambiantes de la empresa.
Con IBM Guardium Data Protection, las organizaciones obtienen no solo las herramientas para cumplir con las exigencias normativas, sino también la visibilidad y la inteligencia para fortalecer toda su postura de seguridad. Cumplimiento continuo con una seguridad más sólida y capacidades operativas avanzadas, eso no es solo mantenerse al día. Eso es liderar.