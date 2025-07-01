Obtenga Cloud Object Storage predecible y de bajo costo para cargas de trabajo activas con el plan One-Rate

1 de julio de 2025
Con el aumento de los volúmenes de datos empresariales y las cargas de trabajo cada vez más dinámicas, las organizaciones se enfrentan a un desafío creciente en la gestión de sus costos de almacenamiento en la nube. Muchas empresas, ISV y socios crean soluciones en Cloud Object Storage para servir grandes volúmenes de datos de usuarios finales a través de servicios de precio fijo, como plataformas de producción de video, sistemas de entrega de contenido multimedia, grandes cargas de trabajo de IA/machine learning (ML) y analytics. Para los clientes que almacenan datos con alta actividad y transferencia de datos a través de endpoint públicos, la previsibilidad de los costos es esencial.
Hoy en día, los principales proveedores de la nube siguen cobrando por almacenamiento, acceso a datos y salida en la red pública por separado. Este modelo fragmentado crea costos impredecibles, especialmente para cargas de trabajo con alta actividad de datos. Para cargas de trabajo de alta actividad que utilizan endpoints públicos, los clientes a menudo enfrentan tarifas de salida de hasta 0.09 USD/GB, cargos de API por operación (PUT, GET, LIST) y facturación impredecible basada en el uso, lo que dificulta el forecasting de costos o el precio de sus propios servicios de manera competitiva.
One-Rate Plan on IBM Cloud Object Storage reduce la complejidad de los costos al ofrecer una única tarifa mensual por GB de datos almacenados, sin cargos separados por recuperación, solicitudes de API o transferencia de datos dentro de generosas asignaciones integradas. Los precios están nivelados por volumen de almacenamiento: cuanto más almacene, menor será su tarifa USD/GB, una tarifa única que se aplica a toda su capacidad de almacenamiento.
Es una tarifa con todo incluido, nivelada por rango de capacidad y determinada por el almacenamiento mensual que mantiene. Usted paga una tarifa simple y fija por cada GB de datos almacenados, independientemente de los patrones de acceso o los volúmenes de transferencia; lo que facilita la predicción y un mejor presupuesto de los costos de almacenamiento y evita tarifas sorpresa a medida que la actividad de datos crece mes tras mes.
1La tarifa se aplica para regiones de América del Norte y Europa (las tarifas de América del Sur y AP se publican en la tabla de precios)
2La salida es gratis hasta el 100 % de la capacidad almacenada al mes (se aplica una tarifa por exceso de 0.05 USD por GB al mes cuando el uso de la salida es mayor que la capacidad de almacenamiento)
3 Las operaciones de clase A (PUT, COPY, LIST) son gratis hasta 1000 × GB almacenados (tarifa de exceso de 0.005 USD/1000 operaciones cuando el uso es mayor que la capacidad de almacenamiento)
4 Las operaciones de clase B (GET, HEAD) son gratis hasta 5000 × GB almacenados (tarifa de exceso de 0.004 USD/10 000 operaciones cuando el uso es mayor que la capacidad de almacenamiento)
Cuanto más almacene, más ahorrará: su tarifa mensual (USD/GB) disminuye a medida que crece su volumen. Las asignaciones para operaciones de salida y API se escalarán automáticamente con su capacidad de almacenamiento.
Ofrecemos hasta un 70 % de descuento en los precios promocionales para One-Rate Plan de IBM Cloud Object Storage, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2025. No se requiere código, pero el tiempo es limitado.
Descargo de responsabilidad: el período de la promoción es del 1 de julio al 30 de septiembre de 2025. La oferta se aplica solo a las nuevas cargas de trabajo de IBM® Cloud Object Storage. Los clientes que se inscriban durante el período de la promoción conservarán el precio promocional como su tarifa actual. Esta oferta no se puede combinar con otros descuentos de Cloud Object Storage. Los precios pueden estar sujetos a aumentos anuales. IBM se reserva el derecho de retirar o revisar esta promoción con un aviso previo de 30 días.