Obtenga Cloud Object Storage predecible y de bajo costo para cargas de trabajo activas con el plan One-Rate

Con el aumento de los volúmenes de datos empresariales y las cargas de trabajo cada vez más dinámicas, las organizaciones se enfrentan a un desafío creciente en la gestión de sus costos de almacenamiento en la nube. Muchas empresas, ISV y socios crean soluciones en Cloud Object Storage para servir grandes volúmenes de datos de usuarios finales a través de servicios de precio fijo, como plataformas de producción de video, sistemas de entrega de contenido multimedia, grandes cargas de trabajo de IA/machine learning (ML) y analytics. Para los clientes que almacenan datos con alta actividad y transferencia de datos a través de endpoint públicos, la previsibilidad de los costos es esencial.

Hoy en día, los principales proveedores de la nube siguen cobrando por almacenamiento, acceso a datos y salida en la red pública por separado. Este modelo fragmentado crea costos impredecibles, especialmente para cargas de trabajo con alta actividad de datos. Para cargas de trabajo de alta actividad que utilizan endpoints públicos, los clientes a menudo enfrentan tarifas de salida de hasta 0.09 USD/GB, cargos de API por operación (PUT, GET, LIST) y facturación impredecible basada en el uso, lo que dificulta el forecasting de costos o el precio de sus propios servicios de manera competitiva.