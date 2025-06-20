Presentamos el nuevo Db2 Analytics Accelerator y Accelerator Loader for Z

20 de junio de 2025

Autores

Mohamed Elmougi

Product Manager- IBM Z Data and AI

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde el lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de analytics de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener insights más rápidos a partir de los datos, reducir costos y mejorar la agilidad empresarial, empoderando a las empresas de muchas maneras:

  • IBM Db2 Analytics Accelerator ha permitido a nuestros clientes ejecutar consultas analíticas con alta velocidad utilizando datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en Accelerator; y b) proporcionar análisis de alta velocidad de datos empresariales valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis casi en tiempo real a partir de datos transaccionales actuales sin afectar las cargas de trabajo transaccionales.
  • IBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ha sido una herramienta poderosa para facilitar la carga de datos en IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, desde una variedad de fuentes que incluyen mainframe o no mainframe, o relacionales o no relacionales y remotas. Loader ha optimizado el proceso al reducir los pasos manuales y permitir una carga de datos eficiente.

Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes, como Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, son soluciones innovadoras que permitirán al cliente realizar consultas de alta velocidad sobre cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad extendida y monitoreo del estado.

Nuevas mejoras en Db2 Analytics Accelerator 8.1

La última versión de IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, la versión 8.1, introduce varias capacidades y mejoras nuevas, que incluyen:

  • Soporte para datos de objetos grandes (LOB): con un plan de entrega por etapas, los datos de objetos grandes (LOB) se han acelerado de la misma manera que los datos estructurados tradicionales compatibles con IBM® Db2 13 únicamente.​ Esto ayuda a ampliar la cobertura de los tipos de datos admitidos, desbloqueando más casos de uso para el acelerador.​
  • Copia de tablas: la capacidad de copiar tablas de un acelerador a otro acelerador elimina el procesamiento duplicado en varios aceleradores, lo que da como resultado un rendimiento mejorado y un consumo de CPU reducido en IBM Z. Las tablas admitidas son tablas de acelerador-sombra, tablas de acelerador-archivo y tablas de solo acelerador (AOT).
  • Infraestructura de monitoreo unificada: una infraestructura de monitoreo integrada proporciona un almacén de monitoreo unificado, consolidando todos los datos de monitoreo en un único repositorio cohesivo.

Las capacidades relacionadas con la replicación de Changed Data Capture (CDC), el complemento Accelerator Studio para Data Studio y el despliegue en IBM® Integrated Analytics System (IIAS) ya no están disponibles en esta última oferta.

Nuevas mejoras en Db2 Analytics Accelerator Loader 3.1

El nuevo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ofrece varias capacidades clave, que incluyen:

  • Admite IBM Db2 Analytics Accelerator 7.5.x y 8.1.
  • Permite que Db2 Analytics Accelerator Loader sea descubierto por IBM Db2 Administration Foundation for z/OS e IBM Unified Management Server for z/OS.
  • Ofrece un monitor de estado para ayudar a monitorear y administrar los procesos de carga externa.
  • Otorgue a los usuarios más control sobre una carga externa o de alta disponibilidad a varios aceleradores en caso de manejo de fallas.
  • Admite el tipo de datos de punto flotante decimal (DECFLOAT).

Desbloquee todo el potencial de sus datos de Z

IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones potentes que permiten a las organizaciones liberar todo el poder de sus datos.

Al aprovechar los últimos avances en tecnología de analytics, las organizaciones pueden obtener insights en tiempo real, reducir costos y mejorar la toma de decisiones. Ya sea que esté buscando mejorar sus capacidades de analytics o simplemente quiera mantenerse a la vanguardia, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader son las soluciones perfectas.

