20 de junio de 2025
Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde el lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de analytics de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener insights más rápidos a partir de los datos, reducir costos y mejorar la agilidad empresarial, empoderando a las empresas de muchas maneras:
Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes, como Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, son soluciones innovadoras que permitirán al cliente realizar consultas de alta velocidad sobre cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad extendida y monitoreo del estado.
La última versión de IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS, la versión 8.1, introduce varias capacidades y mejoras nuevas, que incluyen:
Las capacidades relacionadas con la replicación de Changed Data Capture (CDC), el complemento Accelerator Studio para Data Studio y el despliegue en IBM® Integrated Analytics System (IIAS) ya no están disponibles en esta última oferta.
El nuevo IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ofrece varias capacidades clave, que incluyen:
IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 e IBM Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 son soluciones potentes que permiten a las organizaciones liberar todo el poder de sus datos.
Al aprovechar los últimos avances en tecnología de analytics, las organizaciones pueden obtener insights en tiempo real, reducir costos y mejorar la toma de decisiones. Ya sea que esté buscando mejorar sus capacidades de analytics o simplemente quiera mantenerse a la vanguardia, IBM Db2 Analytics Accelerator and Loader son las soluciones perfectas.
Explorar IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS