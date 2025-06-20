Db2 Analytics Accelerator for z/OS 8.1 y Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1 ya están disponibles de forma general. Desde el lanzamiento, IBM® Db2 Analytics Accelerator (IDAA) y Accelerator Loader han sido cruciales para las organizaciones que buscan mejorar sus capacidades de analytics de datos y mejorar la toma de decisiones. Juntos, han permitido obtener insights más rápidos a partir de los datos, reducir costos y mejorar la agilidad empresarial, empoderando a las empresas de muchas maneras:

IBM Db2 Analytics Accelerator ha permitido a nuestros clientes ejecutar consultas analíticas con alta velocidad utilizando datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en Accelerator; y b) proporcionar análisis de alta velocidad de datos empresariales valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis casi en tiempo real a partir de datos transaccionales actuales sin afectar las cargas de trabajo transaccionales.

ha permitido a nuestros clientes ejecutar consultas analíticas con alta velocidad utilizando datos de IBM® Z casi en tiempo real, ayudándoles a a) complementar Db2 for z/OS ejecutando cada carga de trabajo de consulta de manera eficiente en su entorno óptimo, ya sea en Db2 for z/OS o en Accelerator; y b) proporcionar análisis de alta velocidad de datos empresariales valiosos sin la costosa extracción, transformación y carga (ETL), lo que permite a las organizaciones procesar análisis casi en tiempo real a partir de datos transaccionales actuales sin afectar las cargas de trabajo transaccionales. IBM® Db2 Analytics Accelerator Loader for z/OS ha sido una herramienta poderosa para facilitar la carga de datos en IBM Db2 Analytics Accelerator for z/OS o Db2 for z/OS, desde una variedad de fuentes que incluyen mainframe o no mainframe, o relacionales o no relacionales y remotas. Loader ha optimizado el proceso al reducir los pasos manuales y permitir una carga de datos eficiente.

Las versiones actualizadas de estas ofertas existentes, como Db2 Analytics​ Accelerator for z/OS 8.1 y Analytics Accelerator Loader for z/OS 3.1, son soluciones innovadoras que permitirán al cliente realizar consultas de alta velocidad sobre cargas de trabajo analíticas complejas, alta disponibilidad extendida y monitoreo del estado.