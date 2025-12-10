De Match 360 a IBM Master Data Management: comienza una nueva era
IBM Match 360 ha hecho la transición a IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cartera de InfoSphere MDM.
IBM Match 360 ha hecho la transición a IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cartera de InfoSphere MDM.
IBM Match 360 ha hecho la transición a IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cartera de InfoSphere MDM. Este avance lleva adelante los principios confiables y las capacidades comprobadas que conoce, al tiempo que introduce mejoras modernas para enfrentar los desafíos de datos actuales.
Los datos son la base de todas las decisiones empresariales y de la interacción con los clientes. Sin embargo, las organizaciones a menudo tienen problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costos en espiral.
Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de ser confiables; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que lidiar con datos de mala calidad que conducen a ineficiencias, costos innecesarios y oportunidades perdidas.
IBM Master Data Management resuelve estos desafíos mediante:
Creado para desplegarse donde están nuestros clientes y flexible para adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales, IBM Master Data Management ayuda a impulsar el valor empresarial, ayudando a nuestros clientes a:
IBM Master Data Management ofrece mayor transparencia, flexibilidad y control, todo dentro de una arquitectura moderna y nativa de la nube. Ya sea que se centre en el cumplimiento, la eficiencia operativa o la experiencia del cliente, estas mejoras y nuevas capacidades lo ayudan a obtener datos confiables más rápido.