De Match 360 a IBM Master Data Management: comienza una nueva era

IBM Match 360 ha hecho la transición a IBM Master Data Management (MDM), lo que representa la siguiente etapa en la evolución de nuestra cartera de InfoSphere MDM.

Publicado el 10 de diciembre de 2025
By Katie Kupec and Lin Alzein

Por qué importa Master Data Management hoy

Los datos son la base de todas las decisiones empresariales y de la interacción con los clientes. Sin embargo, las organizaciones a menudo tienen problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costos en espiral.

Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de ser confiables; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que lidiar con datos de mala calidad que conducen a ineficiencias, costos innecesarios y oportunidades perdidas.

IBM Master Data Management resuelve estos desafíos mediante:

  • Desglose de los silos de datos: utiliza la coincidencia impulsada por ML para unificar los datos entre silos, creando vistas confiables de 360° de las entidades.
  • Desentrañar relaciones de datos complejas: identifica y gestiona las relaciones entre entidades para crear vistas completas y conectadas.
  • Aplicación de la gobernanza y administración de datos: proporciona herramientas de administración integradas con pistas de auditoría y orientación de machine learning (ML) para las decisiones de coincidencia.
  • Proporcionar escalabilidad y rendimiento: desplegar en una arquitectura escalable basada en SaaS o nube híbrida optimizada para velocidad y agilidad.

La próxima evolución de las capacidades de datos maestros de IBM

Creado para desplegarse donde están nuestros clientes y flexible para adaptarse a las cambiantes necesidades empresariales, IBM Master Data Management ayuda a impulsar el valor empresarial, ayudando a nuestros clientes a:

  • Adaptarse a las necesidades cambiantes del negocio: cree vistas integrales y multidominio de 360° que escalen con su organización. Adapte fácilmente sus modelos de gestión de datos maestros (MDM) para alinearse con los cambiantes requisitos posteriores.
  • Reducir riesgos y aumentar la confianza en los datos: mejore la precisión de la correspondencia mediante machine learning, estandarización de datos y verificación. Garantice una coincidencia flexible respaldada por sólidos controles de calidad de los datos.
  • Automatizar la coincidencia de registros: aproveche la coincidencia impulsada por IA para unificar los datos maestros en todos los dominios, lo que proporciona una única fuente de información veraz sin necesidad de realizar tareas manuales.
  • Logre y monitoree la calidad de los datos: elimine duplicados e inconsistencias. Acceda a datos limpios, precisos y específicos del contexto, optimizados para los casos de uso de su negocio.
  • Aumente la productividad: capacite a los equipos con herramientas de código bajo o sin código, algoritmos inteligentes e integración de IA, lo que optimiza los flujos de trabajo y acelera la entrega de datos confiables.
  • Acelere los insights: conecte y aprovisione datos maestros perfectamente para alimentar las iniciativas de IA, machine learning y analytics para una toma de decisiones más rápida.
  • Obtenga datos precisos más rápido con el machine learning integrado: reduzca los gastos administrativos y mejore la precisión de las coincidencias con modelos previamente entrenados diseñados para un rendimiento a escala empresarial.

Obtenga datos confiables más rápido

IBM Master Data Management ofrece mayor transparencia, flexibilidad y control, todo dentro de una arquitectura moderna y nativa de la nube. Ya sea que se centre en el cumplimiento, la eficiencia operativa o la experiencia del cliente, estas mejoras y nuevas capacidades lo ayudan a obtener datos confiables más rápido.

Katie Kupec

Product Manager, IBM Master Data Management

Lin Alzein

Product Manager - Master Data Management

