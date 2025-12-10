De Match 360 a IBM Master Data Management: comienza una nueva era

Los datos son la base de todas las decisiones empresariales y de la interacción con los clientes. Sin embargo, las organizaciones a menudo tienen problemas con registros fragmentados, incoherentes y duplicados en todos los sistemas. Para muchas organizaciones, los datos aún existen en silos fragmentados, donde diferentes departamentos o sistemas almacenan datos de forma independiente para sus necesidades individuales, lo que genera información inconsistente y costos en espiral.

Los datos incompletos, obsoletos e incorrectos afectan la toma de decisiones y la eficiencia operativa. Los datos pierden su capacidad de ser confiables; los equipos no saben qué datos son más precisos y recientes; y los equipos tienen que lidiar con datos de mala calidad que conducen a ineficiencias, costos innecesarios y oportunidades perdidas.

IBM Master Data Management resuelve estos desafíos mediante: