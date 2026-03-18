En la RSA Conference 2026, IBM Consulting presenta un nuevo enfoque para la detección y corrección de amenazas de identidad, uno creado para decisiones más rápidas y una respuesta gobernada.

Durante años, la identidad se trató como un problema de control: definir el acceso, aplicar políticas, revisar derechos. Esa base sigue siendo importante, pero ya no refleja cómo se desarrollan realmente los ataques. Los adversarios de hoy no necesitan irrumpir: inician sesión. Explotan credenciales válidas, cuentas inactivas y privilegios mal utilizados para moverse silenciosamente a través de entornos, a menudo más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden evaluar lo que está sucediendo.

Los ataques basados en la identidad ahora representan una parte significativa de las intrusiones en el mundo real, y muchas involucran cuentas válidas en lugar de malware o ataques de día cero. La identidad ya no es solo un control de seguridad. Es un riesgo empresarial vinculado directamente a la resiliencia operativa, la confianza y la continuidad.