Un nuevo enfoque impulsado por inteligencia para la detección y corrección de amenazas de identidad.
En la RSA Conference 2026, IBM Consulting presenta un nuevo enfoque para la detección y corrección de amenazas de identidad, uno creado para decisiones más rápidas y una respuesta gobernada.
Durante años, la identidad se trató como un problema de control: definir el acceso, aplicar políticas, revisar derechos. Esa base sigue siendo importante, pero ya no refleja cómo se desarrollan realmente los ataques. Los adversarios de hoy no necesitan irrumpir: inician sesión. Explotan credenciales válidas, cuentas inactivas y privilegios mal utilizados para moverse silenciosamente a través de entornos, a menudo más rápido de lo que los equipos de seguridad pueden evaluar lo que está sucediendo.
Los ataques basados en la identidad ahora representan una parte significativa de las intrusiones en el mundo real, y muchas involucran cuentas válidas en lugar de malware o ataques de día cero. La identidad ya no es solo un control de seguridad. Es un riesgo empresarial vinculado directamente a la resiliencia operativa, la confianza y la continuidad.
Este nuevo servicio está diseñado para cerrar la brecha entre las señales de identidad y la acción decisiva.
En lugar de agregar otra capa de alerta, ITDR funciona como un trabajador digital que monitorea continuamente la actividad de identidad, interpreta el riesgo y orquesta la corrección a través de un proceso estructurado y repetible. El enfoque va más allá de la detección hacia una toma de decisiones más rápida y una respuesta gobernada.
La mayoría de las organizaciones ya cuentan con sólidas herramientas de gestión de identidad y acceso. El desafío no es la falta de señales, sino la fragmentación.
La actividad de identidad se distribuye a través de directorios, endpoints, plataformas en la nube y herramientas de seguridad. Las señales llegan a diferentes velocidades, en diferentes formatos y sin un contexto compartido. Los equipos deben correlacionar manualmente los eventos, confiar en el juicio individual y cambiar entre herramientas, mientras que los atacantes se mueven con mayor velocidad y sofisticación.
Los patrones de ataque más comunes basados en la identidad incluyen:
Individualmente, es posible que estas señales no generen una preocupación inmediata. En conjunto, suelen indicar un compromiso activo, pero solo si los equipos pueden ver el panorama completo a tiempo. El aumento de los ataques de phishing, suplantación de identidad y uso indebido de credenciales impulsados por la IA está reduciendo aún más ese margen de tiempo.
ITDR consolida las señales de identidad de entornos de múltiples proveedores en una vista de caso única y centralizada. Los equipos de seguridad e IAM pueden investigar la actividad, comprender el riesgo y ejecutar la corrección, sin cambiar de herramienta ni depender únicamente de la interpretación manual.
En el núcleo del servicio se encuentra un modelo de decisión determinista y explicable. Los equipos pueden ver exactamente por qué se propone una acción recomendada, evaluar el riesgo en contexto y aplicar la corrección automáticamente bajo gobernanza y políticas. Cada acción es rastreable, auditable y coherente.
El flujo de trabajo de ITDR incluye:
Este flujo de trabajo unificado reemplaza la investigación fragmentada con una respuesta coherente basada en políticas.
Para los líderes de seguridad, ITDR reduce la clasificación manual, acelera la contención y aporta coherencia a algunas de las decisiones más complejas que enfrentan los equipos bajo presión.
Para los líderes empresariales, protege a la organización donde el riesgo se concentra cada vez más: en las identidades que permiten las operaciones, el acceso de los clientes y el crecimiento digital.
Los beneficios clave incluyen:
ITDR permite a las organizaciones pasar de reaccionar a alertas aisladas a gestionar el riesgo de identidad como un proceso continuo impulsado por inteligencia.
El servicio de detección y corrección de amenazas de identidad de IBM se lanza oficialmente en la conferencia RSA 2026.
Vea una demostración en vivo de ITDR, conéctese con expertos de IBM Consulting y analice sus desafíos y prioridades de seguridad de identidad. Descubra cómo la inteligencia de identidad puede impulsar una corrección más rápida, inteligente y gobernada, sin ralentizar el negocio.