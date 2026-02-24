FalconStor Habanero™ ahora está disponible en el mercado de la nube de IBM

Los modelos de DR tradicionales dependen del manejo manual de medios, herramientas fragmentadas y pruebas de DR poco frecuentes, lo que deja a los equipos con poca confianza en la preparación para la restauración. Los sistemas conectados exponen los entornos a la propagación del ransomware y a la corrupción de datos, sin rutas de recuperación limpias garantizadas ni aislamiento verificable con bretas de aire. Para agravar el reto, los equipos de TI se enfrentan a altos costos operativos, infraestructuras envejecidas, escasez de habilidades especializadas y tarifas impredecibles en la nube o transferencias, lo que hace que estos entornos sean tanto arriesgados como costosos de mantener.

FalconStor Habanero proporciona respaldo, archivado y recuperación acelerados con un rendimiento predecible, eliminando la dependencia de medios físicos y reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Los SLA de nivel empresarial y un transporte de datos hasta 20 veces más rápido garantizan una capacidad de recuperación confiable y comprobable para entornos IBM Power.

Habanero fortalece la resiliencia cibernética con bóvedas de datos inmutables, retención WORM opcional e inmutabilidad nativa del almacenamiento de información, lo que garantiza puntos de recuperación a prueba de manipulaciones que detienen la propagación de ransomware. La protección integrada de aislamiento de aire simplifica la preparación para la auditoría y se alinea con la infraestructura de cumplimiento de normas.

Aprovechando IBM Cloud Object Storage, el servicio ofrece:

Durabilidad y resiliencia líderes en la industria

Escalabilidad masiva en la economía de almacenamiento de objetos

Retención a largo plazo de bajo costo

Disponibilidad global y gestión simplificada del ciclo de vida

OPEX previsible sin cargos sorpresa por recuperación de la nube

COS se convierte en la base para una recuperación limpia, fiable y resistente a ransomware, al tiempo que reduce el TCO y elimina la sobrecarga del segundo sitio.