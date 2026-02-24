FalconStor Habanero™ ahora está disponible en el mercado de la nube de IBM

FalconStor se complace en anunciar que Habanero ahora está disponible directamente a través del mercado de la nube de IBM, ampliando la disponibilidad para los usuarios de la nube en todo el mundo.
Hoy en día, las organizaciones están bajo una intensa presión para modernizar la protección de datos mientras se defienden contra amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Sin embargo, muchos todavía dependen de arquitecturas de recuperación existente que ralentizan las operaciones, aumentan el riesgo y generan costos innecesarios.
FalconStor Habanero ofrece una experiencia innovadora al combinar capacidades modernas de protección de datos con la durabilidad y la escala global de IBM Cloud Object Storage (COS).
Los modelos de DR tradicionales dependen del manejo manual de medios, herramientas fragmentadas y pruebas de DR poco frecuentes, lo que deja a los equipos con poca confianza en la preparación para la restauración. Los sistemas conectados exponen los entornos a la propagación del ransomware y a la corrupción de datos, sin rutas de recuperación limpias garantizadas ni aislamiento verificable con bretas de aire. Para agravar el reto, los equipos de TI se enfrentan a altos costos operativos, infraestructuras envejecidas, escasez de habilidades especializadas y tarifas impredecibles en la nube o transferencias, lo que hace que estos entornos sean tanto arriesgados como costosos de mantener.
FalconStor Habanero proporciona respaldo, archivado y recuperación acelerados con un rendimiento predecible, eliminando la dependencia de medios físicos y reduciendo significativamente el tiempo de inactividad. Los SLA de nivel empresarial y un transporte de datos hasta 20 veces más rápido garantizan una capacidad de recuperación confiable y comprobable para entornos IBM Power.
Habanero fortalece la resiliencia cibernética con bóvedas de datos inmutables, retención WORM opcional e inmutabilidad nativa del almacenamiento de información, lo que garantiza puntos de recuperación a prueba de manipulaciones que detienen la propagación de ransomware. La protección integrada de aislamiento de aire simplifica la preparación para la auditoría y se alinea con la infraestructura de cumplimiento de normas.
Aprovechando IBM Cloud Object Storage, el servicio ofrece:
COS se convierte en la base para una recuperación limpia, fiable y resistente a ransomware, al tiempo que reduce el TCO y elimina la sobrecarga del segundo sitio.
FalconStor Habanero es un servicio de almacenamiento totalmente gestionado y diseñado para simplificar la protección segura de datos externos para entornos IBM i e IBM Power. Ofrece retención resiliente al ransomware, copias de recuperación ante desastres y archivado a largo plazo a un modelo de costo comparable al del almacenamiento de objetos, sin desplegar nueva infraestructura ni modificar los procesos de copia de seguridad existentes.
El servicio está impulsado por las capacidades de protección de datos patentadas de FalconStor y la plataforma Power y los servicios en la nube de IBM, incluido IBM Cloud Object Storage. Juntos, proporcionan una base altamente duradera, inmutable y disponible globalmente para la recuperación moderna.
Habanero permite:
Con precios simples de dos niveles y tecnología en la que confían miles de clientes de IBM Power, Habanero ofrece un camino moderno, resiliente y rentable.
FalconStor se complace en anunciar que Habanero ahora está disponible directamente a través del mercado de la nube de IBM, ampliando la disponibilidad para los usuarios de la nube en todo el mundo.
IBM Cloud Marketplace proporciona un canal centralizado para comprar y vender soluciones empresariales, lo que permite a los clientes:
Habanero se une a más de 400 ofertas de ecosistemas en el mercado de la nube de IBM, beneficiándose del alcance global, la huella empresarial y el compromiso mensual de IBM con más de 600,000 visitantes, incluidos usuarios de organizaciones Fortune 500.
Con FalconStor Habanero en IBM Cloud Marketplace, las organizaciones pueden acelerar su camino hacia una protección de datos moderna y optimizada para la nube, obteniendo mayor resiliencia cibernética, costos previsibles y operaciones simplificadas impulsadas por IBM Cloud Object Storage.
Aprenda más sobre FalconStor Habanero
Explore FalconStor Habanero on IBM Cloud