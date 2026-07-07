Ampliación de IBM® z17: cómo llevar la IA a escala a más entornos empresariales

Con la ampliación de la cartera de IBM z17, estamos brindando a las organizaciones más formas de acceder a las capacidades de IA, seguridad, resiliencia y rendimiento que necesitan para competir en una era que da prioridad a la IA.
El día de hoy marca una importante expansión de la plataforma IBM z17. Desde la introducción de IBM z17 el año pasado, hemos podido ayudar a las organizaciones a llevar la IA directamente a sus transacciones más valiosas, datos y aplicaciones de misión crítica. En ese mismo corto tiempo, hemos visto un cambio significativo en el mercado: la IA está yendo más allá de las pruebas de concepto y los proyectos piloto hacia los procesos empresariales de producción. Las organizaciones ya no se preguntan si deberían adoptar la IA, se preguntan cómo pueden generar ROI, obtener valor y poner en funcionamiento la IA a escala, de manera segura y responsable.
Para los clientes de Z, la respuesta comienza con los datos y las transacciones que ejecutan todos los días. IBM Z siempre ha estado donde ocurren muchas de las transacciones empresariales más importantes del mundo. Hoy en día, los clientes están ampliando esas transacciones con la toma de decisiones impulsada por IA, detección de fraudes, automatización y experiencias del cliente. Con IBM z17, estamos permitiendo a las organizaciones combinar IA en la transacción e IA en los datos junto con capacidades agénticas directamente donde ocurren las operaciones empresariales de misión crítica.
Los clientes buscan formas de maximizar el valor de las aplicaciones y habilidades existentes mientras adoptan prácticas operativas modernas y flujos de trabajo impulsados por IA. En un entorno en el que cada recurso importa, las organizaciones necesitan una infraestructura que ayude a simplificar las operaciones, mejorar la productividad de los desarrolladores, mantener la seguridad y acelerar la innovación, sin agregar complejidad.
Es por eso que estamos ampliando la cartera de IBM z17 con nuevos sistemas de bastidor único y montaje en rack, llevando las fortalezas centrales de IBM Z a una gama más amplia de modelos de despliegue, al tiempo que ofrecemos la seguridad, la resiliencia y el rendimiento de los que dependen las empresas. Como siempre, seguimos innovando para ofrecer más con menos, incluyendo hasta un 20 % más de capacidad que IBM z16 para ayudar a procesar transacciones más rápido y admitir cargas de trabajo crecientes impulsadas por IA. Incluso el miembro más nuevo y pequeño de la familia IBM z17 ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad que las organizaciones necesitan al equilibrar las ambiciones de crecimiento con las limitaciones reales de recursos.
La infraestructura empresarial está entrando en una nueva fase. Las organizaciones necesitan plataformas que puedan apoyar el crecimiento impulsado por IA mientras enfrentan limitaciones de recursos, requisitos empresariales cambiantes y entornos híbridos cada vez más complejos. Se les pide que desplieguen nuevas capacidades de IA mientras aprenden nuevas habilidades, controlan los costos operativos y maximizan el valor de las aplicaciones y la infraestructura existentes. Los nuevos sistemas IBM z17 de bastidor único y montaje en rack abordan estos desafíos mediante la dirección de más opciones de despliegue ágiles y flexibles, mientras que ofrecen la misma base confiable de IBM Z.
Para ayudar a los clientes a acelerar la innovación sin aumentar la complejidad, también estamos ofreciendo nuevas capacidades en toda la cartera. Las nuevas mejoras de optimización de código ayudan a mejorar la eficiencia de las aplicaciones y liberan valiosos recursos de desarrollo, lo que permite a los equipos centrarse en ofrecer nuevo valor empresarial en lugar de proyectos de redesarrollo. El soporte para los enfoques de infraestructura como código estándar de la industria facilita a las organizaciones la administración de la infraestructura.
Al mismo tiempo, las capacidades de automatización ampliadas ayudan a reducir el esfuerzo manual y la dependencia de habilidades especializadas, mientras que el soporte de OpenTelemetry y la visualización mejorada de topología de E/S proporcionan insights operativos más profundos en entornos de TI cada vez más complejos. Juntas, estas capacidades ayudan a las organizaciones a mejorar la observabilidad, identificar cuellos de botella más rápidamente y operar de manera más eficiente.
Más allá de la tecnología en sí, los clientes también necesitan la confianza de que pueden desplegar y operar la nueva infraestructura con éxito desde el primer día. IBM Technology Lifecycle Services ofrece soporte y servicios dedicados de infraestructura desde el primer día , diseñados para ayudar a los clientes a desplegar de forma segura y eficiente IBM z17 Rack Mount. Con ofertas de soporte premium que brindan servicios predictivos y proactivos, las organizaciones pueden ayudar a prevenir problemas antes de que afecten las operaciones, reduciendo el tiempo de inactividad no planificado y maximizando la disponibilidad del negocio.
A medida que madura la adopción de la IA, el lugar donde se ejecuta la IA importa tanto como los modelos mismos. Las organizaciones están descubriendo que mover grandes cantidades de datos confidenciales a entornos externos puede generar problemas de costos, latencia, gobernanza y seguridad. Cada vez más, quieren que la IA esté más cerca de los datos, más cerca de la transacción y más cerca de donde se toman las decisiones empresariales.
Eso es exactamente para lo que se creó IBM z17. Las organizaciones pueden identificar fraudes, detectar anomalías, personalizar las experiencias del cliente y tomar decisiones comerciales inteligentes en tiempo real, sin mover la información confidencial fuera de los entornos confiables. Impulsado por el procesador Telum II, IBM z17 permite la inferencia de IA en tiempo real directamente dentro del procesamiento de transacciones.
Gracias a que admite IBM Spyre Accelerator, las organizaciones también pueden ampliar estas capacidades para escalar la IA generativa y las cargas de trabajo emergentes de IA agéntica. Juntos, Telum II y Spyre proporcionan una base sólida para las organizaciones que buscan mover la IA de la experimentación a la producción.
A medida que las organizaciones buscan generar rendimientos medibles de las inversiones en IA, la eficiencia se vuelve tan importante como la capacidad. Las pruebas de IBM muestran que las cargas de trabajo de procesamiento de transacciones en línea (OLTP, por sus siglas en inglés) infundidas por IA en OpenShift Container Platform requieren hasta cuatro veces menos núcleos en comparación con la ejecución de cargas de trabajo similares en una plataforma x86. 1 Esto permite a las organizaciones escalar la IA de manera más eficiente mientras mantienen la seguridad, la resiliencia y la gobernanza asociadas con los entornos de misión crítica.
Ya sea que admita procesos de negocio impulsados por IA, operaciones inteligentes o soluciones de IA específicas de la industria, la cartera ampliada de IBM z17 ofrece a las organizaciones más opciones para llevar la IA directamente a los datos empresariales.
El valor de la IA no se puede obtener a menos que se construya sobre una base de confianza. La seguridad sigue siendo esencial cuando convergen datos confidenciales, procesos de negocio y cargas de trabajo de IA. La resiliencia se vuelve aún más crítica a medida que las organizaciones dependen cada vez más de la toma de decisiones automatizada e impulsada por IA. El rendimiento a escala sigue siendo innegociable cuando las compañías procesan millones de transacciones cada día.
La cartera ampliada de IBM z17 reúne estas fortalezas centrales en un conjunto más amplio de opciones de despliegue. Con capacidades de seguridad líderes en la industria, preparación de seguridad cuántica, tecnologías de computación confidencial y características de resiliencia cibernética avanzadas, las organizaciones pueden ayudar a proteger activos críticos mientras se preparan para futuras amenazas. Al mismo tiempo, la plataforma continúa ofreciendo la confiabilidad, disponibilidad y escalabilidad necesarias para las cargas de trabajo más exigentes del mundo.
Para las organizaciones que adoptan operaciones y procesos de negocio que dan prioridad a la IA, estas capacidades no son opcionales. Son la base que permite a las empresas innovar con confianza, escalar de manera responsable y obtener valor de la IA sin comprometer la confianza.
El futuro de la informática empresarial no consiste en elegir entre IA y gobernanza, innovación y fiabilidad o modernización y continuidad. Se trata de reunirlos en una plataforma diseñada para respaldar tanto la transformación del negocio como la excelencia operativa.
Con la ampliación de la cartera de IBM z17, estamos dando a las organizaciones más formas de acceder a las capacidades de IA, seguridad, resiliencia y performance que necesitan para competir en una era en la que la IA es lo primero. Los nuevos sistemas de bastidor único y montaje en bastidor amplían el alcance de IBM z17, lo que facilita a las organizaciones alinear las opciones de infraestructura con las necesidades empresariales mientras continúan ejecutando sus cargas de trabajo más importantes con confianza.
A medida que la IA se mueve de la experimentación a la producción, creemos que las organizaciones ganadoras serán aquellas que puedan aportar inteligencia directamente a sus datos, transacciones y procesos de negocio, de forma segura, confiable y a escala.
Para eso se creó IBM z17. Le damos la bienvenida a la próxima evolución de IBM z17. El futuro se está construyendo en el núcleo.