Ampliación de IBM® z17: cómo llevar la IA a escala a más entornos empresariales

El día de hoy marca una importante expansión de la plataforma IBM z17. Desde la introducción de IBM z17 el año pasado, hemos podido ayudar a las organizaciones a llevar la IA directamente a sus transacciones más valiosas, datos y aplicaciones de misión crítica. En ese mismo corto tiempo, hemos visto un cambio significativo en el mercado: la IA está yendo más allá de las pruebas de concepto y los proyectos piloto hacia los procesos empresariales de producción. Las organizaciones ya no se preguntan si deberían adoptar la IA, se preguntan cómo pueden generar ROI, obtener valor y poner en funcionamiento la IA a escala, de manera segura y responsable.

Para los clientes de Z, la respuesta comienza con los datos y las transacciones que ejecutan todos los días. IBM Z siempre ha estado donde ocurren muchas de las transacciones empresariales más importantes del mundo. Hoy en día, los clientes están ampliando esas transacciones con la toma de decisiones impulsada por IA, detección de fraudes, automatización y experiencias del cliente. Con IBM z17, estamos permitiendo a las organizaciones combinar IA en la transacción e IA en los datos junto con capacidades agénticas directamente donde ocurren las operaciones empresariales de misión crítica.

Los clientes buscan formas de maximizar el valor de las aplicaciones y habilidades existentes mientras adoptan prácticas operativas modernas y flujos de trabajo impulsados por IA. En un entorno en el que cada recurso importa, las organizaciones necesitan una infraestructura que ayude a simplificar las operaciones, mejorar la productividad de los desarrolladores, mantener la seguridad y acelerar la innovación, sin agregar complejidad.

Es por eso que estamos ampliando la cartera de IBM z17 con nuevos sistemas de bastidor único y montaje en rack, llevando las fortalezas centrales de IBM Z a una gama más amplia de modelos de despliegue, al tiempo que ofrecemos la seguridad, la resiliencia y el rendimiento de los que dependen las empresas. Como siempre, seguimos innovando para ofrecer más con menos, incluyendo hasta un 20 % más de capacidad que IBM z16 para ayudar a procesar transacciones más rápido y admitir cargas de trabajo crecientes impulsadas por IA. Incluso el miembro más nuevo y pequeño de la familia IBM z17 ofrece el rendimiento, la eficiencia y la escalabilidad que las organizaciones necesitan al equilibrar las ambiciones de crecimiento con las limitaciones reales de recursos.