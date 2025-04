Mejora de IBM z Security para el futuro de la IA con IBM z17

Es imperativo estandarizar y agilizar el proceso de gestión de secretos como otra capa de defensa para proteger datos confidenciales. Para respaldar esto, recientemente lanzamos IBM Vault Self-Managed para Z y LinuxONE, resultado de la reciente adquisición de HashiCorp. Esta solución está diseñada para emplear seguridad basada en identidad para permitir el acceso con menos privilegios a los secretos. Al ejecutar IBM Vault Self-Managed en Linux en Z y LinuxONE, está diseñado para ayudar a las empresas a ampliar las capacidades de seguridad de la computación confidencial a sus instancias de bóveda. Con estas capacidades y soluciones adicionales, IBM z17 se posiciona para ser la plataforma líder de la industria para que las organizaciones refuercen su postura de seguridad.

Descargos de responsabilidad:

* Las declaraciones de IBM con respecto a sus planes, instrucciones e intenciones están sujetas a cambios o retiro sin previo aviso según el criterio exclusivo de IBM. La información relativa a posibles productos futuros tiene por objeto describir la orientación general de nuestros productos y no debe utilizarse como base para tomar una decisión de compra. La información mencionada en relación con posibles productos futuros no es un compromiso, promesa ni obligación legal de entregar ningún material, código o funcionalidad. La información sobre posibles productos futuros no podrá incorporarse a ningún contrato. El desarrollo, lanzamiento y momento de implementación de cualquier característica o funcionalidad futura descrita en los productos de IBM queda a entera discreción de IBM.

1 El cliente es responsable de su respuesta a las alertas emitidas por IBM Threat Detection for z/OS, ya sean automatizadas o manuales.