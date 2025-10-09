IBM MQ 9.4.4 fortalece la resiliencia híbrida y el cumplimiento federal

IBM MQ 9.4.4 ya está disponible, aportando nuevas capacidades que ayudan a las organizaciones a crear sistemas de mensajería más resilientes, cumplir con los requisitos federales y operar de manera más eficiente en entornos híbridos.
Esta cuarta versión de entrega continua (CD) en el flujo MQ 9.4 extiende la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres más allá de los contenedores a entornos nativos de Linux, máquinas virtuales y bare metal, introduce mejoras de seguridad para cargas de trabajo reguladas y simplifica la administración para plataformas distribuidas, MQ Appliance y z/OS.
Anunciada oficialmente el 2 de octubre de 2025 y disponible de forma general a partir del 16 de octubre de 2025, esta versión incluye una serie de mejoras y nuevas características, lo que permite a los clientes:
Esta versión introduce un amplio conjunto de mejoras técnicas en resiliencia, cumplimiento y administración, lo que ayuda a las organizaciones a fortalecer su red troncal de mensajería y, al mismo tiempo, reducir la complejidad.
Si bien no forma parte de la versión 9.4.4, IBM presenta una vista previa de IBM® MQ Agent, un asistente impulsado por IA que ayuda a los administradores a solucionar problemas utilizando lenguaje natural. El agente se conecta a cualquier administrador de colas de la red MQ y proporciona un análisis de la causa principal en segundos, diseñado para ayudar a reducir significativamente el tiempo de recuperación.
IBM MQ 9.4.4 refuerza el papel de MQ como una plataforma de mensajería moderna, resiliente y rica en seguridad para entornos de nube híbrida. Amplíe la HA y la DR de nivel empresarial a los despliegues tradicionales, mejore las características de cumplimiento y simplifique las operaciones.
Póngase en contacto con su representante de IBM para saber cómo la última versión del CD puede ayudar a su empresa a mantenerse segura, ágil y preparada para el cambio