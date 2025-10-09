Inteligencia artificial Automatización de TI

IBM MQ 9.4.4 fortalece la resiliencia híbrida y el cumplimiento federal

Publicado 10/09/2025
Amy McCormick

Program Director

IBM MQ Product Management

IBM MQ 9.4.4 ya está disponible, aportando nuevas capacidades que ayudan a las organizaciones a crear sistemas de mensajería más resilientes, cumplir con los requisitos federales y operar de manera más eficiente en entornos híbridos.  

Esta cuarta versión de entrega continua (CD) en el flujo MQ 9.4 extiende la alta disponibilidad y la recuperación ante desastres más allá de los contenedores a entornos nativos de Linux, máquinas virtuales y bare metal, introduce mejoras de seguridad para cargas de trabajo reguladas y simplifica la administración para plataformas distribuidas, MQ Appliance y z/OS. 

Tres nuevos beneficios de IBM MQ 9.4.4

Anunciada oficialmente el 2 de octubre de 2025 y disponible de forma general a partir del 16 de octubre de 2025, esta versión incluye una serie de mejoras y nuevas características, lo que permite a los clientes: 

  • Basada en las capacidades nativas de HA y CRR introducidas en MQ 9.4.3, esta versión aporta esas mismas características a las máquinas virtuales Linux y a los entornos bare metal, además de su implementación original basada en contenedores. Ahora puede desplegar HA y CRR nativos sin dependencias, ya que la replicación la realiza completamente IBM MQ. Las soluciones anteriores para alta disponibilidad y recuperación ante desastres en máquinas virtuales Linux (instancias múltiples, RDQM) tenían almacenamiento compartido o adiciones de sistemas operativos.
  • Facilita el cumplimiento federal con mejoras que ayudan a los clientes a abordar el estándar federal de EE. UU. con mayor facilidad. Proteja los datos confidenciales, ayude a cumplir con los requisitos de auditoría y despliegue con confianza en entornos regulados.
  • Ayuda a reducir la sobrecarga operativa con la recuperación automatizada de canales en MQ for z/OS y el filtrado de objetos dirigidos, lo que facilita la gestión de MQ a escala.

Ocho nuevas características en IBM MQ 9.4.4

Esta versión introduce un amplio conjunto de mejoras técnicas en resiliencia, cumplimiento y administración, lo que ayuda a las organizaciones a fortalecer su red troncal de mensajería y, al mismo tiempo, reducir la complejidad.

  1. Alta disponibilidad y CRR nativos en máquinas virtuales Linux y bare metal: habilite alta disponibilidad y recuperación ante desastres sin dependencias específicas del almacenamiento o del sistema operativo, utilizando capacidades nativas de MQ que antes solo estaban disponibles en contenedores. 
  2. Modo FIPS para AMS: Advanced Message Security ahora se ejecuta en modo FIPS completo en componentes distribuidos, lo que permite el despliegue en AWS GovCloud y admite cargas de trabajo de FedRamp. 
  3. Tráfico de replicación RDQM cifrado en tránsito: agrega cifrado predeterminado a la replicación RDQM, cumpliendo con los requisitos federales y reduciendo el riesgo de exposición de datos.
  4. Global Security Kit (GSKit) v9: mejora el protocolo TLS y el soporte de cifrado en distribuciones de Linux específicas, mejorando el rendimiento criptográfico y alineándose con la seguridad en evolución  
  5. Canales de autocorrección en z/OS: recupérese automáticamente de los desajustes de secuencia, reduciendo los reinicios manuales y acelerando la recuperación. 
  6. Filtros de MQ Console: permita que los administradores se centren en objetos relevantes con filtros personalizables y reutilizables, lo que ahorra tiempo en entornos complejos. 
  7. Compatibilidad con Java Semeru 21: todos los componentes que no son z/OS ahora se ejecutan en el último tiempo de ejecución de Java de IBM, lo que mejora el rendimiento, la compatibilidad y la postura de seguridad. 
  8. Mejoras de .NET6: la compatibilidad con rutas de certificados personalizadas mejora la flexibilidad para los despliegues basados en Windows. 

Vista previa: IBM MQ Agent

Si bien no forma parte de la versión 9.4.4, IBM presenta una vista previa de IBM® MQ Agent, un asistente impulsado por IA que ayuda a los administradores a solucionar problemas utilizando lenguaje natural. El agente se conecta a cualquier administrador de colas de la red MQ y proporciona un análisis de la causa principal en segundos, diseñado para ayudar a reducir significativamente el tiempo de recuperación. 

Modernice sus mensajes

IBM MQ 9.4.4 refuerza el papel de MQ como una plataforma de mensajería moderna, resiliente y rica en seguridad para entornos de nube híbrida. Amplíe la HA y la DR de nivel empresarial a los despliegues tradicionales, mejore las características de cumplimiento y simplifique las operaciones.  

Póngase en contacto con su representante de IBM  para saber cómo la última versión del CD puede ayudar a su empresa a mantenerse segura, ágil y preparada para el cambio 

