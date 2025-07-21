Empoderar a la empresa: Presentación de IBM MaaS360 aplicación Catalog for iOS

22 de julio de 2025
Nos entusiasma presentar IBM® MaaS360 App Catalog, que ayuda a las empresas a compartir y gestionar fácilmente aplicaciones corporativas en dispositivos iOS. Este nuevo catálogo de aplicaciones sigue los estándares de diseño de IBM y proporciona una gran seguridad, facilidad de uso y la capacidad de crecer con sus necesidades.
El MaaS360 App Catalog respalda su estrategia móvil al permitirle lanzar herramientas de productividad personalizadas y brindar a su equipo un fácil acceso a las aplicaciones internas.
Gestionar aplicaciones internas de iOS a través de herramientas existentes o vistas web ya no es suficiente. Con MaaS360 App Catalog, hemos reinventado la experiencia de descubrimiento y entrega de aplicación desde cero, garantizando:
Desde el momento en que los usuarios abren MaaS360 App Catalog, se les presenta una interfaz limpia y de marca diseñada para simplificar el descubrimiento de aplicaciones desde el principio.
Encontrar la aplicación adecuada es fácil con nuestro potente motor de búsqueda. Ya sea que los usuarios conozcan el nombre de la aplicación o solo una función, nuestro catálogo sugiere coincidencias relevantes en todas las categories, títulos y palabras clave.
Cada aplicación del catálogo incluye una página de detalles enriquecidos que brinda a los usuarios todo lo que necesitan para tomar decisiones informadas, completa con una descripción en su totalidad, capturas de pantalla de vista previa, novedades, versión de sistema operativo compatible y estadísticas de descarga.
Para respaldar aún más la transparencia y la calidad, los usuarios también pueden ver las calificaciones y comentarios directamente en la página de detalles de la aplicación. Solo aquellos que han instalado la aplicación pueden enviar feedback, lo que garantiza la relevancia y la autenticidad. Los administradores, a su vez, pueden utilizar esta entrada para mejorar continuamente la experiencia de la aplicación.
La aplicación permite a los usuarios controlar su experiencia con un fácil acceso a los detalles de la cuenta, las preferencias de actualización y las herramientas de soporte. Ya sea al habilitar la actualización automática, administrar las notificaciones de aplicación o volver a visitar el recorrido de bienvenida, todo está a solo un toque de distancia, lo que simplifica la personalización de cómo funciona el catálogo de aplicaciones para ellos.
La aplicación IBM MaaS360 App Catalog está diseñada para todo tipo de organizaciones, desde pequeños equipos hasta grandes empresas. Está diseñada para crecer con sus necesidades, manteniendo la seguridad y el rendimiento sólidos. La aplicación se conecta directamente a su MaaS360 Portal, lo que permite a los equipos de TI controlar fácilmente el despliegue, el acceso y las actualizaciones. IBM MaaS360 App Catalog:
IBM MaaS360 App Catalog for iOS es un punto de inflexión en la gestión de aplicaciones móviles. No es solo una plataforma para instalar aplicaciones. Es un espacio de trabajo digital dinámico diseñado para empoderar a su equipo, optimizar la supervisión de TI y reforzar la seguridad de su organización.
Adéntrese, personalícelo y vea crecer su capacidad.
Transforme su ecosistema interno de aplicaciones en una potencia más inteligente y eficiente. Su futuro de la productividad comienza aquí.
Más información sobre IBM MaaS360
Reserve una demostración en vivo de IBM MaaS360