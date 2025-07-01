1 de julio de 2025
Durante la última década, el ámbito de la integración de datos ha experimentado una transformación. Este cambio se vio impulsado por una creciente demanda de agilidad, escalabilidad y menor costo de propiedad, lo que dio paso a un nuevo ecosistema de herramientas. Hemos pasado de los almacenes de datos a Hadoop, de los lagos de datos a los almacenes de datos en la nube y ahora la arquitectura de lakehouse nos atrae.
Los desafíos con el ámbito cambiante de la tecnología de datos en cada cambio, desde ETL hasta los lagos de datos de la era Hadoop y el ELT en la nube, han obligado a los integradores de sistemas y a los equipos de TI a repensar sus estrategias de datos desde cero. Pero a medida que las organizaciones buscan adoptar plataformas más nuevas, a menudo se enfrentan a un lío de tecnologías superpuestas y una creciente deuda técnica.
Dot Group, asociado de negocios de IBM y un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido con más de 27 años de experiencia, está viendo estos desafíos de primera mano. Para ayudar a las empresas a superar estos desafíos, Dot Group se asoció con IBM para ofrecer un enfoque práctico y que priorice el valor para la integración de datos mediante IBM® watsonx.data integration, una moderna herramienta de integración de datos que incorpora todo el espectro de capacidades de integración de datos para orquestar datos en todos los formatos y pipelines.
“La promesa de democratizar los datos y dar a las personas acceso de autoservicio a los datos nunca se cumplió”, dice Simon Parkinson, director general de Dot Group. “La mayoría de los clientes que vemos terminaron con múltiples ERP, herramientas ETL, bases de datos, plataformas de BI y, sin embargo, siguen teniendo la misma ambición de intentar obtener insights empresariales”.
El resultado es un entorno desafiante en el que los equipos pasan la mayor parte de su tiempo manteniendo los sistemas existentes en lugar de innovar. “Muchas empresas tienen dificultades para armar una hoja de ruta paso a paso para salir de este ciclo”, explica Parkinson. “La pregunta realmente es: ¿cómo se diseña ese primer escalón y, al mismo tiempo, se garantiza que cada escalón posterior siga aportando valor?”.
En este entorno, el mayor desafío no es solo encontrar las herramientas adecuadas, sino saber por dónde empezar, cómo simplificar y cómo ofrecer valor incremental sin emprender proyectos de transformación de varios años.
“La proliferación de herramientas es la clave aquí”, continúa Parkinson, “los clientes buscan una herramienta que interopere bien, con modelos de licencia simples, integral en el mercado. IBM watsonx.data integration realmente considera que los clientes podrán comenzar con cualquier caso de uso singular, ya sea ELT/ETL, observabilidad de los datos, transmisión en tiempo real o replicación de datos, y ramificarse según sea necesario”, explica Parkinson. “Antes había que comprar todo el petrolero. Esto es mucho más ligero y fluido”.
“La idea es que los clientes puedan obtener licencias para una parte y luego iniciar sin esfuerzo minipilotos y POC para otras capacidades sin tener que pasar por todas las juntas de revisión de arquitectura y procesos de adquisiciones que se vuelven tan lentos y costosos”, comparte Parkinson.
Si bien la adopción de la IA es absolutamente una prioridad para los líderes empresariales de todas las industrias, los integradores de sistemas y los equipos de TI siguen estancados por problemas fundamentales de calidad de los datos. “Nuestra experiencia es que las empresas todavía están atrapadas en la fase de experimentación de IA porque la falta de calidad en sus datos las está frenando”, dice Parkinson. “Antes de que puedan moverse a la siguiente fase de madurez de la IA, primero tienen que hacer arreglos en sus datos”.
Una vez implementada, IBM watsonx.data integration permitirá a los clientes de Dot Group e IBM:
“Esperamos que, al ofrecer diferentes capacidades de integración de datos dentro de un plano de control unificado, las empresas puedan desbloquear la agilidad, la productividad y la escalabilidad. Eso, junto con la experiencia, significa que sus ingenieros o arquitectos de datos no necesitarán ser expertos en siete herramientas diferentes”, continúa Parkinson. “Pueden ser expertos capaces de utilizar siete herramientas diferentes. Pueden ponerse en marcha”.
Descubra cómo watsonx.data integration puede capacitar a sus equipos de datos para acelerar la entrega de datos para IA y analytics con un plano de control unificado para integrar datos estructurados y no estructurados utilizando cualquier estilo de integración.
Experimente IBM watsonx.data integration de forma gratuita.
Acerca de Dot Group
IBM Business Partner Dot Group es un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido y más de 27 años de experiencia ayudando a organizaciones a gestionar, mover, y optimizar sus datos. Originario de la adquisición de Ascential Software (los autores originales de DataStage e Informix) Dot Group tiene raíces técnicas profundas y una larga historia de trabajar con sistemas de datos empresariales.
Acerca de Simon Parkinson
Simon Parkinson es director general de Dot Group, donde lidera la experiencia de la empresa en tecnologías de IBM y soluciones de ingeniería de datos. Como promotor de IBM, Simon se especializa en ayudar a las organizaciones a eliminar los cuellos de botella de datos y transformar sus estrategias de integración de datos para desbloquear insights en tiempo real y obtener una ventaja competitiva.