Durante la última década, el ámbito de la integración de datos ha experimentado una transformación. Este cambio se vio impulsado por una creciente demanda de agilidad, escalabilidad y menor costo de propiedad, lo que dio paso a un nuevo ecosistema de herramientas. Hemos pasado de los almacenes de datos a Hadoop, de los lagos de datos a los almacenes de datos en la nube y ahora la arquitectura de lakehouse nos atrae.

Los desafíos con el ámbito cambiante de la tecnología de datos en cada cambio, desde ETL hasta los lagos de datos de la era Hadoop y el ELT en la nube, han obligado a los integradores de sistemas y a los equipos de TI a repensar sus estrategias de datos desde cero. Pero a medida que las organizaciones buscan adoptar plataformas más nuevas, a menudo se enfrentan a un lío de tecnologías superpuestas y una creciente deuda técnica.

Dot Group, asociado de negocios de IBM y un integrador de sistemas de ingeniería de datos con sede en el Reino Unido con más de 27 años de experiencia, está viendo estos desafíos de primera mano. Para ayudar a las empresas a superar estos desafíos, Dot Group se asoció con IBM para ofrecer un enfoque práctico y que priorice el valor para la integración de datos mediante IBM® watsonx.data integration, una moderna herramienta de integración de datos que incorpora todo el espectro de capacidades de integración de datos para orquestar datos en todos los formatos y pipelines.