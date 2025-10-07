Empoderar a los usuarios de IBM Z con IA agéntica

IBM está redefiniendo la forma en que los usuarios interactúan con IBM Z con el lanzamiento de nuevas capacidades de IA agéntica que mejoran la productividad, simplifican las operaciones y ayudan a los usuarios a trabajar de una manera más natural y orientada a objetivos.
Ya sea que los usuarios obtengan insights, aceleren las actualizaciones del sistema, simplifiquen las tareas diarias o automaticen las respuestas a incidentes a través de soluciones de gestión de servicios de TI, el marco agéntico de IBM Z está diseñado para brindar inteligencia optimizada en toda la plataforma.
Aprovechando el impulso del innovador lanzamiento de IBM® z17 a principios de este año, esto no es solo una evolución, sino una reinvención completa de la experiencia IBM Z.
Nuestra estrategia es elegantemente simple, pero poderosamente deliberada: cree agentes de IA en torno a usuarios reales y casos de uso reales, comenzando con dos de los grupos más impactantes, operaciones de TI y equipos de desarrollo de aplicaciones para IBM Z.
Estas nuevas características ayudan a los operadores de TI a resolver problemas de manera más eficiente al comprender el contexto conversacional, razonar a través de interacciones de varios pasos, tomar decisiones basadas en objetivos y automatizar flujos de trabajo complejos. Esto representa un cambio significativo de la resolución reactiva de problemas a la gestión proactiva e inteligente del sistema. IBM® watsonx Assistant for Z potencia la experiencia de tiempo de ejecución de agentes y chats de IA detrás de productos como IBM® Concert for Z, lo que permite respuestas contextuales que respaldan la corrección eficaz de incidentes.
IBM® watsonx Code Assistant for Z le ayuda a acelerar cada fase del ciclo de vida de desarrollo y modernización de aplicaciones de mainframe, aprovechando la IA y la automatización. Por ejemplo, la National Organization for Social Insurance (NOSI) de Egipto se propuso modernizar sus aplicaciones principales para satisfacer las crecientes demandas comerciales y respaldar la escalabilidad futura. Con watsonx Code Assistant for Z, observaron una reducción de hasta el 94 % en el tiempo para analizar código COBOL complejo y una reducción de hasta el 79 % en el tiempo para comprender aplicaciones complejas1. Con las mejoras más recientes de watsonx Code Assistant for Z, los desarrolladores ahora pueden:
IBM Z está evolucionando para ser compatible con la IA de nivel empresarial con un conjunto de servicios fundacionales diseñados para hacer que la integración de la IA sea segura, escalable e impactante. Estos servicios forman la columna vertebral del ecosistema de IA de IBM Z y están diseñados para funcionar con la infraestructura existente de una organización para:
Durante décadas, IBM Z ha sido la columna vertebral inquebrantable de las cargas de trabajo de misión crítica en todas las industrias del mundo. En abril de 2025, lanzamos IBM z17, que permite a los clientes desplegar y escalar casos de uso de IA directamente en la plataforma. Esto acercó los insights a los datos y las transacciones, optimizó los complejos flujos de trabajo y aceleró la agilidad empresarial de formas nunca antes posibles.
Aprovechando ese impulso, esta semana presentamos IBM Spyre Accelerator en IBM z17 diseñado para funcionar perfectamente con el avanzado procesador IBM® Telum II. En conjunto, forman una combinación potente y sinérgica que mejora drásticamente el rendimiento de la IA en IBM Z. Esta combinación crea un entorno ideal para ejecutar modelos de IA sofisticados, incluida la IA generativa, justo donde residen sus datos.
IBM Z no solo es compatible con IA, sino que está impulsado por IA. Con servicios fundacionales de IA que respaldan la integración de la seguridad, el rendimiento escalable y el impacto real en el negocio, las organizaciones pueden llevar la IA a sus sistemas centrales para desbloquear nuevos niveles de productividad e insight.
La IA agéntica en IBM Z es un cambio estratégico en la forma en que las empresas aprovechan el poder del mainframe. Al poner a los usuarios en el centro y habilitar agentes inteligentes conscientes del contexto, ofrecemos productividad, simplicidad y eficiencia, al tiempo que mejoramos las habilidades de los equipos. Este es el siguiente capítulo de nuestro compromiso con la innovación y apenas estamos comenzando.